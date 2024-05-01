Россияне атаковали Никопольщину 10 дронами-камикадзе в течение дня, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
Военные РФ запустили 10 дронов-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
По его словам, россияне ударили по Никопольщине 10 дронами-камикадзе и атаковали район тяжелой артиллерией.
Обстрелам подверглись Мировская и Марганецкая громады.
"Там обошлось без раненых и погибших. Но снарядами поврежден частный дом и линия электропередач", - отметил Лысак.
Обстрелы Никополя 1 мая
Кроме того, глава ОГА дополнил информацию об обстреле райцентра, отметив, что побиты не только медучреждение и дома, но и 2 инфраструктурных объекта. Также - загоревшийся автомобиль уничтожен огнем.
Как сообщал Цензор.НЕТ, россияне атаковали Никополь из артиллерии и дрона-камикадзе. В результате обстрелов пострадали 4 гражданских.
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