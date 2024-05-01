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Новости Война
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Враг обстрелял из "Ураганов" Гирнык: 2 погибших, 6 человек ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 1 мая, после обеда войска РФ обстреляли из "Ураганов" Гирнык на Донетчине, есть жертвы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, 2 человека погибли и 6 - ранены.

По словам Филашкина, пока известно, что погибла 57-летняя женщина и 64-летний мужчина. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Окончательная информация о количестве пострадавших и объемах разрушений будет установлена позже.

Также смотрите: Враг обстрелял Калиново на Донетчине, 1 человек погиб, 2 ранены. ФОТО

Обстріл Гірника 1 травня 2024 року
Обстріл Гірника 1 травня 2024 року
Обстріл Гірника 1 травня 2024 року
Обстріл Гірника 1 травня 2024 року

Автор: 

обстрел (26906) Донецкая область (9511)


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01.05.2024 18:14 Ответить
Печерні гобліни яким не буде ніякої пощади.
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01.05.2024 18:18 Ответить
Сегодня, 1 мая, после обеда войска РФ обстреляли из "Ураганов" Гирнык на Донетчине Источник:

Чебуреки и Чебоксары есть. А Чебурашки нет.
Шотландский король Гирык есть.
В Гугле Гирнык нет.
Уважаемый редактор, вы сами читаете свою писаниту?
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01.05.2024 21:16 Ответить
 
 