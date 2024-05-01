Враг обстрелял из "Ураганов" Гирнык: 2 погибших, 6 человек ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 1 мая, после обеда войска РФ обстреляли из "Ураганов" Гирнык на Донетчине, есть жертвы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, 2 человека погибли и 6 - ранены.

По словам Филашкина, пока известно, что погибла 57-летняя женщина и 64-летний мужчина. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Окончательная информация о количестве пострадавших и объемах разрушений будет установлена позже.

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