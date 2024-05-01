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Новини Війна
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Ворог обстріляв із "Ураганів" Гірник: 2 загиблих, 6 людей поранені. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 травня, після обіду війська РФ обстріляли із "Ураганів" Гірник на Донеччині, є жертви.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, 2 людини загинули і 6 поранено.

За словами Філашкіна, наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Остаточна інформація щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань буде встановлена згодом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Калинове на Донеччині, 1 людина загинула, 2 поранено. ФОТО

Обстріл Гірника 1 травня 2024 року
Обстріл Гірника 1 травня 2024 року
Обстріл Гірника 1 травня 2024 року
Обстріл Гірника 1 травня 2024 року

Автор: 

обстріл (28228) Донецька область (8322)


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01.05.2024 18:14 Відповісти
Печерні гобліни яким не буде ніякої пощади.
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01.05.2024 18:18 Відповісти
Сегодня, 1 мая, после обеда войска РФ обстреляли из "Ураганов" Гирнык на Донетчине Источник:

Чебуреки и Чебоксары есть. А Чебурашки нет.
Шотландский король Гирык есть.
В Гугле Гирнык нет.
Уважаемый редактор, вы сами читаете свою писаниту?
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01.05.2024 21:16 Відповісти
 
 