Росіяни атакували Нікопольщину 10 дронами-камікадзе протягом дня, - ОВА. ФОТОрепортаж

Військові РФ запустили 10 дронів-камікадзе по Нікопольському району Дніпрпетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, росіяни вдарили по Нікопольщині 10 дронами-камікадзе та 3 атакували район важкою артилерією.

Обстрілів зазнали Мирівська та Марганецька громади.

Там минулося без поранених і загиблих. Але снарядами понівечило приватну оселю та лінію електропередач, - зазначив Лисак.

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Обстріли Нікополя 1 травня

Крім того, очільник ОВА доповнив інформацію щодо обстрілу райцентру, зазначивши, що побиті не тільки медзаклад і будинки, а й 2 інфраструктурні об’єкти. Також автівка, яка зайнялася, знищена вогнем.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, росіяни атакували Нікополь з артилерії та дрона-камікадзе. Унаслідок обстрілів постраждало 4 цивільних.

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