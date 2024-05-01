У Нікополі четверо постраждалих унаслідок артобстрілу та удару дроном-камікадзе. ФОТОрепортаж
Росіяни атакували Нікополь з артилерії та дрона-камікадзе. Унаслідок обстрілів постраждало 4 цивільних.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, були госпіталізовані 47-річний чоловік і 27-річна жінка. Вони – в стані середньої тяжкості. Також поранення дістали чоловік 44 років та жінка – 43. Їм надали необхідну медичну допомогу.
"Понівечені кілька відділень місцевої лікарні й "швидка". Пошкоджені школа і спортивний майданчик. Побиті 7 приватних будинків, 6 господарських споруд. Зачепило опори вуличного освітлення і лінії електропередач. Зайнялося авто. Пожежу рятувальники приборкали", - додали в ОВА.
Нагадаємо, 30 квітня війська РФ п’ять разів обстріляли Нікопольщину з артилерії та тричі атакували район ударними БпЛА, - ОВА.
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