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Війська РФ п’ять разів обстріляли Нікопольщину з артилерії та тричі атакували район ударними БпЛА, - ОВА. ФОТОрепортаж

30 квітня росіяни 8 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією та дронами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворожа артилерія п’ять разів працювала по Нікопольщині. Війська країни-агресорки випустили майже два десятки снарядів. А ще - скерували на район три дрони-камікадзе", - повідомив він.

Обстрілв зазнали Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громада.

"Пошкоджені три кафе, магазин, шість приватних осель, декілька ліній електропередач. Люди не постраждали. На решті території Дніпропетровщини - без обстрілів", - зазначив Лисак.

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Протягом дня ворожа артилерія п’ять разів працювала по Нікопольщині.

Війська РФ скерували на район три дрони-камікадзе.

Вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій, Покровській сільській громадах.

Пошкоджені три кафе, магазин, шість приватних осель, декілька ліній електропередач.

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3718)


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