Войска РФ пять раз обстреляли Никопольщину из артиллерии и трижды атаковали район ударными БпЛА, - ОВА. ФОТОрепортаж
30 апреля россияне 8 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области артиллерией и дронами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В течение дня вражеская артиллерия пять раз работала по Никопольщине. Войска страны-агрессора выпустили почти два десятка снарядов. А еще - направили на район три дрона-камикадзе", - сообщил он.
Обстрелам подверглись Никополь, Марганецкая и Покровская сельская громада.
"Повреждены три кафе, магазин, шесть частных домов, несколько линий электропередач. Люди не пострадали. На остальной территории Днепропетровщины - без обстрелов", - отметил Лысак.
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