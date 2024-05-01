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Войска РФ пять раз обстреляли Никопольщину из артиллерии и трижды атаковали район ударными БпЛА, - ОВА. ФОТОрепортаж

30 апреля россияне 8 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области артиллерией и дронами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В течение дня вражеская артиллерия пять раз работала по Никопольщине. Войска страны-агрессора выпустили почти два десятка снарядов. А еще - направили на район три дрона-камикадзе", - сообщил он.

Обстрелам подверглись Никополь, Марганецкая и Покровская сельская громада.

"Повреждены три кафе, магазин, шесть частных домов, несколько линий электропередач. Люди не пострадали. На остальной территории Днепропетровщины - без обстрелов", - отметил Лысак.

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Протягом дня ворожа артилерія п’ять разів працювала по Нікопольщині.

Війська РФ скерували на район три дрони-камікадзе.

Вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій, Покровській сільській громадах.

Пошкоджені три кафе, магазин, шість приватних осель, декілька ліній електропередач.

Автор: 

обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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