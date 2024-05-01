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Новости Война
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В Никополе четверо пострадавших в результате артобстрела и удара дроном-камикадзе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне атаковали Никополь из артиллерии и дрона-камикадзе. В результате обстрелов пострадали 4 гражданских.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, были госпитализированы 47-летний мужчина и 27-летняя женщина. Они - в состоянии средней тяжести. Также ранения получили мужчина 44 лет и женщина - 43. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

"Изуродованы несколько отделений местной больницы и "скорая". Повреждены школа и спортивная площадка. Побиты 7 частных домов, 6 хозяйственных построек. Задело опоры уличного освещения и линии электропередач. Загорелось авто. Пожар спасатели потушили", - добавили в ОГА.

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У Нікополі російська армія обстріляла лікарню і привтані будинки
У Нікополі російська армія обстріляла лікарню і привтані будинки

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У Нікополі російська армія обстріляла лікарню і привтані будинки

Напомним, 30 апреля войска РФ пять раз обстреляли Никопольщину из артиллерии и трижды атаковали район ударными БпЛА.

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