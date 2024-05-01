Рашисти вдарили по Лелюківці на Харківщині: Поранена жінка померла в лікарні
Російські окупанти обстріляли село Лелюківка Куп’янського району Харківщини, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни завдали удару близько 12 години.
Внаслідок обстрілу 67-річна жінка, яка дістала поранення, померла в лікарні.
Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару по Золочеву. 2 особи загинули, а 6 дістали поранення.
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І наших громадян , а це називається відвертим геноцидом української націі ,
але ніхто їх навіть не намагається зупинити із краін Заходу ,
ось в чому бл@дство 😡