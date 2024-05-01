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Новини Війна
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Рашисти вдарили по Лелюківці на Харківщині: Поранена жінка померла в лікарні

Росія вдарила по Лелюківці

Російські окупанти обстріляли село Лелюківка Куп’янського району Харківщини, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни завдали удару близько 12 години.

Внаслідок обстрілу 67-річна жінка, яка дістала поранення, померла в лікарні.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару по Золочеву. 2 особи загинули, а 6 дістали поранення.

Читайте: Окупанти скинули КАБи на автівку та будинок у Золочеві на Харківщині, 2 людини загинули, 6 поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28228) Харківщина (6054)


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Главное, что по плану ЗЕ, в ответ тишина. И что то меня не удивляет если у Х-ЛА лежат ордена хероя расеи на дЕрмака и Зебила.
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01.05.2024 17:02 Відповісти
Щож це ще раз підтверджує, що воюють з мирним населенням тільки рашиські терористи ,так звана армія злочинців варварів.
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01.05.2024 17:26 Відповісти
Москалі цвлеспрямовано знищують украінську інфраструктуру
І наших громадян , а це називається відвертим геноцидом української націі ,
але ніхто їх навіть не намагається зупинити із краін Заходу ,
ось в чому бл@дство 😡
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01.05.2024 17:53 Відповісти
Мало хто розуміє, що це все - Бумеранг від "Какаяразніца"...
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01.05.2024 19:25 Відповісти
 
 