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Новости Война
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Рашисты ударили по Лелюковке на Харьковщине: Раненая женщина умерла в больнице

росія,артилерія

Российские оккупанты обстреляли село Лелюковка Купянского района Харьковской области. Погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне нанесли удар около 12 часов.

В результате обстрела 67-летняя женщина, получившая ранения, умерла в больнице.

Напомним, сегодня россияне нанесли удар по Золочеву. 2 человека погибли, 6 - получили ранения.

Также читайте: Оккупанты сбросили КАБы на автомобиль и дом в Золочеве на Харьковщине, 2 человека погибли, есть раненые

Автор: 

обстрел (26906) Харьковщина (5577)


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Главное, что по плану ЗЕ, в ответ тишина. И что то меня не удивляет если у Х-ЛА лежат ордена хероя расеи на дЕрмака и Зебила.
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01.05.2024 17:02 Ответить
Щож це ще раз підтверджує, що воюють з мирним населенням тільки рашиські терористи ,так звана армія злочинців варварів.
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01.05.2024 17:26 Ответить
Москалі цвлеспрямовано знищують украінську інфраструктуру
І наших громадян , а це називається відвертим геноцидом української націі ,
але ніхто їх навіть не намагається зупинити із краін Заходу ,
ось в чому бл@дство 😡
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01.05.2024 17:53 Ответить
Мало хто розуміє, що це все - Бумеранг від "Какаяразніца"...
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01.05.2024 19:25 Ответить
 
 