Рашисты ударили по Лелюковке на Харьковщине: Раненая женщина умерла в больнице
Российские оккупанты обстреляли село Лелюковка Купянского района Харьковской области. Погибла женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне нанесли удар около 12 часов.
В результате обстрела 67-летняя женщина, получившая ранения, умерла в больнице.
Напомним, сегодня россияне нанесли удар по Золочеву. 2 человека погибли, 6 - получили ранения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І наших громадян , а це називається відвертим геноцидом української націі ,
але ніхто їх навіть не намагається зупинити із краін Заходу ,
ось в чому бл@дство 😡