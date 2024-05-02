Более 300 ракет и 3,2 тыс. КАБов применила РФ против Украины в течение месяца, - Зеленский

Только в течение апреля российские войска выпустили по Украине более 300 ракет различного типа, почти 300 "шахедов" и более 3,2 тыс. управляемых авиационных бомб.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Только за один этот апрель российские террористы применили более 300 ракет различных типов, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб против Украины. Наши города и громады от Сумщины до Одесской области, Днепровщина, Харьковщина, Донетчина, Николаев, Херсон ежедневно и каждую ночь страдают от этого сознательного и подлого террора", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, благодаря партнерам, которые помогли с противовоздушной обороной и ввели санкции против РФ, удалось спасти тысячи жизней.

"Но много жизней, к сожалению, забраны этими ударами. И только силой можно остановить этот террор. Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на Россию, силой систем ПВО, которые предоставляются Украине, силой наших воинов, которые удерживают линию фронта.



Все, кто работает ради силы защиты от России, являются настоящими спасителями жизни", - подытожил он.

Напомним, ранее в ГУР назвали количество у России ракет "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69.

Читайте также: К участию в Глобальном Саммите мира приглашены страны со всех континентов, - Зеленский