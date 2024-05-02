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Новости Война
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Более 300 ракет и 3,2 тыс. КАБов применила РФ против Украины в течение месяца, - Зеленский

Обстріл Одеси

Только в течение апреля российские войска выпустили по Украине более 300 ракет различного типа, почти 300 "шахедов" и более 3,2 тыс. управляемых авиационных бомб.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Только за один этот апрель российские террористы применили более 300 ракет различных типов, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб против Украины. Наши города и громады от Сумщины до Одесской области, Днепровщина, Харьковщина, Донетчина, Николаев, Херсон ежедневно и каждую ночь страдают от этого сознательного и подлого террора", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, благодаря партнерам, которые помогли с противовоздушной обороной и ввели санкции против РФ, удалось спасти тысячи жизней.

"Но много жизней, к сожалению, забраны этими ударами. И только силой можно остановить этот террор. Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на Россию, силой систем ПВО, которые предоставляются Украине, силой наших воинов, которые удерживают линию фронта.

Все, кто работает ради силы защиты от России, являются настоящими спасителями жизни", - подытожил он.

Напомним, ранее в ГУР назвали количество у России ракет "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) обстрел (26928) ракеты (3555)


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Учень одного "підрахуя"
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02.05.2024 13:17 Ответить
здається, про це вже не раз повідомляли усіляки - офіційні!! - речники збройних сил. зе-лупі немає чим зайнятися? чи край треба свій неголений писок всунути де лише можливо?
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02.05.2024 13:22 Ответить
А скількома квадратними кілометрами асфальту ми відповіли верховний прораб України не уточнив?
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02.05.2024 13:29 Ответить
надапростоперестатьстрелять
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02.05.2024 15:18 Ответить
Про КАБи все знає. А про кількість бліндажів, укріплених ОП, кілометрів траншей й .... кількість ям ані ГУ-ГУ ! Який він турботливий, аж плакати хочеться !
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02.05.2024 14:35 Ответить
А сколько в апреле денег украла зелёная шобла на строительстве укрепрайонов?
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02.05.2024 16:02 Ответить
 
 