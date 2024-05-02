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Новини Війна
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Понад 300 ракет та 3,2 тис КАБів застосувала РФ проти України протягом місяця, - Зеленський

Обстріл Одеси

Лише протягом квітня російські війська випустили по Україні понад 300 ракет різного типу, майже 300 "шахедів" та понад 3,2 тис. керованих авіаційних бомб.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише за один цей квітень російські терористи застосували понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України. Наші міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон щодня й щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору", - наголосив президент.

За словами Зеленського, завдяки партнерам, які допомогли з протиповітряною обороною та запровадили санкції проти РФ, вдалося врятувати тисячі життів.

"Але багато життів, на жаль, забрані цими ударами. І лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту.

Усі, хто працює заради сили захисту від Росії, є справжніми рятівниками життя", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше в ГУР назвали кількість у Росії ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69.

Читайте: До участі в Глобальному Саміті миру запрошено країни усіх континентів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) обстріл (28250) ракети (4004)


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Учень одного "підрахуя"
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02.05.2024 13:17 Відповісти
здається, про це вже не раз повідомляли усіляки - офіційні!! - речники збройних сил. зе-лупі немає чим зайнятися? чи край треба свій неголений писок всунути де лише можливо?
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02.05.2024 13:22 Відповісти
А скількома квадратними кілометрами асфальту ми відповіли верховний прораб України не уточнив?
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02.05.2024 13:29 Відповісти
надапростоперестатьстрелять
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02.05.2024 15:18 Відповісти
Про КАБи все знає. А про кількість бліндажів, укріплених ОП, кілометрів траншей й .... кількість ям ані ГУ-ГУ ! Який він турботливий, аж плакати хочеться !
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02.05.2024 14:35 Відповісти
А сколько в апреле денег украла зелёная шобла на строительстве укрепрайонов?
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02.05.2024 16:02 Відповісти
 
 