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Новини
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До участі в Глобальному саміті миру запрошено країни усіх континентів, - Зеленський

Зеленський розповів про Саміт миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що перший Саміт миру відбудеться 15-16 червня поблизу швейцарського міста Люцерн

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з нашими домовленостями із Президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. До участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.

"Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам. Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі. Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок — захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", - підсумував глава держави.

Читайте також: Уточнюємо деталі про місце, дату та учасників Саміту миру, - президентка Швейцарії Амгерд

Саміт миру у Швейцарії: Що відомо

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Зеленський не виключив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Глава МЗС Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку.

Читайте: У Швейцарії зменшився обсяг заморожених російських активів

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Швейцарія (860) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+3
З Антарктиди- пінгвіни?
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02.05.2024 11:59
+3
зе!лєнка якось вела онлайн урок, в часи ковідли.
то казала, шо пінгвінів, білі ведмеді нікуди не пускають.
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02.05.2024 12:00
+3
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02.05.2024 12:09
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З Антарктиди- пінгвіни?
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02.05.2024 11:59 Відповісти
зе!лєнка якось вела онлайн урок, в часи ковідли.
то казала, шо пінгвінів, білі ведмеді нікуди не пускають.
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02.05.2024 12:00 Відповісти
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02.05.2024 12:09 Відповісти
А шо? Кіріл там був із челяддю. Все ж таки аборигени 6 континенту.
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02.05.2024 12:38 Відповісти
нью-васюки шахматный конгрес.... дежавю

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02.05.2024 13:46 Відповісти
а, тринідад і тобаго?
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02.05.2024 11:59 Відповісти
Станут ООН і норми міжнародного права, це дуже товсто. Який ще покидьок ними сраку не підтирав? Хоча іньшого шляху немає, якщо не реформувати світовий устрій, все зільється в каналізацію...
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02.05.2024 12:00 Відповісти
тобто, ви не поважаєте кулєбу?
він же сказав, дивитися в очі правди.
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02.05.2024 12:02 Відповісти
Де тут про Кулебу? То що там кацапія не потрібна це правда, як і КНДР з Іраном. Китай можливо...
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02.05.2024 12:04 Відповісти
тут не про кулєбу, а про правду.
кацапам насрати на оон і взагалі на всіх.
вони все скупили оптом і в роздріб!
то, з ким будуть домовлятися? з ядерною державою з надрами всієї періодичної системи чи з незрозумілим осколком імперії, що під час війни обирає поприколу? що за тридцять років, так і не вирішила, красива вона чи розумна?
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02.05.2024 12:10 Відповісти
Ви все про Україну і кацапію, а я про загальний устрій нашої цивілізації, котрий прогнив до коренів і смердить. Якщо не будуть знайдені відповіді на глобальні виклики, то ця війна, здасться маленьким непорозумінням, озвірілі деграданти ************ світ на друзки.
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02.05.2024 14:02 Відповісти
20 травня боневтік повинен звільнити місце
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02.05.2024 12:03 Відповісти
можна мені. я не буду так красти.
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02.05.2024 12:14 Відповісти
Після зермаків красти буде нічого.
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02.05.2024 12:22 Відповісти
Ну, чекаємо, що з цьго самміту вийде, сподіваємось на краще. Головне, щоб це не закінчилось бурхливими оваціями черговому "бенефісу" нашого зе БЕЗ вирішення основного питання, для чого збирались.
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02.05.2024 12:05 Відповісти
наступним буде міжгалактичний саміт миру
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02.05.2024 12:06 Відповісти
прибульці з альфа-центавра будуть?
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02.05.2024 12:07 Відповісти
Без участі Китаю це нажаль не більше чим нове зібрання... де заявлять про більш чим завжди занепокоєння, підтримку і нові "потужні" санкції ... нажаль замкнене коло...

а щодо орків то їх реально немає змісту запрошувати... вони тепер коли захопили ініціативу у війні.... сядуть за стіл тільки у разі поступок України або примусить це зробити далекобійна зброя і ******* авіація та удари по раші ними... але ми її не виробляємо а партнери нам не дадуть тому що залежні від ресурсів орків та бояться ядерки...

або третій варіант Китай може примусити... та косооким вигідна ця війна в плані санкцій та поставки до них дешевих ресурсів з раші... їхня промисловість стає в умовах інфляції незамінною промплощадкою для західних компаній....

і Китай відмовиться від підтримки війни... тільки якщо ЄС та США введуть до них додаткові мита і нівелюють їх профіт від війни... до виборів цього не буде тому що інфляція вдарить по рейтингу...та і при приході до влади деми одразу зняли мита на китайську продукцію яку ввів Трамп мотивуючи такий крок саме інфляцією

замкнене коло... можна вийти з нього якщо самі почнемо виробляти балістичні ракети ... але технічно мабуть буде складно це зробити наразі без закриття неба
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02.05.2024 12:19 Відповісти
Остап Бендер- Задунайський так само втирав мешканцям Васюків по трасі до Пятигорська по "глобальний міропорядок", стоячи в кабріолєті Антилопа Гну. А його ПопандопУло (дерьмак) тим часом гендлював реквізованим майном. А друзья дуета гібонці з Гібону будуть ?
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02.05.2024 12:50 Відповісти
Це ж яка аудиторія! Терміново тягніть піаніну!!! Щас збацає
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02.05.2024 12:55 Відповісти
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02.05.2024 13:00 Відповісти
Черговий "будапештський меморандум" від безглуздої та продажної "зеленої сволоти"...
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02.05.2024 22:54 Відповісти
 
 