До участі в Глобальному саміті миру запрошено країни усіх континентів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що перший Саміт миру відбудеться 15-16 червня поблизу швейцарського міста Люцерн
Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Згідно з нашими домовленостями із Президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. До участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів", - зазначив президент.
За словами Зеленського, Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.
"Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам. Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі. Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок — захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", - підсумував глава держави.
Саміт миру у Швейцарії: Що відомо
15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
Президент Зеленський не виключив, що Росія може зірвати Саміт миру.
За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.
Глава МЗС Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку.
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то казала, шо пінгвінів, білі ведмеді нікуди не пускають.
він же сказав, дивитися в очі правди.
кацапам насрати на оон і взагалі на всіх.
вони все скупили оптом і в роздріб!
то, з ким будуть домовлятися? з ядерною державою з надрами всієї періодичної системи чи з незрозумілим осколком імперії, що під час війни обирає поприколу? що за тридцять років, так і не вирішила, красива вона чи розумна?
а щодо орків то їх реально немає змісту запрошувати... вони тепер коли захопили ініціативу у війні.... сядуть за стіл тільки у разі поступок України або примусить це зробити далекобійна зброя і ******* авіація та удари по раші ними... але ми її не виробляємо а партнери нам не дадуть тому що залежні від ресурсів орків та бояться ядерки...
або третій варіант Китай може примусити... та косооким вигідна ця війна в плані санкцій та поставки до них дешевих ресурсів з раші... їхня промисловість стає в умовах інфляції незамінною промплощадкою для західних компаній....
і Китай відмовиться від підтримки війни... тільки якщо ЄС та США введуть до них додаткові мита і нівелюють їх профіт від війни... до виборів цього не буде тому що інфляція вдарить по рейтингу...та і при приході до влади деми одразу зняли мита на китайську продукцію яку ввів Трамп мотивуючи такий крок саме інфляцією
замкнене коло... можна вийти з нього якщо самі почнемо виробляти балістичні ракети ... але технічно мабуть буде складно це зробити наразі без закриття неба