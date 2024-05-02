До участі в Глобальному саміті миру запрошено країни усіх континентів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що перший Саміт миру відбудеться 15-16 червня поблизу швейцарського міста Люцерн

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з нашими домовленостями із Президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. До участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.

"Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам. Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі. Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок — захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", - підсумував глава держави.

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Саміт миру у Швейцарії: Що відомо

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Зеленський не виключив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Глава МЗС Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку.

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