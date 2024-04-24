Росія має намір зірвати Саміт миру, - Зеленський. ВIДЕО

У Росії є конкретний план, як зірвати Глобальний саміт миру.

Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, та нашими дипломатами, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що є конкретні дані від розвідки про те, що "Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше".

"І ми разом повинні цьому протидіяти - повинні працювати в єдності заради справедливого миру. Ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права. Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права", - підкреслив президент.

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