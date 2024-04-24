Росія має намір зірвати Саміт миру, - Зеленський. ВIДЕО
У Росії є конкретний план, як зірвати Глобальний саміт миру.
Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, та нашими дипломатами, передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що є конкретні дані від розвідки про те, що "Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше".
"І ми разом повинні цьому протидіяти - повинні працювати в єдності заради справедливого миру. Ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права. Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права", - підкреслив президент.
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цей банкет значно дешевший, ніж власноруч воювати з паРашею.
Туреччина збільшила імпорт російської нафти до історичного рекорду, доки РФ отримує бабло від країн країн, які запрошені на той саміт миру ніякого миру не буде, країни які платять РФ за нафту і газ, по суті фінансують наше убивство, про що з ними говорити...
Джерело: https://biz.censor.net/n3486140
І згвалтувати Вову Зеленського 🤣