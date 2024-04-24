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Росія має намір зірвати Саміт миру, - Зеленський. ВIДЕО

У Росії є конкретний план, як зірвати Глобальний саміт миру.

Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, та нашими дипломатами, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що є конкретні дані від розвідки про те, що "Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше".

"І ми разом повинні цьому протидіяти - повинні працювати в єдності заради справедливого миру. Ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права. Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права", - підкреслив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) росія (65129) Формула миру (96) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+26
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24.04.2024 19:06
+20
Оце так новина! Найкраща розвідка світу і президент тут у нас, зрозуміли америкаанці? Тільки щось беруть сумніви, здється розвідка США у 2021 і 2022-му роках попереджала, що кацапи нападуть і навіть говорили звідки, а наш Найневтікший і Найхерпідовший Вован оприділив, що ті брешуть і всіх українців покликав на шашлики!
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24.04.2024 19:16
+14
Ідіот....вони прийшли вбивати нас, грабовати, гвалтувати....їм це подобається, їм той твій "мир" і нафіг не всрався. Потрібно говорити тільки про ПЕРЕМОГУ і знищення каЦапстану іначе вони знищать нас.
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24.04.2024 19:13
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24.04.2024 19:06 Відповісти
саміт Миру - де трампьониш Козир головуватиме?
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24.04.2024 20:54 Відповісти
все можливо......
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24.04.2024 20:57 Відповісти
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24.04.2024 19:08 Відповісти
Не полінився, набрав посилання вручну. Немає там ніякого відео.
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24.04.2024 19:15 Відповісти
це кацапсяче ІПСО, яке поширили свого часу всі "ЗМІ" параши, по типу царьграда, рбк, вкантакте, рамблєра, ямал-тв та інших помийок паРаші, регулярно постять і недолугі "патріоти", та просто корисні ідіоти.
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24.04.2024 19:22 Відповісти
Зрозумів
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24.04.2024 19:32 Відповісти
набери в гуглі "радік богданов" і все таємне тут же стане явним. посилання отримаєш тільки на помиєчні говноресурси.
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24.04.2024 19:38 Відповісти
http://youtu.be/MwjHYP_h1gl?si=shOMQdRkVfvY6kM6 http://youtu.be/MwjHYP_h1gl?si=shOMQdRkVfvY6kM6

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24.04.2024 19:17 Відповісти
Цікаво, хто оплачує банкет. Швейцарія дуже недешева...
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24.04.2024 19:13 Відповісти
спонсорів вистачає, від шольца з макроном, до сунака з байденом.
цей банкет значно дешевший, ніж власноруч воювати з паРашею.
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24.04.2024 19:16 Відповісти
Українські платники податків, а хто ж ще по-вашому! Як казав великий фінансист Вєня Славський: "Цих гусей ще скубти й скубти"!)))
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24.04.2024 19:19 Відповісти
Ідіот....вони прийшли вбивати нас, грабовати, гвалтувати....їм це подобається, їм той твій "мир" і нафіг не всрався. Потрібно говорити тільки про ПЕРЕМОГУ і знищення каЦапстану іначе вони знищать нас.
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24.04.2024 19:13 Відповісти
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24.04.2024 19:15 Відповісти
Оце так новина! Найкраща розвідка світу і президент тут у нас, зрозуміли америкаанці? Тільки щось беруть сумніви, здється розвідка США у 2021 і 2022-му роках попереджала, що кацапи нападуть і навіть говорили звідки, а наш Найневтікший і Найхерпідовший Вован оприділив, що ті брешуть і всіх українців покликав на шашлики!
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24.04.2024 19:16 Відповісти
інфа 100%, сам дєрьмак йому про це шепнув! ))
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24.04.2024 19:16 Відповісти
Коли реальних зовнішньополітичних успіхів (вступ в НАТО, в ЄС) - жодного, тоді треба зіграти в реаліті-шоу "глобальний саміт миру" (можна було назвати його міжгалактичним, щоб на ЗЕшмарафонє краще зайшло адептам найвеличнішого скомороха) та пустити пил в очі лохторату, а заодно й самому попіаритись на фоні довжелезних столів, арок, добре поставленого світла софітів. Бо треба ж якось продовжувати політтехнологам та відеорежисерам ліпити з ЗЕленого лайна "пулю"...
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24.04.2024 19:23 Відповісти
То потужна зрадища. Буба, твой говносамит - до пи*ды дверца.
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24.04.2024 19:26 Відповісти
Ось що треба знати про ці саміти миру
Туреччина збільшила імпорт російської нафти до історичного рекорду, доки РФ отримує бабло від країн країн, які запрошені на той саміт миру ніякого миру не буде, країни які платять РФ за нафту і газ, по суті фінансують наше убивство, про що з ними говорити...
Джерело: https://biz.censor.net/n3486140
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24.04.2024 19:26 Відповісти
Який самiт? Плейофф НXЛ на Америцi!
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24.04.2024 19:28 Відповісти
Наче й тобі мир потрібен. Одна бутафорія, як саміт цей
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24.04.2024 19:31 Відповісти
Дверцята до вагіни мали б більшу користь, ніж єрмачачий "самітмиру"
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24.04.2024 19:36 Відповісти
🤡 просто нюхнув добряче , та починає ціну натягувати на цей сссцаміт важливість своєї присутьності треба підняти...короче ...🤡 ід*от невиліковний ...
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24.04.2024 19:38 Відповісти
Росія має намір зірвати Саміт миру, - Зеленський. Джерело:
І згвалтувати Вову Зеленського 🤣
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24.04.2024 20:37 Відповісти
без вазеліну?
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28.05.2024 00:31 Відповісти
"Глобальний саміт миру" - свідоме відволікання зусиль та ресурсів від військового розгрому росії
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24.04.2024 21:28 Відповісти
Не кацапи мають план, а всі ложили "большой і толстий" на твій сраний "саміт миру". Ішак дупою відчуває, що ця ху.. ня не прокатіт та шукає виправдання зазделегідь. Засунь свою "формулу" собі в одне місце.
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24.04.2024 21:47 Відповісти
та нахер той самміт, давай вже клич на шашлики..
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24.04.2024 21:57 Відповісти
А хто йому сказав, що після "саміту миру" наступить мир?
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24.04.2024 22:44 Відповісти
в наркоманському тріпі ще й не таке може здатись....
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28.05.2024 00:32 Відповісти
 
 