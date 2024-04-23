В українському ОПК працює щонайменше 300 тисяч людей, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що в українському оборонно-промисловому комплексі працює 300 тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

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"Сьогодні російські терористи знову завдали ударів по нашому життю. Одеса, міста і громади Дніпровщини, Донеччина, наша Костянтинівка, Харківщина, Миколаїв, Херсонщина.



Щоразу є кому рятувати життя, ліквідовувати пожежі, розміновувати, допомагати нашим людям, нашим громадам - в усіх областях України, в кожному місті, в усіх районах, як би близько це не було до фронту чи кордону з Росією.



Я дякую всьому колективу ДСНС України, усім працівникам Національної поліції, які дбають про людей, кожному й кожній, хто працює в бригадах екстреної медицини.

Дякую кожному й кожній, хто працює на наших оборонних виробництвах - у сотнях компаній, які роблять усе, щоб сила нашої держави зростала. Українська артилерія, українські ракети, наші дрони, українська техніка, українська амуніція, українські системи РЕБ, український софт для оборони - дякую всім, чий внесок допомагає Україні битися. Це щонайменше 300 тисяч працівників і працівниць тільки на тих підприємствах, які безпосередньо належать до сфери ОПК. Дякую й кожній компанії, яка співпрацює з ними та допомагає. Дякую всім партнерам, які допомагають та реалізовують домовленості про спільні оборонні проєкти. Наше виробництво має щомісяця відчутніше доповнювати постачання зброї від партнерів, і саме таку мету ми ставимо: щомісяця - більше української зброї.

Сьогодні свій професійний день відзначають українські психологи. І я дякую всім, хто допомагає нашим людям долати всі емоційні та психологічні виклики цього часу війни. Дякую й усім, хто вже зараз відбудовує життя в Україні. Україна витримує удари терористів, бо завжди є кому стати опорою для життя", - розповів Зеленський.

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