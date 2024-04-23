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В українському ОПК працює щонайменше 300 тисяч людей, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що в українському оборонно-промисловому комплексі працює 300 тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

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"Сьогодні російські терористи знову завдали ударів по нашому життю. Одеса, міста і громади Дніпровщини, Донеччина, наша Костянтинівка, Харківщина, Миколаїв, Херсонщина.

Щоразу є кому рятувати життя, ліквідовувати пожежі, розміновувати, допомагати нашим людям, нашим громадам - в усіх областях України, в кожному місті, в усіх районах, як би близько це не було до фронту чи кордону з Росією.

Я дякую всьому колективу ДСНС України, усім працівникам Національної поліції, які дбають про людей, кожному й кожній, хто працює в бригадах екстреної медицини.

Дякую кожному й кожній, хто працює на наших оборонних виробництвах - у сотнях компаній, які роблять усе, щоб сила нашої держави зростала. Українська артилерія, українські ракети, наші дрони, українська техніка, українська амуніція, українські системи РЕБ, український софт для оборони - дякую всім, чий внесок допомагає Україні битися. Це щонайменше 300 тисяч працівників і працівниць тільки на тих підприємствах, які безпосередньо належать до сфери ОПК. Дякую й кожній компанії, яка співпрацює з ними та допомагає. Дякую всім партнерам, які допомагають та реалізовують домовленості про спільні оборонні проєкти. Наше виробництво має щомісяця відчутніше доповнювати постачання зброї від партнерів, і саме таку мету ми ставимо: щомісяця - більше української зброї.

Сьогодні свій професійний день відзначають українські психологи. І я дякую всім, хто допомагає нашим людям долати всі емоційні та психологічні виклики цього часу війни. Дякую й усім, хто вже зараз відбудовує життя в Україні. Україна витримує удари терористів, бо завжди є кому стати опорою для життя", - розповів Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) звернення (603)


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Топ коментарі
+25
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23.04.2024 20:17
+12
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23.04.2024 21:02
+8
Може і працюють, окрім безтолкового ішака. Це чмо тільки шкодить, як паршивий кіт. Гнати мудака, і чим скоріше тим ліпше.
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23.04.2024 20:43
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300 тисяч плюс Юзік!
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23.04.2024 20:14 Відповісти
Раніше шпіони секретну інформацію шифрували та таємно передавали
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23.04.2024 20:15 Відповісти
а ці ще і на gps координати покладуть, як перед війною засвітили всі нафто сховища і в перший день туди прилетіло
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23.04.2024 20:24 Відповісти
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23.04.2024 20:17 Відповісти
Ага, і ці триста тисяч саджають мільярд дерев ,бо мільйон дронів вони вже зробили і передали на фронт.
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23.04.2024 20:22 Відповісти
Даремно ви так про мільярд дерев. Бо якщо зазирнути на урядовий сайт зелена країна https://zelenakraina.gov.ua/ , то там стоїть лічильник посаджених дерев.
589 153 361
ВЖЕ ВИСАДЖЕНО
Тобто процес триває.
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23.04.2024 20:27 Відповісти
Це вони рахують ті що самі у водосховищі виросли?
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23.04.2024 21:08 Відповісти
Воно йще б адреси цього ВПК оприлюднив . А "крайще" забив би в гугул-мєп точні координати , бо орки ледащі й тупі , й тому ********** , що за їх усе розжовували ...

А фофан-невтікущий він живчик , в його в дупі щось там не тримає в одному місті -- воно постійно рухається й кудись несеться . В його слова значно опереджають навіть дужі рідкісні для його мизку думки .
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23.04.2024 20:29 Відповісти
В ОПК 300
силовиків 300
влада всіх рівнів 300
на передовій + друга лінія 300
блатних 1 м
броньованих 1 м
втекли за кордон 1м
ухилянтів ДОКУЯ!!!
де нормальний закон, один для всіх???
не нам закон а вам пільги та бронь
а один для всіх, ****!!!!
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23.04.2024 20:39 Відповісти
Анекдотично. Все другорядне міряється мільйонами. Як тільки мова про ВПК, наполеончик з пафосом: тирстатисч.
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23.04.2024 22:44 Відповісти
Може і працюють, окрім безтолкового ішака. Це чмо тільки шкодить, як паршивий кіт. Гнати мудака, і чим скоріше тим ліпше.
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23.04.2024 20:43 Відповісти
Йди вже геть ! Не провокуй український народ на радикальні дії. Україні потрібні не його ДДДебіли-помічники. А Уряд Національної Єдності ! Якщо він не піде за своїм бажанням, то висновок один: він заборгував Коломойському, і здирає з України гроші, щоб розрахуватись зі своїм спонсором виборів. По ходу й свою кишеню не забуває. У тому ЗЛОЧИННОМУ бізнесі рЄшаются питання або у бетонну розчин, або борг на стіл.
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23.04.2024 20:48 Відповісти
Тут навіть порівнювати немає що, бо на "великому крадівництві" і сьогодні працює більше своїх і грошенят їм Володя Херпіду виділяє більше, бо то все його, а ВПК? Та то так, для лохів українців такий патріотичний відосік від Гундосіка з папірця.
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23.04.2024 20:56 Відповісти
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23.04.2024 21:02 Відповісти
А "квартал" і така ж шобла зі сцени - це теж ОПК? Як на мене, то це скоріше ОПГ.
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23.04.2024 21:04 Відповісти
А має бути в 20 разів більше. Укріплення - це також ОПК.
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23.04.2024 21:27 Відповісти
ЯКЩО ТИ НЕЛОХ ТА НЕТРЯПКА - СВО-БО-ДУ ЧЕР-ВІН-СЬКО-МУ!!!
вова, від себе не втечеш !
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23.04.2024 21:37 Відповісти
нах.. потрібні розвідники коли так інфа викладається вільно
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23.04.2024 21:50 Відповісти
Аби щось прокукурікати!
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23.04.2024 21:50 Відповісти
До чего страну довел...
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23.04.2024 22:20 Відповісти
300 тис на 30 млн населення то якось незрозуміло замало під час війни. Цікаво б було почути скільки в Московії задіяно щоб зробити прогноз на майбутнє.
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23.04.2024 22:30 Відповісти
не знаю втрат, завдяки злочинній бездіяльності препіЗедента, але у 2019році, тільки: " Чисельність виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на яких голосування було організовано та проведено - 30 105 004 особи...
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23.04.2024 22:57 Відповісти
Кому эта инфа ?
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23.04.2024 22:40 Відповісти
а от тобі, гундосище, нема за що дякувати...
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23.04.2024 23:27 Відповісти
Тут формула проста. Якщо на 2 працючих, 10 ті що просто бумажки носять і по телехвону сидять то діла не буде. Тут хоч своїх захащай хо не захищай.
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24.04.2024 01:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6bvyWxQrLfY&list=WL
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24.04.2024 09:34 Відповісти
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24.04.2024 20:46 Відповісти
 
 