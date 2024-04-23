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В украинском ОПК работает не менее 300 тысяч человек, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что в украинском оборонно-промышленном комплексе работает 300 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

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"Сегодня российские террористы снова нанесли удары по нашей жизни. Одесса, города и громады Днепровщины, Донетчина, наша Константиновка, Харьковщина, Николаев, Херсонщина.

Каждый раз есть кому спасать жизни, ликвидировать пожары, разминировать, помогать нашим людям, нашим громадам - во всех областях Украины, в каждом городе, во всех районах, как бы близко это ни было к фронту или границе с Россией.

Я благодарю весь коллектив ГСЧС Украины, всех работников Национальной полиции, которые заботятся о людях, каждого и каждую, кто работает в бригадах экстренной медицины.

Спасибо каждому и каждой, кто работает на наших оборонных производствах - в сотнях компаний, которые делают все, чтобы сила нашего государства росла. Украинская артиллерия, украинские ракеты, наши дроны, украинская техника, украинская амуниция, украинские системы РЭБ, украинский софт для обороны - спасибо всем, чей вклад помогает Украине сражаться. Это не менее 300 тысяч работников и работниц только на тех предприятиях, которые непосредственно относятся к сфере ОПК. Спасибо и каждой компании, которая сотрудничает с ними и помогает. Спасибо всем партнерам, которые помогают и реализуют договоренности о совместных оборонных проектах. Наше производство должно ежемесячно ощутимо дополнять поставки оружия от партнеров, и именно такую цель мы ставим: ежемесячно - больше украинского оружия.

Сегодня свой профессиональный день отмечают украинские психологи. И я благодарю всех, кто помогает нашим людям преодолевать все эмоциональные и психологические вызовы этого времени войны. Спасибо и всем, кто уже сейчас восстанавливает жизнь в Украине. Украина выдерживает удары террористов, потому что всегда есть кому стать опорой для жизни", - рассказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20343) обращение (747)


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Топ комментарии
+25
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23.04.2024 20:17
+12
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23.04.2024 21:02
+8
Може і працюють, окрім безтолкового ішака. Це чмо тільки шкодить, як паршивий кіт. Гнати мудака, і чим скоріше тим ліпше.
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23.04.2024 20:43
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300 тисяч плюс Юзік!
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23.04.2024 20:14 Ответить
Раніше шпіони секретну інформацію шифрували та таємно передавали
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23.04.2024 20:15 Ответить
а ці ще і на gps координати покладуть, як перед війною засвітили всі нафто сховища і в перший день туди прилетіло
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23.04.2024 20:24 Ответить
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23.04.2024 20:17 Ответить
Ага, і ці триста тисяч саджають мільярд дерев ,бо мільйон дронів вони вже зробили і передали на фронт.
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23.04.2024 20:22 Ответить
Даремно ви так про мільярд дерев. Бо якщо зазирнути на урядовий сайт зелена країна https://zelenakraina.gov.ua/ , то там стоїть лічильник посаджених дерев.
589 153 361
ВЖЕ ВИСАДЖЕНО
Тобто процес триває.
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23.04.2024 20:27 Ответить
Це вони рахують ті що самі у водосховищі виросли?
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23.04.2024 21:08 Ответить
Воно йще б адреси цього ВПК оприлюднив . А "крайще" забив би в гугул-мєп точні координати , бо орки ледащі й тупі , й тому ********** , що за їх усе розжовували ...

А фофан-невтікущий він живчик , в його в дупі щось там не тримає в одному місті -- воно постійно рухається й кудись несеться . В його слова значно опереджають навіть дужі рідкісні для його мизку думки .
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23.04.2024 20:29 Ответить
В ОПК 300
силовиків 300
влада всіх рівнів 300
на передовій + друга лінія 300
блатних 1 м
броньованих 1 м
втекли за кордон 1м
ухилянтів ДОКУЯ!!!
де нормальний закон, один для всіх???
не нам закон а вам пільги та бронь
а один для всіх, ****!!!!
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23.04.2024 20:39 Ответить
Анекдотично. Все другорядне міряється мільйонами. Як тільки мова про ВПК, наполеончик з пафосом: тирстатисч.
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23.04.2024 22:44 Ответить
Може і працюють, окрім безтолкового ішака. Це чмо тільки шкодить, як паршивий кіт. Гнати мудака, і чим скоріше тим ліпше.
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23.04.2024 20:43 Ответить
Йди вже геть ! Не провокуй український народ на радикальні дії. Україні потрібні не його ДДДебіли-помічники. А Уряд Національної Єдності ! Якщо він не піде за своїм бажанням, то висновок один: він заборгував Коломойському, і здирає з України гроші, щоб розрахуватись зі своїм спонсором виборів. По ходу й свою кишеню не забуває. У тому ЗЛОЧИННОМУ бізнесі рЄшаются питання або у бетонну розчин, або борг на стіл.
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23.04.2024 20:48 Ответить
Тут навіть порівнювати немає що, бо на "великому крадівництві" і сьогодні працює більше своїх і грошенят їм Володя Херпіду виділяє більше, бо то все його, а ВПК? Та то так, для лохів українців такий патріотичний відосік від Гундосіка з папірця.
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23.04.2024 20:56 Ответить
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23.04.2024 21:02 Ответить
А "квартал" і така ж шобла зі сцени - це теж ОПК? Як на мене, то це скоріше ОПГ.
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23.04.2024 21:04 Ответить
А має бути в 20 разів більше. Укріплення - це також ОПК.
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23.04.2024 21:27 Ответить
ЯКЩО ТИ НЕЛОХ ТА НЕТРЯПКА - СВО-БО-ДУ ЧЕР-ВІН-СЬКО-МУ!!!
вова, від себе не втечеш !
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23.04.2024 21:37 Ответить
нах.. потрібні розвідники коли так інфа викладається вільно
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23.04.2024 21:50 Ответить
Аби щось прокукурікати!
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23.04.2024 21:50 Ответить
До чего страну довел...
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23.04.2024 22:20 Ответить
300 тис на 30 млн населення то якось незрозуміло замало під час війни. Цікаво б було почути скільки в Московії задіяно щоб зробити прогноз на майбутнє.
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23.04.2024 22:30 Ответить
не знаю втрат, завдяки злочинній бездіяльності препіЗедента, але у 2019році, тільки: " Чисельність виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на яких голосування було організовано та проведено - 30 105 004 особи...
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23.04.2024 22:57 Ответить
Кому эта инфа ?
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23.04.2024 22:40 Ответить
а от тобі, гундосище, нема за що дякувати...
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23.04.2024 23:27 Ответить
Тут формула проста. Якщо на 2 працючих, 10 ті що просто бумажки носять і по телехвону сидять то діла не буде. Тут хоч своїх захащай хо не захищай.
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24.04.2024 01:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6bvyWxQrLfY&list=WL
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24.04.2024 09:34 Ответить
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24.04.2024 20:46 Ответить
 
 