В украинском ОПК работает не менее 300 тысяч человек, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что в украинском оборонно-промышленном комплексе работает 300 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

Читайте также: Сунак сообщил Зеленскому о выделении крупнейшего пакета оборонной помощи Украине: Storm Shadow, сотни единиц бронетехники, плавсредства, боеприпасы

"Сегодня российские террористы снова нанесли удары по нашей жизни. Одесса, города и громады Днепровщины, Донетчина, наша Константиновка, Харьковщина, Николаев, Херсонщина.



Каждый раз есть кому спасать жизни, ликвидировать пожары, разминировать, помогать нашим людям, нашим громадам - во всех областях Украины, в каждом городе, во всех районах, как бы близко это ни было к фронту или границе с Россией.



Я благодарю весь коллектив ГСЧС Украины, всех работников Национальной полиции, которые заботятся о людях, каждого и каждую, кто работает в бригадах экстренной медицины.

Спасибо каждому и каждой, кто работает на наших оборонных производствах - в сотнях компаний, которые делают все, чтобы сила нашего государства росла. Украинская артиллерия, украинские ракеты, наши дроны, украинская техника, украинская амуниция, украинские системы РЭБ, украинский софт для обороны - спасибо всем, чей вклад помогает Украине сражаться. Это не менее 300 тысяч работников и работниц только на тех предприятиях, которые непосредственно относятся к сфере ОПК. Спасибо и каждой компании, которая сотрудничает с ними и помогает. Спасибо всем партнерам, которые помогают и реализуют договоренности о совместных оборонных проектах. Наше производство должно ежемесячно ощутимо дополнять поставки оружия от партнеров, и именно такую цель мы ставим: ежемесячно - больше украинского оружия.

Сегодня свой профессиональный день отмечают украинские психологи. И я благодарю всех, кто помогает нашим людям преодолевать все эмоциональные и психологические вызовы этого времени войны. Спасибо и всем, кто уже сейчас восстанавливает жизнь в Украине. Украина выдерживает удары террористов, потому что всегда есть кому стать опорой для жизни", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский подписал указ об образовании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области