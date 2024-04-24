Россия намерена сорвать Саммит мира, - Зеленский. ВИДЕО
У России есть конкретный план, как сорвать Глобальный саммит мира.
Об этом Владимир Зеленский рассказал во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, работающих в Украине, и нашими дипломатами, передает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что есть конкретные данные от разведки о том, что "Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше".
"И мы вместе должны этому противодействовать - должны работать в единстве ради справедливого мира. Мы все одинаково заинтересованы, чтобы принудить Россию к миру и уважению к международному праву. Мировое большинство способно это обеспечить. Глобальный саммит мира в Швейцарии дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цей банкет значно дешевший, ніж власноруч воювати з паРашею.
Туреччина збільшила імпорт російської нафти до історичного рекорду, доки РФ отримує бабло від країн країн, які запрошені на той саміт миру ніякого миру не буде, країни які платять РФ за нафту і газ, по суті фінансують наше убивство, про що з ними говорити...
Джерело: https://biz.censor.net/n3486140
І згвалтувати Вову Зеленського 🤣