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Россия намерена сорвать Саммит мира, - Зеленский. ВИДЕО

У России есть конкретный план, как сорвать Глобальный саммит мира.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, работающих в Украине, и нашими дипломатами, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что есть конкретные данные от разведки о том, что "Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше".

"И мы вместе должны этому противодействовать - должны работать в единстве ради справедливого мира. Мы все одинаково заинтересованы, чтобы принудить Россию к миру и уважению к международному праву. Мировое большинство способно это обеспечить. Глобальный саммит мира в Швейцарии дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права", - подчеркнул президент.

Также читайте: Участие России в инаугурационном Саммите мира не предполагается, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) россия (95502) саммит (1170) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+26
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24.04.2024 19:06
+20
Оце так новина! Найкраща розвідка світу і президент тут у нас, зрозуміли америкаанці? Тільки щось беруть сумніви, здється розвідка США у 2021 і 2022-му роках попереджала, що кацапи нападуть і навіть говорили звідки, а наш Найневтікший і Найхерпідовший Вован оприділив, що ті брешуть і всіх українців покликав на шашлики!
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24.04.2024 19:16
+14
Ідіот....вони прийшли вбивати нас, грабовати, гвалтувати....їм це подобається, їм той твій "мир" і нафіг не всрався. Потрібно говорити тільки про ПЕРЕМОГУ і знищення каЦапстану іначе вони знищать нас.
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24.04.2024 19:13
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24.04.2024 19:06 Ответить
саміт Миру - де трампьониш Козир головуватиме?
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24.04.2024 20:54 Ответить
все можливо......
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24.04.2024 20:57 Ответить
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24.04.2024 19:08 Ответить
Не полінився, набрав посилання вручну. Немає там ніякого відео.
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24.04.2024 19:15 Ответить
це кацапсяче ІПСО, яке поширили свого часу всі "ЗМІ" параши, по типу царьграда, рбк, вкантакте, рамблєра, ямал-тв та інших помийок паРаші, регулярно постять і недолугі "патріоти", та просто корисні ідіоти.
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24.04.2024 19:22 Ответить
Зрозумів
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24.04.2024 19:32 Ответить
набери в гуглі "радік богданов" і все таємне тут же стане явним. посилання отримаєш тільки на помиєчні говноресурси.
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24.04.2024 19:38 Ответить
http://youtu.be/MwjHYP_h1gl?si=shOMQdRkVfvY6kM6 http://youtu.be/MwjHYP_h1gl?si=shOMQdRkVfvY6kM6

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24.04.2024 19:17 Ответить
Цікаво, хто оплачує банкет. Швейцарія дуже недешева...
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24.04.2024 19:13 Ответить
спонсорів вистачає, від шольца з макроном, до сунака з байденом.
цей банкет значно дешевший, ніж власноруч воювати з паРашею.
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24.04.2024 19:16 Ответить
Українські платники податків, а хто ж ще по-вашому! Як казав великий фінансист Вєня Славський: "Цих гусей ще скубти й скубти"!)))
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24.04.2024 19:19 Ответить
Ідіот....вони прийшли вбивати нас, грабовати, гвалтувати....їм це подобається, їм той твій "мир" і нафіг не всрався. Потрібно говорити тільки про ПЕРЕМОГУ і знищення каЦапстану іначе вони знищать нас.
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24.04.2024 19:13 Ответить
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24.04.2024 19:15 Ответить
Оце так новина! Найкраща розвідка світу і президент тут у нас, зрозуміли америкаанці? Тільки щось беруть сумніви, здється розвідка США у 2021 і 2022-му роках попереджала, що кацапи нападуть і навіть говорили звідки, а наш Найневтікший і Найхерпідовший Вован оприділив, що ті брешуть і всіх українців покликав на шашлики!
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24.04.2024 19:16 Ответить
інфа 100%, сам дєрьмак йому про це шепнув! ))
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24.04.2024 19:16 Ответить
Коли реальних зовнішньополітичних успіхів (вступ в НАТО, в ЄС) - жодного, тоді треба зіграти в реаліті-шоу "глобальний саміт миру" (можна було назвати його міжгалактичним, щоб на ЗЕшмарафонє краще зайшло адептам найвеличнішого скомороха) та пустити пил в очі лохторату, а заодно й самому попіаритись на фоні довжелезних столів, арок, добре поставленого світла софітів. Бо треба ж якось продовжувати політтехнологам та відеорежисерам ліпити з ЗЕленого лайна "пулю"...
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24.04.2024 19:23 Ответить
То потужна зрадища. Буба, твой говносамит - до пи*ды дверца.
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24.04.2024 19:26 Ответить
Ось що треба знати про ці саміти миру
Туреччина збільшила імпорт російської нафти до історичного рекорду, доки РФ отримує бабло від країн країн, які запрошені на той саміт миру ніякого миру не буде, країни які платять РФ за нафту і газ, по суті фінансують наше убивство, про що з ними говорити...
Джерело: https://biz.censor.net/n3486140
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24.04.2024 19:26 Ответить
Який самiт? Плейофф НXЛ на Америцi!
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24.04.2024 19:28 Ответить
Наче й тобі мир потрібен. Одна бутафорія, як саміт цей
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24.04.2024 19:31 Ответить
Дверцята до вагіни мали б більшу користь, ніж єрмачачий "самітмиру"
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24.04.2024 19:36 Ответить
🤡 просто нюхнув добряче , та починає ціну натягувати на цей сссцаміт важливість своєї присутьності треба підняти...короче ...🤡 ід*от невиліковний ...
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24.04.2024 19:38 Ответить
Росія має намір зірвати Саміт миру, - Зеленський. Джерело:
І згвалтувати Вову Зеленського 🤣
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24.04.2024 20:37 Ответить
без вазеліну?
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28.05.2024 00:31 Ответить
"Глобальний саміт миру" - свідоме відволікання зусиль та ресурсів від військового розгрому росії
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24.04.2024 21:28 Ответить
Не кацапи мають план, а всі ложили "большой і толстий" на твій сраний "саміт миру". Ішак дупою відчуває, що ця ху.. ня не прокатіт та шукає виправдання зазделегідь. Засунь свою "формулу" собі в одне місце.
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24.04.2024 21:47 Ответить
та нахер той самміт, давай вже клич на шашлики..
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24.04.2024 21:57 Ответить
А хто йому сказав, що після "саміту миру" наступить мир?
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24.04.2024 22:44 Ответить
в наркоманському тріпі ще й не таке може здатись....
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28.05.2024 00:32 Ответить
 
 