Россия намерена сорвать Саммит мира, - Зеленский. ВИДЕО

У России есть конкретный план, как сорвать Глобальный саммит мира.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, работающих в Украине, и нашими дипломатами, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что есть конкретные данные от разведки о том, что "Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше".

"И мы вместе должны этому противодействовать - должны работать в единстве ради справедливого мира. Мы все одинаково заинтересованы, чтобы принудить Россию к миру и уважению к международному праву. Мировое большинство способно это обеспечить. Глобальный саммит мира в Швейцарии дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права", - подчеркнул президент.

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