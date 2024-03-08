Участие России в инаугурационном Саммите мира не предполагается, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возможность присутствия представителей России на инаугурационном Саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы много говорили о нашей "формуле мира". Я благодарен за поддержку господину президенту. Я проинформировал господина президента о подготовке глобального саммита мира на уровне лидеров, организуемого в Швейцарии, - инаугурационного саммита мира", - заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции в Стамбуле.

По словам Зеленского, "это очевидно, что особая роль Турции заслуживает того, чтобы лидерство вашего государства было проявлено на Саммите мира и в совместной работе мирового большинства для полной реализации "формулы мира".

"Что касается самого формата инаугурационного Саммита: мы не видим представителей России на этом саммите. Мы не видим, как могут приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат – справедливый мир, и именно справедлив для Украины" , – сказал президент Украины.

Поэтому, отметил Зеленский, "сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат. А уже потом будут привлекать представителей России - именно тех, кто будет готов к справедливому миру".

Ранее во время пресс-конференции с Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова принять у себя мирный саммит с участием РФ.

