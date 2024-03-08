РУС
Участие России в инаугурационном Саммите мира не предполагается, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возможность присутствия представителей России на инаугурационном Саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы много говорили о нашей "формуле мира". Я благодарен за поддержку господину президенту. Я проинформировал господина президента о подготовке глобального саммита мира на уровне лидеров, организуемого в Швейцарии, - инаугурационного саммита мира", - заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции в Стамбуле.

По словам Зеленского, "это очевидно, что особая роль Турции заслуживает того, чтобы лидерство вашего государства было проявлено на Саммите мира и в совместной работе мирового большинства для полной реализации "формулы мира".

"Что касается самого формата инаугурационного Саммита: мы не видим представителей России на этом саммите. Мы не видим, как могут приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат – справедливый мир, и именно справедлив для Украины" , – сказал президент Украины.

Читайте также: Президент Швейцарии Амгерд хочет пригласить Россию на глобальный саммит мира

Поэтому, отметил Зеленский, "сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат. А уже потом будут привлекать представителей России - именно тех, кто будет готов к справедливому миру".

Ранее во время пресс-конференции с Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова принять у себя мирный саммит с участием РФ.

Читайте также: Украина может рассмотреть приглашение представителей России на второй саммит мира, - Ермак

Зеленский Владимир (21680) переговоры с Россией (1298) Формула мира (78)
Топ комментарии
+13
Потужно...
08.03.2024 21:42 Ответить
+13
"Глобальний (найвеличніший) саміту миру" у Швейцарії?
ВладімірСсанич, хто платить за ці тусню?
08.03.2024 21:47 Ответить
+9
Швейцарія підписала та ратифікувала Римський статут. То най туди ***** приїде, чом би й ні
08.03.2024 21:49 Ответить
Ні. Потужно *****!!
08.03.2024 22:13 Ответить
"Як і не передбачається інавгурації взагалі в Україні"
08.03.2024 23:45 Ответить
Вже пішли балачки ні про шо
08.03.2024 21:45 Ответить
Чому ж?Думаю султан по зерну розмову мав....Хоче заробляти.Такий нашимвашим товариш ердоган
08.03.2024 22:01 Ответить
Запізно міняти памперса . Всі все зрозуміли.
08.03.2024 21:45 Ответить
Володимир Олександрович, очевидно, тратить своєї особисті гроші...
08.03.2024 22:01 Ответить
Угу, а дружина ссанича на власні кишенькові будує чергову фабрику-кухню шкільного харчування.
08.03.2024 22:05 Ответить
З ********* - в Міжгалактичні лідори. Наш зєлінскі крутить глобус...( із всєх іскуств для нас главнєйшим являється кіно)
08.03.2024 21:51 Ответить
Саміт миру в Швейцарії це добре. Аби подалі від Авдіївки...
08.03.2024 22:00 Ответить
Глобальний саміт миру (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Global Peace Formula Summit) - це майбутня міжнародна зустріч, яку планує скликати Україна на рівні лідерів країн-учасників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83 Української формули миру .
09.03.2024 10:00 Ответить
Та Єрьмака від ********* буде достатньо...
08.03.2024 22:14 Ответить
"что не сделаешь лишь бы ничего не делать"-так сцанич?
08.03.2024 22:17 Ответить
Шапіто має бути знищено: слуги +младориги!
08.03.2024 22:29 Ответить
президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти в себе мирний саміт за участю РФ.

Світ розділився і Туреччина дивиться на когось поставити.
08.03.2024 22:45 Ответить
Народ, пам"ятаєте нещодавнє відео від ГУР МО про знищення кацапського кораБЛЯ "сєргєй котов"?
https://www.youtube.com/watch?v=pfwvz43QYxU
Так ось музичний ряд до цього відео від харківського гурту Spiritual Seasons https://www.youtube.com/watch?v=lommVlS_9fM . Група Spiritual Seasons підтримує кацапів, постійно виступає в Криму та неодноразово виступала на території кацапстану вже після широкомасштабного вторгнення у 2022-2023. Дійсно, група Spiritual Seasons не припиняла виступи в рашкє у 2022, 2023 (відео виступів групи на расєє - в растовє на дону, в волгоградє, в мацквє є в Гуглі та на Ютубі), більш того, керівник та соліст групи Віктор Смірнов, затятий колаборант який ненавидить незалежну Україну.
Але не зрозуміло інше - нащо ГУР МО виклало відео із знищенням кацапського кораБЛЯ та в якості музичного супроводу вибрало САМЕ МУЗИКУ У ВИКОНАННІ ПРОМОСКАЛЬСЬКОГО АНТИУКРАЇНСЬКОГО ГУРТУ ??? Чи може у Буданова таке збочене почуття "прєкраснава"??? Іншу музичну композицію ГУР МО не змогло підібрати? І чому це відео з цією музиною композицією досі висить як офіційне відео ГУР МО? Чи вже може від ГРУ ГШ РФ?????????
08.03.2024 23:03 Ответить
Воно вже зовсім, який саміт бери саперку і йди копай окопи...
09.03.2024 00:59 Ответить
Туреччина готова прийняти мирний саміт за участю Росії, - Ердоган.
Участь Росії в інавгураційному Саміті миру не передбачається, - Зеленський.
А, де шашлики?
09.03.2024 01:47 Ответить
Це чмо вже заграло усіх своєю "формулою".
09.03.2024 07:27 Ответить
 
 