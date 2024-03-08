Участие России в инаугурационном Саммите мира не предполагается, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возможность присутствия представителей России на инаугурационном Саммите мира, который состоится в Швейцарии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня мы много говорили о нашей "формуле мира". Я благодарен за поддержку господину президенту. Я проинформировал господина президента о подготовке глобального саммита мира на уровне лидеров, организуемого в Швейцарии, - инаугурационного саммита мира", - заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции в Стамбуле.
По словам Зеленского, "это очевидно, что особая роль Турции заслуживает того, чтобы лидерство вашего государства было проявлено на Саммите мира и в совместной работе мирового большинства для полной реализации "формулы мира".
"Что касается самого формата инаугурационного Саммита: мы не видим представителей России на этом саммите. Мы не видим, как могут приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат – справедливый мир, и именно справедлив для Украины" , – сказал президент Украины.
Поэтому, отметил Зеленский, "сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат. А уже потом будут привлекать представителей России - именно тех, кто будет готов к справедливому миру".
Ранее во время пресс-конференции с Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова принять у себя мирный саммит с участием РФ.
ВладімірСсанич, хто платить за ці тусню?
Світ розділився і Туреччина дивиться на когось поставити.
https://www.youtube.com/watch?v=pfwvz43QYxU
Так ось музичний ряд до цього відео від харківського гурту Spiritual Seasons https://www.youtube.com/watch?v=lommVlS_9fM . Група Spiritual Seasons підтримує кацапів, постійно виступає в Криму та неодноразово виступала на території кацапстану вже після широкомасштабного вторгнення у 2022-2023. Дійсно, група Spiritual Seasons не припиняла виступи в рашкє у 2022, 2023 (відео виступів групи на расєє - в растовє на дону, в волгоградє, в мацквє є в Гуглі та на Ютубі), більш того, керівник та соліст групи Віктор Смірнов, затятий колаборант який ненавидить незалежну Україну.
Але не зрозуміло інше - нащо ГУР МО виклало відео із знищенням кацапського кораБЛЯ та в якості музичного супроводу вибрало САМЕ МУЗИКУ У ВИКОНАННІ ПРОМОСКАЛЬСЬКОГО АНТИУКРАЇНСЬКОГО ГУРТУ ??? Чи може у Буданова таке збочене почуття "прєкраснава"??? Іншу музичну композицію ГУР МО не змогло підібрати? І чому це відео з цією музиною композицією досі висить як офіційне відео ГУР МО? Чи вже може від ГРУ ГШ РФ?????????
Участь Росії в інавгураційному Саміті миру не передбачається, - Зеленський.
А, де шашлики?