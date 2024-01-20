Президент Швейцарии Амгерд хочет пригласить Россию на глобальный саммит мира

Швейцария ищет возможности пригласить Россию на глобальный саммит мира, который должен состояться в этом году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента Швейцарии Виолы Амхерд в Swissinfo.

По словам Амгерд, саммит не будет полноценным без участия России.

"России, вероятно, не будет, но мы ищем дискуссии со всеми остальными", – сказала она.

Президент также намекнула, что Швейцария контактирует с Россией.

"Швейцария разговаривает со всеми. За последние несколько дней мне несколько раз говорили, насколько это важно и как все счастливы, что кто-то может поговорить со всеми. Каналы коммуникации существуют, и они открыты", - пояснила она.

Пока неизвестно, состоится ли саммит на уровне министров или глав государств на самом деле.

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"Конечно есть небольшой риск, что нам не удастся организовать саммит. Но если Швейцария не будет пытаться, этого точно не произойдет", - подчеркнула Амгерд.

Она сказала, что не стоит ожидать готового мирного плана в конце саммита, "но если мы сможем запустить мирный процесс, мы уже многого добьемся".

Амгерд считает, что успех будет достигнут, если в саммите примет участие широкий круг стран, в том числе представители Глобального Юга, такие как ЮАР, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия – и, по возможности, Китай.

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