Президент Швейцарии Амгерд хочет пригласить Россию на глобальный саммит мира
Швейцария ищет возможности пригласить Россию на глобальный саммит мира, который должен состояться в этом году.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента Швейцарии Виолы Амхерд в Swissinfo.
По словам Амгерд, саммит не будет полноценным без участия России.
"России, вероятно, не будет, но мы ищем дискуссии со всеми остальными", – сказала она.
Президент также намекнула, что Швейцария контактирует с Россией.
"Швейцария разговаривает со всеми. За последние несколько дней мне несколько раз говорили, насколько это важно и как все счастливы, что кто-то может поговорить со всеми. Каналы коммуникации существуют, и они открыты", - пояснила она.
Пока неизвестно, состоится ли саммит на уровне министров или глав государств на самом деле.
"Конечно есть небольшой риск, что нам не удастся организовать саммит. Но если Швейцария не будет пытаться, этого точно не произойдет", - подчеркнула Амгерд.
Она сказала, что не стоит ожидать готового мирного плана в конце саммита, "но если мы сможем запустить мирный процесс, мы уже многого добьемся".
Амгерд считает, что успех будет достигнут, если в саммите примет участие широкий круг стран, в том числе представители Глобального Юга, такие как ЮАР, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия – и, по возможности, Китай.
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Це прямо сюжет для байки.
треба запрошувати...
***** на саміт миру
нарика в медлабораторію
вовка в отару
а як по другому?
Но их работа в тени
Я не понимаю - почему президент европейской страны не стесняется
Говорить о необходимости встречаться со страной - террористом
И военным преступником путиным
Путин должен укранцев в газовые камеры послать,
Чтобы у европейских политиков проснулась совесть?
> Говорить о необходимости встречаться со страной - террористом
Причина проста: девʼять нулів (мінімум) і повна анонімність.
Колумбійські наркокартелі? Мексиканська мафія, що вбиває людей тисячами? Афганський героїн, що безперешкодно їде аж до пітера через всю московію? Торгівля людьми і рабство? Видобування чого завгодно і знищення довкілля у "дикій" Африці? Та жодних проблем! Швейцарія прийме навар з усього. І Ліхтенштейн також.
Така модель держави "всєобщєго благодєнствія". Безперебійно працює вже сотні років.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%B1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Диффузный_токсический_зоб
А щодо того, що Лєнін помер від наслідків пранців (сифілісу), то це дійсно так. ******* вчені це вже з'ясували.
аО нее б! В конце слитно имелось ввиду.
В июне 1941 года во время встречи с лидером фашистской Италии Бенито Муссолини и его министром иностранных дел и зятем Галеаццо Чиано Гитлер высказал свое мнение о Швейцарии:
«В Швейцарии самые отвратительные и жалкие люди и политическая система. Швейцарцы - заклятые враги новой Германии».
В августе 1942 года Гитлер далее назвал Швейцарию «прыщом на лице Европы» и страной, которая больше не имеет права на существование. Более того, он осудил швейцарцев как «незаконнорожденную ветвь нашего народа».
Просто Гітлер, як практична людина, хоча й ненавидів швейцарців, але відклав здійснення своїх планів до більш зручного часу. А далі йому вже було не до Швейцарії.
Дуже лояльно відносилась Швейцарія до німецьких шпигунів у роки другї світової.
Але радянському шпигуну професору Плєйшнєру все ж вдалося потрапити і до Швейцарії. Ненадовго. )))
Хай ще хамас запросять.
Отлично!!!!
Двуличная лицемерная с*ка
Один вже нас...ся досхочу і терер абітає на узкіх балотах
у Мар'янку
Яка циннічна і недалекоглядна особа!