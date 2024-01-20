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Президент Швейцарии Амгерд хочет пригласить Россию на глобальный саммит мира

Швейцарія хоче запросити Росію на саміт миру

Швейцария ищет возможности пригласить Россию на глобальный саммит мира, который должен состояться в этом году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента Швейцарии Виолы Амхерд в Swissinfo.

По словам Амгерд, саммит не будет полноценным без участия России.

"России, вероятно, не будет, но мы ищем дискуссии со всеми остальными", – сказала она.

Президент также намекнула, что Швейцария контактирует с Россией.

"Швейцария разговаривает со всеми. За последние несколько дней мне несколько раз говорили, насколько это важно и как все счастливы, что кто-то может поговорить со всеми. Каналы коммуникации существуют, и они открыты", - пояснила она.

Пока неизвестно, состоится ли саммит на уровне министров или глав государств на самом деле.

Также читайте: Формула мира – это запрет вести переговоры с Россией, - Путин

"Конечно есть небольшой риск, что нам не удастся организовать саммит. Но если Швейцария не будет пытаться, этого точно не произойдет", - подчеркнула Амгерд.

Она сказала, что не стоит ожидать готового мирного плана в конце саммита, "но если мы сможем запустить мирный процесс, мы уже многого добьемся".

Амгерд считает, что успех будет достигнут, если в саммите примет участие широкий круг стран, в том числе представители Глобального Юга, такие как ЮАР, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия – и, по возможности, Китай.

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Автор: 

Швейцария (612) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+32
Ідіотизм, піднесений до рівня швейцарського годинника.
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20.01.2024 17:09
+30
я згоден...тільки клітку міцніше і охорони побільше...а з самміту навпрямки в Гаагу
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20.01.2024 17:08
+30
Барани запросили на вечірку вовка в овечій шкурі.
Це прямо сюжет для байки.

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20.01.2024 17:24
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Правила форума Совет форумчан
я згоден...тільки клітку міцніше і охорони побільше...а з самміту навпрямки в Гаагу
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20.01.2024 17:08 Ответить
Барани запросили на вечірку вовка в овечій шкурі.
Це прямо сюжет для байки.

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20.01.2024 17:24 Ответить
З язика зняв...
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20.01.2024 18:08 Ответить
Цинізм і посІБНІЧЕСТВО ВБИВЦЯМ ТЕРРОРИСТАМ ! ГІТЛЕРУ ЧОБОТИ ЛИЗАЛИ , а зараз ПУТЛЕРУ 🤮🤮🤮МЕРЗОТА !
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20.01.2024 18:40 Ответить
Зверніть увагу це відбулося після її зустричі з Зе. Провів роботу.
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20.01.2024 17:31 Ответить
ні, все правильно...
треба запрошувати...
***** на саміт миру
нарика в медлабораторію
вовка в отару
а як по другому?
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20.01.2024 20:21 Ответить
Ідіотизм, піднесений до рівня швейцарського годинника.
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20.01.2024 17:09 Ответить
Ці швейцарці і з німцями дружили під час другої світової. Потім їм це пригадали але украінці не євреї.
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20.01.2024 17:12 Ответить
Я понимаю,что дипломаты должны работать всегда
Но их работа в тени
Я не понимаю - почему президент европейской страны не стесняется
Говорить о необходимости встречаться со страной - террористом
И военным преступником путиным
Путин должен укранцев в газовые камеры послать,
Чтобы у европейских политиков проснулась совесть?
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20.01.2024 17:12 Ответить
> Я не понимаю - почему президент европейской страны не стесняется
> Говорить о необходимости встречаться со страной - террористом

Причина проста: девʼять нулів (мінімум) і повна анонімність.

Колумбійські наркокартелі? Мексиканська мафія, що вбиває людей тисячами? Афганський героїн, що безперешкодно їде аж до пітера через всю московію? Торгівля людьми і рабство? Видобування чого завгодно і знищення довкілля у "дикій" Африці? Та жодних проблем! Швейцарія прийме навар з усього. І Ліхтенштейн також.

Така модель держави "всєобщєго благодєнствія". Безперебійно працює вже сотні років.
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20.01.2024 17:17 Ответить
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20.01.2024 17:13 Ответить
Кстати, завтра 100 лет как сдох от сифона ещё 1 любитель Швейцарии и проституток.
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20.01.2024 17:22 Ответить


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20.01.2024 18:03 Ответить
В молодости Крупская то, что назвается 3-й сорт не брак. Но потом ей "надуло снизу", и она не могла иметь детей. То, чем её надули, дедушка Членин привёз из борделей проклятой гейропы.
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20.01.2024 18:46 Ответить
У Крупської була базедова хвороба. Один із проявів цієї хвороби, - вирячені очі.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%B1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Диффузный_токсический_зоб

А щодо того, що Лєнін помер від наслідків пранців (сифілісу), то це дійсно так. ******* вчені це вже з'ясували.
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20.01.2024 18:56 Ответить
От букета Ильича ещё и не так глаза вылезут.
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20.01.2024 19:08 Ответить
Прикол вроде как от Маяковского (просто в тему). Ах у Инбер! Ах у Инбер! Что за глазки, что за лоб! Все глядел бы, все глядел бы, Любовался наО нее б! В конце слитно имелось ввиду.
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20.01.2024 21:51 Ответить
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20.01.2024 21:53 Ответить
Шверцарці кажуть ну зрозумійте гроші не пахнуть,і в наших банках мордорських багато,як і при другій світовій тримали гроші рейху.
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20.01.2024 17:13 Ответить
И действительно, а что им расия их плохого сделала? Нагнала в страну кучу дешевой рабсилы. Можно посидеть, поговорить, чай попить. Чем дольше европа показывает свое двуличие, тем уже больше сомневаюсь, что Украина сделала правильную ставку в выборе друзей и партнеров.
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20.01.2024 17:14 Ответить
а на кого надо было делать ставку?
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20.01.2024 17:45 Ответить
Мабуть на північну корею ,бо мільон снарядів від кима був би вже у нас
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20.01.2024 18:23 Ответить
или на иран пускали на рашу по 50 шахедов каждый день...
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20.01.2024 18:31 Ответить
та ви раді були спілкуватись з Гітлером . головне щоб гроши везли в Швейцарію і що то за гроші не важливо .
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20.01.2024 17:15 Ответить
Чого дивуватися Швейцарія і з Гітлером дружила
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20.01.2024 17:16 Ответить
Не дружила. Але німецькі гроші брала. У Гітлера навіть план був зі спільної німецько-італійської окупації Швейцарії. План мав кодову назву "Танненбаум" ('Ялинка'). Але до цього просто руки не дійшли.

В июне 1941 года во время встречи с лидером фашистской Италии Бенито Муссолини и его министром иностранных дел и зятем Галеаццо Чиано Гитлер высказал свое мнение о Швейцарии:
«В Швейцарии самые отвратительные и жалкие люди и политическая система. Швейцарцы - заклятые враги новой Германии».
В августе 1942 года Гитлер далее назвал Швейцарию «прыщом на лице Европы» и страной, которая больше не имеет права на существование. Более того, он осудил швейцарцев как «незаконнорожденную ветвь нашего народа».
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20.01.2024 17:56 Ответить
Намалювати стрілочки одне, а ось здійснити задумане зовсім інше. Захопити Швейцарію воєнним шляхом просто неможливо навіть зараз.
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20.01.2024 18:08 Ответить
Країна, оточена з усіх боків набагато сильнішим ворогом (а тоді це було саме так), - не має жодних шансів.
Просто Гітлер, як практична людина, хоча й ненавидів швейцарців, але відклав здійснення своїх планів до більш зручного часу. А далі йому вже було не до Швейцарії.
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20.01.2024 18:16 Ответить
Дружила.
Дуже лояльно відносилась Швейцарія до німецьких шпигунів у роки другї світової.
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20.01.2024 18:23 Ответить
Шпигуни ворогуючих сторін дуже ********** нейтральні країни. Але, так як Швейцарія з усіх боків була оточена нацистами і фашистами, то найпопулярнішою країною для німецьких, англійських і американських шпигунів під час WWII була Португалія.
Але радянському шпигуну професору Плєйшнєру все ж вдалося потрапити і до Швейцарії. Ненадовго. )))

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20.01.2024 18:49 Ответить
Голубка миру?.. русского
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20.01.2024 17:17 Ответить
Скучили без цих гімнюків у Давосі?
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20.01.2024 17:17 Ответить
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20.01.2024 17:19 Ответить
Головне в цьому самiтi - тримайте грошi в швейцарских банках, неважливо звiдки вони, хоч з видраних зубiв, хоч з краденого украiнського зерна.
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20.01.2024 17:22 Ответить
Глобальний саміт миру буде неповноцінним без людоїдів. Захід теж сповідує формулу "Зачєм такой мір, єслі там нє будєт людоєдов?!"
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20.01.2024 17:25 Ответить
З глузду з'їхала, чи що?
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20.01.2024 17:26 Ответить
Чергова шукачка шоколаду у дупі! Смачного тобі, дурепа!
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20.01.2024 17:28 Ответить
В целом не понимаю зачем страны хотят устраивать войны между собой, если можно всем вместе уничтожать Россию.
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20.01.2024 17:30 Ответить
Хочуть з ****** домовитись щоб золоті зуби коронки та інші золоті вироби вбитих українців москалі зберігали саме в швейцарських банках як колись нацисти
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20.01.2024 17:31 Ответить
Mabut' xoche ***** u ochi zazernuty.....des' ce vzhe bulo....
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20.01.2024 17:35 Ответить
Адольф роздирає собі дупу в пеклі, бажаючи, щоб він жив сьогодні 😂
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20.01.2024 17:38 Ответить
Ненаситна до грошей Швейцарія така ж як фашиська раша ненаситна до крові українців.
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20.01.2024 17:40 Ответить
заглянуть в глаза
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20.01.2024 17:45 Ответить
контужені нейтралітетом.
Хай ще хамас запросять.
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20.01.2024 17:48 Ответить
Контужены нейтралитетом!!!
Отлично!!!!
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21.01.2024 00:09 Ответить
мы только за эту встречу. При условии что россия аннексирует щвейцарские земли вместо наших, и тогда хай запускають мирний процес.
Двуличная лицемерная с*ка
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20.01.2024 17:48 Ответить
Все ще попереду, якщо ...,то і вся єдропа буде у ***** на побігеньках
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20.01.2024 18:19 Ответить
Рожеві швейцарські поні - стара європейська порода непарнокопитних. Годуються шоколадом та грішми, бажано великими. Дуже ******* лизати дупи диктаторам. До ЄС не входять, у політиці ваги не мають, але мріють. Таке собі "Рєбятам о звєрятах"...
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20.01.2024 17:50 Ответить
А чого ще очікувати від президента території де банки не соромляться зберігати золоті коронки з щелеп спалених в'язнів нацистських концтаборів?
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20.01.2024 17:52 Ответить
Це вже межа цинізму ,варварів які вбили понад сотню тисяч українців,які зруйнували сотні міст і сіл , які вигнали з своїх домівок мільйони людей і запрошувати на так званий саміт миру ?
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20.01.2024 17:53 Ответить
Ще один трансвестит захотів відс...ти у х...ла😄
Один вже нас...ся досхочу і терер абітає на узкіх балотах
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20.01.2024 17:57 Ответить
Нахожление Зеленского там не обязательно
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20.01.2024 17:58 Ответить
Давай , дурепо і хамаз ,і ким чен ина не забудь ...
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20.01.2024 18:15 Ответить
Це як запросити канібала на самміт веганів... Ідіотка срана...
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20.01.2024 18:18 Ответить
Куколди їбучі
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20.01.2024 18:47 Ответить
воєнний злочинець на саміті Миру-як тобі це,Сатана?
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20.01.2024 19:14 Ответить
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20.01.2024 19:35 Ответить
Фейспалм 🤦‍♂️
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20.01.2024 19:38 Ответить
Президентка Швейцарії Амгерд хоче запросити Росію на глобальний саміт миру
у Мар'янку
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20.01.2024 19:48 Ответить
Як хоче, так і перехоче. Звідти вже одна пані потанцювала з пуйло і по закінченню балу, продала своє майно, зібрала валізу і виїхала на росію. Хай ця запитає, як їй там?
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20.01.2024 19:57 Ответить
Она уже в россии все продала и уехала
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21.01.2024 00:11 Ответить
Чого ж улюблениця Зеленського Венедіктова, яку Зеленський призначив послом у Швейцарії, знову не виконує свої обов 'язки та знову не відповідає займаній посаді
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20.01.2024 19:59 Ответить
Видно пережерлася чоколяди "Нєстлє"...
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20.01.2024 19:59 Ответить
Ну і дура. Де рашка, а де мир.
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20.01.2024 20:10 Ответить
синдром Даннінга-Крюгера вирує на планеті, на жаль...
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20.01.2024 20:30 Ответить
ПРИГЛАСИТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПНИКА НА САММИТ МИРА !?)
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20.01.2024 22:39 Ответить
Віола Амгерд 1962 р.н. Колишній Міністр оборони Швейцарії, з 1 січня 2024 року Президент цієї країни. Після Давосу грудь колесом, яка я важлива, яка я всесильно глобальна! Можу все!.. Давайте глобальний саміт миру і ху@ла на зустріч запросимо! Як буде чудово! А ще будуть Індія і Китай (вклонемося низенько і приїде).
Яка циннічна і недалекоглядна особа!
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21.01.2024 06:10 Ответить
 
 