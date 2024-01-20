Президентка Швейцарії Амгерд хоче запросити Росію на глобальний саміт миру

Швейцарія шукає можливості запросити Росію на глобальний саміт миру, що має відбутись цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву президентки Швейцарії Віоли Амхерд у Swissinfo.

За словами Амгерд, саміт не буде повноцінним без участі Росії.

"Росії, ймовірно, не буде, але ми шукаємо дискусії з усіма іншими", - сказала вона.

Президентка також натякнула, що Швейцарія контактує з Росією.

"Швейцарія розмовляє з усіма. За останні кілька днів мені кілька разів говорили, наскільки це важливо і як усі щасливі, що хтось може поговорити з усіма. Канали комунікації існують, і вони відкриті", - пояснила вона.

Наразі невідомо, чи відбудеться саміт на рівні міністрів чи глав держав насправді.

Читайте також: Швейцарія має намір виділити 1,5 млрд франків на відновлення України у 2025-2028 рр., - президентка Амхерд

"Звичайно, є невеликий ризик, що нам не вдасться організувати саміт. Але якщо Швейцарія не намагатиметься, цього точно не станеться", – наголосила Амгерд.

Вона сказала, що не варто очікувати готового мирного плану наприкінці саміту, "але якщо ми зможемо запустити мирний процес, ми вже багато чого досягнемо".

Амгерд вважає, що успіх буде досягнутий, якщо в саміті візьме участь широке коло країн, в тому числі представники Глобального Півдня, такі як ПАР, Індія, Бразилія і Саудівська Аравія – і, по можливості, Китай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія планує провести міжнародну конференцію з гуманітарного розмінування України