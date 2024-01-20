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Президентка Швейцарії Амгерд хоче запросити Росію на глобальний саміт миру

Швейцарія хоче запросити Росію на саміт миру

Швейцарія шукає можливості запросити Росію на глобальний саміт миру, що має відбутись цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву президентки Швейцарії Віоли Амхерд у Swissinfo.

За словами Амгерд, саміт не буде повноцінним без участі Росії.

"Росії, ймовірно, не буде, але ми шукаємо дискусії з усіма іншими", - сказала вона.

Президентка також натякнула, що Швейцарія контактує з Росією.

"Швейцарія розмовляє з усіма. За останні кілька днів мені кілька разів говорили, наскільки це важливо і як усі щасливі, що хтось може поговорити з усіма. Канали комунікації існують, і вони відкриті", - пояснила вона.

Наразі невідомо, чи відбудеться саміт на рівні міністрів чи глав держав насправді. 

Читайте також: Швейцарія має намір виділити 1,5 млрд франків на відновлення України у 2025-2028 рр., - президентка Амхерд

"Звичайно, є невеликий ризик, що нам не вдасться організувати саміт. Але якщо Швейцарія не намагатиметься, цього точно не станеться", – наголосила Амгерд.

Вона сказала, що не варто очікувати готового мирного плану наприкінці саміту, "але якщо ми зможемо запустити мирний процес, ми вже багато чого досягнемо".

Амгерд вважає, що успіх буде досягнутий, якщо в саміті візьме участь широке коло країн, в тому числі представники Глобального Півдня, такі як ПАР, Індія, Бразилія і Саудівська Аравія – і, по можливості, Китай.

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Автор: 

Швейцарія (860) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+32
Ідіотизм, піднесений до рівня швейцарського годинника.
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20.01.2024 17:09
+30
я згоден...тільки клітку міцніше і охорони побільше...а з самміту навпрямки в Гаагу
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20.01.2024 17:08
+30
Барани запросили на вечірку вовка в овечій шкурі.
Це прямо сюжет для байки.

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20.01.2024 17:24
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я згоден...тільки клітку міцніше і охорони побільше...а з самміту навпрямки в Гаагу
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20.01.2024 17:08 Відповісти
Барани запросили на вечірку вовка в овечій шкурі.
Це прямо сюжет для байки.

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20.01.2024 17:24 Відповісти
З язика зняв...
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20.01.2024 18:08 Відповісти
Цинізм і посІБНІЧЕСТВО ВБИВЦЯМ ТЕРРОРИСТАМ ! ГІТЛЕРУ ЧОБОТИ ЛИЗАЛИ , а зараз ПУТЛЕРУ 🤮🤮🤮МЕРЗОТА !
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20.01.2024 18:40 Відповісти
Зверніть увагу це відбулося після її зустричі з Зе. Провів роботу.
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20.01.2024 17:31 Відповісти
ні, все правильно...
треба запрошувати...
***** на саміт миру
нарика в медлабораторію
вовка в отару
а як по другому?
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20.01.2024 20:21 Відповісти
Ідіотизм, піднесений до рівня швейцарського годинника.
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20.01.2024 17:09 Відповісти
Ці швейцарці і з німцями дружили під час другої світової. Потім їм це пригадали але украінці не євреї.
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20.01.2024 17:12 Відповісти
Я понимаю,что дипломаты должны работать всегда
Но их работа в тени
Я не понимаю - почему президент европейской страны не стесняется
Говорить о необходимости встречаться со страной - террористом
И военным преступником путиным
Путин должен укранцев в газовые камеры послать,
Чтобы у европейских политиков проснулась совесть?
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20.01.2024 17:12 Відповісти
> Я не понимаю - почему президент европейской страны не стесняется
> Говорить о необходимости встречаться со страной - террористом

Причина проста: девʼять нулів (мінімум) і повна анонімність.

Колумбійські наркокартелі? Мексиканська мафія, що вбиває людей тисячами? Афганський героїн, що безперешкодно їде аж до пітера через всю московію? Торгівля людьми і рабство? Видобування чого завгодно і знищення довкілля у "дикій" Африці? Та жодних проблем! Швейцарія прийме навар з усього. І Ліхтенштейн також.

Така модель держави "всєобщєго благодєнствія". Безперебійно працює вже сотні років.
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20.01.2024 17:17 Відповісти
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20.01.2024 17:13 Відповісти
Кстати, завтра 100 лет как сдох от сифона ещё 1 любитель Швейцарии и проституток.
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20.01.2024 17:22 Відповісти


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20.01.2024 18:03 Відповісти
В молодости Крупская то, что назвается 3-й сорт не брак. Но потом ей "надуло снизу", и она не могла иметь детей. То, чем её надули, дедушка Членин привёз из борделей проклятой гейропы.
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20.01.2024 18:46 Відповісти
У Крупської була базедова хвороба. Один із проявів цієї хвороби, - вирячені очі.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%B1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Диффузный_токсический_зоб

А щодо того, що Лєнін помер від наслідків пранців (сифілісу), то це дійсно так. ******* вчені це вже з'ясували.
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20.01.2024 18:56 Відповісти
От букета Ильича ещё и не так глаза вылезут.
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20.01.2024 19:08 Відповісти
Прикол вроде как от Маяковского (просто в тему). Ах у Инбер! Ах у Инбер! Что за глазки, что за лоб! Все глядел бы, все глядел бы, Любовался наО нее б! В конце слитно имелось ввиду.
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20.01.2024 21:51 Відповісти
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20.01.2024 21:53 Відповісти
Шверцарці кажуть ну зрозумійте гроші не пахнуть,і в наших банках мордорських багато,як і при другій світовій тримали гроші рейху.
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20.01.2024 17:13 Відповісти
И действительно, а что им расия их плохого сделала? Нагнала в страну кучу дешевой рабсилы. Можно посидеть, поговорить, чай попить. Чем дольше европа показывает свое двуличие, тем уже больше сомневаюсь, что Украина сделала правильную ставку в выборе друзей и партнеров.
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20.01.2024 17:14 Відповісти
а на кого надо было делать ставку?
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20.01.2024 17:45 Відповісти
Мабуть на північну корею ,бо мільон снарядів від кима був би вже у нас
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20.01.2024 18:23 Відповісти
или на иран пускали на рашу по 50 шахедов каждый день...
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20.01.2024 18:31 Відповісти
та ви раді були спілкуватись з Гітлером . головне щоб гроши везли в Швейцарію і що то за гроші не важливо .
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20.01.2024 17:15 Відповісти
Чого дивуватися Швейцарія і з Гітлером дружила
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20.01.2024 17:16 Відповісти
Не дружила. Але німецькі гроші брала. У Гітлера навіть план був зі спільної німецько-італійської окупації Швейцарії. План мав кодову назву "Танненбаум" ('Ялинка'). Але до цього просто руки не дійшли.

В июне 1941 года во время встречи с лидером фашистской Италии Бенито Муссолини и его министром иностранных дел и зятем Галеаццо Чиано Гитлер высказал свое мнение о Швейцарии:
«В Швейцарии самые отвратительные и жалкие люди и политическая система. Швейцарцы - заклятые враги новой Германии».
В августе 1942 года Гитлер далее назвал Швейцарию «прыщом на лице Европы» и страной, которая больше не имеет права на существование. Более того, он осудил швейцарцев как «незаконнорожденную ветвь нашего народа».
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20.01.2024 17:56 Відповісти
Намалювати стрілочки одне, а ось здійснити задумане зовсім інше. Захопити Швейцарію воєнним шляхом просто неможливо навіть зараз.
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20.01.2024 18:08 Відповісти
Країна, оточена з усіх боків набагато сильнішим ворогом (а тоді це було саме так), - не має жодних шансів.
Просто Гітлер, як практична людина, хоча й ненавидів швейцарців, але відклав здійснення своїх планів до більш зручного часу. А далі йому вже було не до Швейцарії.
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20.01.2024 18:16 Відповісти
Дружила.
Дуже лояльно відносилась Швейцарія до німецьких шпигунів у роки другї світової.
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20.01.2024 18:23 Відповісти
Шпигуни ворогуючих сторін дуже ********** нейтральні країни. Але, так як Швейцарія з усіх боків була оточена нацистами і фашистами, то найпопулярнішою країною для німецьких, англійських і американських шпигунів під час WWII була Португалія.
Але радянському шпигуну професору Плєйшнєру все ж вдалося потрапити і до Швейцарії. Ненадовго. )))

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20.01.2024 18:49 Відповісти
Голубка миру?.. русского
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20.01.2024 17:17 Відповісти
Скучили без цих гімнюків у Давосі?
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20.01.2024 17:17 Відповісти
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20.01.2024 17:19 Відповісти
Головне в цьому самiтi - тримайте грошi в швейцарских банках, неважливо звiдки вони, хоч з видраних зубiв, хоч з краденого украiнського зерна.
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20.01.2024 17:22 Відповісти
Глобальний саміт миру буде неповноцінним без людоїдів. Захід теж сповідує формулу "Зачєм такой мір, єслі там нє будєт людоєдов?!"
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20.01.2024 17:25 Відповісти
З глузду з'їхала, чи що?
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20.01.2024 17:26 Відповісти
Чергова шукачка шоколаду у дупі! Смачного тобі, дурепа!
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20.01.2024 17:28 Відповісти
В целом не понимаю зачем страны хотят устраивать войны между собой, если можно всем вместе уничтожать Россию.
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20.01.2024 17:30 Відповісти
Хочуть з ****** домовитись щоб золоті зуби коронки та інші золоті вироби вбитих українців москалі зберігали саме в швейцарських банках як колись нацисти
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20.01.2024 17:31 Відповісти
Mabut' xoche ***** u ochi zazernuty.....des' ce vzhe bulo....
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20.01.2024 17:35 Відповісти
Адольф роздирає собі дупу в пеклі, бажаючи, щоб він жив сьогодні 😂
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20.01.2024 17:38 Відповісти
Ненаситна до грошей Швейцарія така ж як фашиська раша ненаситна до крові українців.
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20.01.2024 17:40 Відповісти
заглянуть в глаза
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20.01.2024 17:45 Відповісти
контужені нейтралітетом.
Хай ще хамас запросять.
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20.01.2024 17:48 Відповісти
Контужены нейтралитетом!!!
Отлично!!!!
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21.01.2024 00:09 Відповісти
мы только за эту встречу. При условии что россия аннексирует щвейцарские земли вместо наших, и тогда хай запускають мирний процес.
Двуличная лицемерная с*ка
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20.01.2024 17:48 Відповісти
Все ще попереду, якщо ...,то і вся єдропа буде у ***** на побігеньках
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20.01.2024 18:19 Відповісти
Рожеві швейцарські поні - стара європейська порода непарнокопитних. Годуються шоколадом та грішми, бажано великими. Дуже ******* лизати дупи диктаторам. До ЄС не входять, у політиці ваги не мають, але мріють. Таке собі "Рєбятам о звєрятах"...
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20.01.2024 17:50 Відповісти
А чого ще очікувати від президента території де банки не соромляться зберігати золоті коронки з щелеп спалених в'язнів нацистських концтаборів?
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20.01.2024 17:52 Відповісти
Це вже межа цинізму ,варварів які вбили понад сотню тисяч українців,які зруйнували сотні міст і сіл , які вигнали з своїх домівок мільйони людей і запрошувати на так званий саміт миру ?
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20.01.2024 17:53 Відповісти
Ще один трансвестит захотів відс...ти у х...ла😄
Один вже нас...ся досхочу і терер абітає на узкіх балотах
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20.01.2024 17:57 Відповісти
Нахожление Зеленского там не обязательно
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20.01.2024 17:58 Відповісти
Давай , дурепо і хамаз ,і ким чен ина не забудь ...
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20.01.2024 18:15 Відповісти
Це як запросити канібала на самміт веганів... Ідіотка срана...
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20.01.2024 18:18 Відповісти
Куколди їбучі
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20.01.2024 18:47 Відповісти
воєнний злочинець на саміті Миру-як тобі це,Сатана?
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20.01.2024 19:14 Відповісти
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20.01.2024 19:35 Відповісти
Фейспалм 🤦‍♂️
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20.01.2024 19:38 Відповісти
Президентка Швейцарії Амгерд хоче запросити Росію на глобальний саміт миру
у Мар'янку
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20.01.2024 19:48 Відповісти
Як хоче, так і перехоче. Звідти вже одна пані потанцювала з пуйло і по закінченню балу, продала своє майно, зібрала валізу і виїхала на росію. Хай ця запитає, як їй там?
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20.01.2024 19:57 Відповісти
Она уже в россии все продала и уехала
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21.01.2024 00:11 Відповісти
Чого ж улюблениця Зеленського Венедіктова, яку Зеленський призначив послом у Швейцарії, знову не виконує свої обов 'язки та знову не відповідає займаній посаді
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20.01.2024 19:59 Відповісти
Видно пережерлася чоколяди "Нєстлє"...
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20.01.2024 19:59 Відповісти
Ну і дура. Де рашка, а де мир.
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20.01.2024 20:10 Відповісти
синдром Даннінга-Крюгера вирує на планеті, на жаль...
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20.01.2024 20:30 Відповісти
ПРИГЛАСИТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПНИКА НА САММИТ МИРА !?)
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20.01.2024 22:39 Відповісти
Віола Амгерд 1962 р.н. Колишній Міністр оборони Швейцарії, з 1 січня 2024 року Президент цієї країни. Після Давосу грудь колесом, яка я важлива, яка я всесильно глобальна! Можу все!.. Давайте глобальний саміт миру і ху@ла на зустріч запросимо! Як буде чудово! А ще будуть Індія і Китай (вклонемося низенько і приїде).
Яка циннічна і недалекоглядна особа!
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21.01.2024 06:10 Відповісти
 
 