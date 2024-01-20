Президентка Швейцарії Амгерд хоче запросити Росію на глобальний саміт миру
Швейцарія шукає можливості запросити Росію на глобальний саміт миру, що має відбутись цього року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву президентки Швейцарії Віоли Амхерд у Swissinfo.
За словами Амгерд, саміт не буде повноцінним без участі Росії.
"Росії, ймовірно, не буде, але ми шукаємо дискусії з усіма іншими", - сказала вона.
Президентка також натякнула, що Швейцарія контактує з Росією.
"Швейцарія розмовляє з усіма. За останні кілька днів мені кілька разів говорили, наскільки це важливо і як усі щасливі, що хтось може поговорити з усіма. Канали комунікації існують, і вони відкриті", - пояснила вона.
Наразі невідомо, чи відбудеться саміт на рівні міністрів чи глав держав насправді.
"Звичайно, є невеликий ризик, що нам не вдасться організувати саміт. Але якщо Швейцарія не намагатиметься, цього точно не станеться", – наголосила Амгерд.
Вона сказала, що не варто очікувати готового мирного плану наприкінці саміту, "але якщо ми зможемо запустити мирний процес, ми вже багато чого досягнемо".
Амгерд вважає, що успіх буде досягнутий, якщо в саміті візьме участь широке коло країн, в тому числі представники Глобального Півдня, такі як ПАР, Індія, Бразилія і Саудівська Аравія – і, по можливості, Китай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це прямо сюжет для байки.
треба запрошувати...
***** на саміт миру
нарика в медлабораторію
вовка в отару
а як по другому?
Но их работа в тени
Я не понимаю - почему президент европейской страны не стесняется
Говорить о необходимости встречаться со страной - террористом
И военным преступником путиным
Путин должен укранцев в газовые камеры послать,
Чтобы у европейских политиков проснулась совесть?
> Говорить о необходимости встречаться со страной - террористом
Причина проста: девʼять нулів (мінімум) і повна анонімність.
Колумбійські наркокартелі? Мексиканська мафія, що вбиває людей тисячами? Афганський героїн, що безперешкодно їде аж до пітера через всю московію? Торгівля людьми і рабство? Видобування чого завгодно і знищення довкілля у "дикій" Африці? Та жодних проблем! Швейцарія прийме навар з усього. І Ліхтенштейн також.
Така модель держави "всєобщєго благодєнствія". Безперебійно працює вже сотні років.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%B1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Диффузный_токсический_зоб
А щодо того, що Лєнін помер від наслідків пранців (сифілісу), то це дійсно так. ******* вчені це вже з'ясували.
аО нее б! В конце слитно имелось ввиду.
В июне 1941 года во время встречи с лидером фашистской Италии Бенито Муссолини и его министром иностранных дел и зятем Галеаццо Чиано Гитлер высказал свое мнение о Швейцарии:
«В Швейцарии самые отвратительные и жалкие люди и политическая система. Швейцарцы - заклятые враги новой Германии».
В августе 1942 года Гитлер далее назвал Швейцарию «прыщом на лице Европы» и страной, которая больше не имеет права на существование. Более того, он осудил швейцарцев как «незаконнорожденную ветвь нашего народа».
Просто Гітлер, як практична людина, хоча й ненавидів швейцарців, але відклав здійснення своїх планів до більш зручного часу. А далі йому вже було не до Швейцарії.
Дуже лояльно відносилась Швейцарія до німецьких шпигунів у роки другї світової.
Але радянському шпигуну професору Плєйшнєру все ж вдалося потрапити і до Швейцарії. Ненадовго. )))
Хай ще хамас запросять.
Отлично!!!!
Двуличная лицемерная с*ка
Один вже нас...ся досхочу і терер абітає на узкіх балотах
у Мар'янку
Яка циннічна і недалекоглядна особа!