Участь Росії в інавгураційному Саміті миру не передбачається, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливості присутності представників Росії на інавгураційному Саміті миру, що відбудеться у Швейцарії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми багато говорили про нашу Формулу миру. Я вдячний за підтримку пану президенту. Я поінформував пана президента щодо підготовки глобального Саміту миру на рівні лідерів, який організовується у Швейцарії, - інавгураційного Саміту миру", - заявив Зеленський під час пресконференції з президентом Туреччини у Стамбулі.
За словами Зеленського, "це очевидно, що особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на Саміті миру та у спільній роботі світової більшості для повної реалізації Формули миру".
"Що стосується самого формату інавгураційного Саміту: ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, як можуть запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат – справедливий мир, і саме справедливий для України", - сказав президент України.
Тому, зазначив Зеленський, "спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат. А вже потім будуть залучати представників Росії - саме тих, хто буде готовий до справедливого миру".
Раніше під час пресконференції із Зеленським президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти в себе мирний саміт за участю РФ.
ВладімірСсанич, хто платить за ці тусню?
Світ розділився і Туреччина дивиться на когось поставити.
https://www.youtube.com/watch?v=pfwvz43QYxU
Так ось музичний ряд до цього відео від харківського гурту Spiritual Seasons https://www.youtube.com/watch?v=lommVlS_9fM . Група Spiritual Seasons підтримує кацапів, постійно виступає в Криму та неодноразово виступала на території кацапстану вже після широкомасштабного вторгнення у 2022-2023. Дійсно, група Spiritual Seasons не припиняла виступи в рашкє у 2022, 2023 (відео виступів групи на расєє - в растовє на дону, в волгоградє, в мацквє є в Гуглі та на Ютубі), більш того, керівник та соліст групи Віктор Смірнов, затятий колаборант який ненавидить незалежну Україну.
Але не зрозуміло інше - нащо ГУР МО виклало відео із знищенням кацапського кораБЛЯ та в якості музичного супроводу вибрало САМЕ МУЗИКУ У ВИКОНАННІ ПРОМОСКАЛЬСЬКОГО АНТИУКРАЇНСЬКОГО ГУРТУ ??? Чи може у Буданова таке збочене почуття "прєкраснава"??? Іншу музичну композицію ГУР МО не змогло підібрати? І чому це відео з цією музиною композицією досі висить як офіційне відео ГУР МО? Чи вже може від ГРУ ГШ РФ?????????
