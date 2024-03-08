УКР
Участь Росії в інавгураційному Саміті миру не передбачається, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливості присутності представників Росії на інавгураційному Саміті миру, що відбудеться у Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми багато говорили про нашу Формулу миру. Я вдячний за підтримку пану президенту. Я поінформував пана президента щодо підготовки глобального Саміту миру на рівні лідерів, який організовується у Швейцарії, - інавгураційного Саміту миру", - заявив Зеленський під час пресконференції з президентом Туреччини у Стамбулі.

За словами Зеленського, "це очевидно, що особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на Саміті миру та у спільній роботі світової більшості для повної реалізації Формули миру".

"Що стосується самого формату інавгураційного Саміту: ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, як можуть запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат – справедливий мир, і саме справедливий для України", - сказав президент України.

Також читайте: Президентка Швейцарії Амгерд хоче запросити Росію на глобальний саміт миру

Тому, зазначив Зеленський, "спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат. А вже потім будуть залучати представників Росії - саме тих, хто буде готовий до справедливого миру".

Раніше під час пресконференції із Зеленським президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти в себе мирний саміт за участю РФ.

Читайте також: Україна може розглянути запрошення представників Росії на другий саміт миру, - Єрмак

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) переговори з Росією (1408) Формула миру (96)
Топ коментарі
+13
Потужно...
показати весь коментар
08.03.2024 21:42 Відповісти
+13
"Глобальний (найвеличніший) саміту миру" у Швейцарії?
ВладімірСсанич, хто платить за ці тусню?
показати весь коментар
08.03.2024 21:47 Відповісти
+9
Швейцарія підписала та ратифікувала Римський статут. То най туди ***** приїде, чом би й ні
показати весь коментар
08.03.2024 21:49 Відповісти
Потужно...
показати весь коментар
08.03.2024 21:42 Відповісти
Ні. Потужно *****!!
показати весь коментар
08.03.2024 22:13 Відповісти
"Як і не передбачається інавгурації взагалі в Україні"
показати весь коментар
08.03.2024 23:45 Відповісти
Вже пішли балачки ні про шо
показати весь коментар
08.03.2024 21:45 Відповісти
Чому ж?Думаю султан по зерну розмову мав....Хоче заробляти.Такий нашимвашим товариш ердоган
показати весь коментар
08.03.2024 22:01 Відповісти
Запізно міняти памперса . Всі все зрозуміли.
показати весь коментар
08.03.2024 21:45 Відповісти
"Глобальний (найвеличніший) саміту миру" у Швейцарії?
ВладімірСсанич, хто платить за ці тусню?
показати весь коментар
08.03.2024 21:47 Відповісти
Володимир Олександрович, очевидно, тратить своєї особисті гроші...
показати весь коментар
08.03.2024 22:01 Відповісти
Угу, а дружина ссанича на власні кишенькові будує чергову фабрику-кухню шкільного харчування.
показати весь коментар
08.03.2024 22:05 Відповісти
Швейцарія підписала та ратифікувала Римський статут. То най туди ***** приїде, чом би й ні
показати весь коментар
08.03.2024 21:49 Відповісти
З ********* - в Міжгалактичні лідори. Наш зєлінскі крутить глобус...( із всєх іскуств для нас главнєйшим являється кіно)
показати весь коментар
08.03.2024 21:51 Відповісти
Саміт миру в Швейцарії це добре. Аби подалі від Авдіївки...
показати весь коментар
08.03.2024 22:00 Відповісти
Глобальний саміт миру (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Global Peace Formula Summit) - це майбутня міжнародна зустріч, яку планує скликати Україна на рівні лідерів країн-учасників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83 Української формули миру .
показати весь коментар
09.03.2024 10:00 Відповісти
Та Єрьмака від ********* буде достатньо...
показати весь коментар
08.03.2024 22:14 Відповісти
"что не сделаешь лишь бы ничего не делать"-так сцанич?
показати весь коментар
08.03.2024 22:17 Відповісти
Шапіто має бути знищено: слуги +младориги!
показати весь коментар
08.03.2024 22:29 Відповісти
президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти в себе мирний саміт за участю РФ.

Світ розділився і Туреччина дивиться на когось поставити.
показати весь коментар
08.03.2024 22:45 Відповісти
Народ, пам"ятаєте нещодавнє відео від ГУР МО про знищення кацапського кораБЛЯ "сєргєй котов"?
https://www.youtube.com/watch?v=pfwvz43QYxU
Так ось музичний ряд до цього відео від харківського гурту Spiritual Seasons https://www.youtube.com/watch?v=lommVlS_9fM . Група Spiritual Seasons підтримує кацапів, постійно виступає в Криму та неодноразово виступала на території кацапстану вже після широкомасштабного вторгнення у 2022-2023. Дійсно, група Spiritual Seasons не припиняла виступи в рашкє у 2022, 2023 (відео виступів групи на расєє - в растовє на дону, в волгоградє, в мацквє є в Гуглі та на Ютубі), більш того, керівник та соліст групи Віктор Смірнов, затятий колаборант який ненавидить незалежну Україну.
Але не зрозуміло інше - нащо ГУР МО виклало відео із знищенням кацапського кораБЛЯ та в якості музичного супроводу вибрало САМЕ МУЗИКУ У ВИКОНАННІ ПРОМОСКАЛЬСЬКОГО АНТИУКРАЇНСЬКОГО ГУРТУ ??? Чи може у Буданова таке збочене почуття "прєкраснава"??? Іншу музичну композицію ГУР МО не змогло підібрати? І чому це відео з цією музиною композицією досі висить як офіційне відео ГУР МО? Чи вже може від ГРУ ГШ РФ?????????
показати весь коментар
08.03.2024 23:03 Відповісти
Воно вже зовсім, який саміт бери саперку і йди копай окопи...
показати весь коментар
09.03.2024 00:59 Відповісти
Туреччина готова прийняти мирний саміт за участю Росії, - Ердоган.
Участь Росії в інавгураційному Саміті миру не передбачається, - Зеленський.
А, де шашлики?
показати весь коментар
09.03.2024 01:47 Відповісти
Це чмо вже заграло усіх своєю "формулою".
показати весь коментар
09.03.2024 07:27 Відповісти
 
 