Участі Росії у Саміті миру не передбачається, поки немає сенсу садити її за стіл переговорів, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку.

Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю Foreign Policy, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, є тільки два способи привести Росію до ситуації, коли вона буде діяти сумлінно. Перший - це успіх на полі бою, а другий - створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи.

"Ось чому саміт не передбачає участі Росії. Тому, що мета цього саміту – об'єднати країни, що розділяють принципи й підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії", - пояснив Кулеба.

Тільки після саміту, додав він, може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.

"Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін", - підсумував він.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

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