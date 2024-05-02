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Участі Росії у Саміті миру не передбачається, поки немає сенсу садити її за стіл переговорів, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку.

Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю Foreign Policy, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, є тільки два способи привести Росію до ситуації, коли вона буде діяти сумлінно. Перший - це успіх на полі бою, а другий - створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи.

"Ось чому саміт не передбачає участі Росії. Тому, що мета цього саміту – об'єднати країни, що розділяють принципи й підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії", - пояснив Кулеба.

Тільки після саміту, додав він, може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.

"Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін", - підсумував він.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Читайте: Байден може приїхати на Саміт миру у Швейцарію, - "слуга народу" Мережко

Автор: 

Швейцарія (860) Кулеба Дмитро (3604) Глобальний саміт миру (278)


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тобто, перемовини передбачаються?
але, поки не має сенсу?
а коли?
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02.05.2024 09:41 Відповісти
********* в ********* стані абсолютно неадекватний. З ними потрібно "говорити" лише силою зброї і подальшими ультиматумами. Кацапи мають самі почати шукати відповідь на питання чому до них ставляться як до дикунів. Без різкого погіршення життя і поразок на полі бою кацапи таким питанням перейматися не будуть. Тому тільки "фігурні піздюлі" здатні прочистити кацапам мозок і пробудити інстинкт самозбереження.
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02.05.2024 09:46 Відповісти
які переговори ??? паРаша-мацковія повинна капітулювати і розпастися !!!



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02.05.2024 09:47 Відповісти
Есть ровно два варианта окончания войны:
1. Переговоры о прекращении огня, выводе войск и мире.
2. Штурм и взятие Москвы с последующей капитуляцией РФ.
Это сложно понять? Нет.
Что требуется для выполнения пункта 2, учитывая наличие у врага ядерного оружия? Полный распад РФ и потеря управления армией. Хочет это США и страны ЕС? Нет.
О чем тогда речь?
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02.05.2024 09:57 Відповісти
Может мне кто то написать по пунктам формулу мира зеленского
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02.05.2024 10:41 Відповісти
Спасибо уже нашел
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02.05.2024 10:43 Відповісти
"Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін", - підсумував він. Тоді який сенс в якісь фсбешно- єрмаківській куйні, котра називається "Глобальний саміт миру" нав'язаний фсбе цілому світові.через українську агентуру з метою , щоб Україна не просувалася і не тиснула на країни НАТО І США про необхідністьїї членства в альянсі для припинення війни і збереження життя українського народу...?
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02.05.2024 11:25 Відповісти
 
 