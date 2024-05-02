Участі Росії у Саміті миру не передбачається, поки немає сенсу садити її за стіл переговорів, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку.
Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю Foreign Policy, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, є тільки два способи привести Росію до ситуації, коли вона буде діяти сумлінно. Перший - це успіх на полі бою, а другий - створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи.
"Ось чому саміт не передбачає участі Росії. Тому, що мета цього саміту – об'єднати країни, що розділяють принципи й підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії", - пояснив Кулеба.
Тільки після саміту, додав він, може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.
"Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін", - підсумував він.
Саміт миру у Швейцарії
15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
Президент Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.
За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.
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але, поки не має сенсу?
а коли?
1. Переговоры о прекращении огня, выводе войск и мире.
2. Штурм и взятие Москвы с последующей капитуляцией РФ.
Это сложно понять? Нет.
Что требуется для выполнения пункта 2, учитывая наличие у врага ядерного оружия? Полный распад РФ и потеря управления армией. Хочет это США и страны ЕС? Нет.
О чем тогда речь?