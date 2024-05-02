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Участие России в Саммите мира не предполагается, пока нет смысла сажать ее за стол переговоров, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом.

Об этом глава МИД заявил в интервью Foreign Policy, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, есть только два способа привести Россию к ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый - это успех на поле боя, а второй - создание коалиции стран, разделяющих одни и те же принципы и подходы.

"Вот почему саммит не предусматривает участия России. Потому, что цель этого саммита - объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия", - объяснил Кулеба.

Только после саммита, добавил он, может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.

"В конце концов, нельзя положить конец войне без обеих сторон", - подытожил он.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

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Автор: 

саммит (1170) Швейцария (612) Кулеба Дмитрий (2880)


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тобто, перемовини передбачаються?
але, поки не має сенсу?
а коли?
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02.05.2024 09:41 Ответить
********* в ********* стані абсолютно неадекватний. З ними потрібно "говорити" лише силою зброї і подальшими ультиматумами. Кацапи мають самі почати шукати відповідь на питання чому до них ставляться як до дикунів. Без різкого погіршення життя і поразок на полі бою кацапи таким питанням перейматися не будуть. Тому тільки "фігурні піздюлі" здатні прочистити кацапам мозок і пробудити інстинкт самозбереження.
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02.05.2024 09:46 Ответить
які переговори ??? паРаша-мацковія повинна капітулювати і розпастися !!!



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02.05.2024 09:47 Ответить
Есть ровно два варианта окончания войны:
1. Переговоры о прекращении огня, выводе войск и мире.
2. Штурм и взятие Москвы с последующей капитуляцией РФ.
Это сложно понять? Нет.
Что требуется для выполнения пункта 2, учитывая наличие у врага ядерного оружия? Полный распад РФ и потеря управления армией. Хочет это США и страны ЕС? Нет.
О чем тогда речь?
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02.05.2024 09:57 Ответить
Может мне кто то написать по пунктам формулу мира зеленского
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02.05.2024 10:41 Ответить
Спасибо уже нашел
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02.05.2024 10:43 Ответить
"Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін", - підсумував він. Тоді який сенс в якісь фсбешно- єрмаківській куйні, котра називається "Глобальний саміт миру" нав'язаний фсбе цілому світові.через українську агентуру з метою , щоб Україна не просувалася і не тиснула на країни НАТО І США про необхідністьїї членства в альянсі для припинення війни і збереження життя українського народу...?
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02.05.2024 11:25 Ответить
 
 