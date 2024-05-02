Участие России в Саммите мира не предполагается, пока нет смысла сажать ее за стол переговоров, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом.

Об этом глава МИД заявил в интервью Foreign Policy, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, есть только два способа привести Россию к ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый - это успех на поле боя, а второй - создание коалиции стран, разделяющих одни и те же принципы и подходы.

"Вот почему саммит не предусматривает участия России. Потому, что цель этого саммита - объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия", - объяснил Кулеба.

Только после саммита, добавил он, может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.

"В конце концов, нельзя положить конец войне без обеих сторон", - подытожил он.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

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