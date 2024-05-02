Участие России в Саммите мира не предполагается, пока нет смысла сажать ее за стол переговоров, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом.
Об этом глава МИД заявил в интервью Foreign Policy, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, есть только два способа привести Россию к ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый - это успех на поле боя, а второй - создание коалиции стран, разделяющих одни и те же принципы и подходы.
"Вот почему саммит не предусматривает участия России. Потому, что цель этого саммита - объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия", - объяснил Кулеба.
Только после саммита, добавил он, может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.
"В конце концов, нельзя положить конец войне без обеих сторон", - подытожил он.
Саммит мира в Швейцарии
15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.
Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.
По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але, поки не має сенсу?
а коли?
1. Переговоры о прекращении огня, выводе войск и мире.
2. Штурм и взятие Москвы с последующей капитуляцией РФ.
Это сложно понять? Нет.
Что требуется для выполнения пункта 2, учитывая наличие у врага ядерного оружия? Полный распад РФ и потеря управления армией. Хочет это США и страны ЕС? Нет.
О чем тогда речь?