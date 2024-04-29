Байден может приехать на Саммит мира в Швейцарию, - "слуга народа" Мережко

В парламенте не исключают, что президент США Джо Байден станет одним из участников первого инаугурационного Саммита мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом говорится в заявлении народного депутата, главы парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Народный избранник отметил, что сейчас идет работа над подготовкой к Саммиту мира в Швейцарии. По его словам, участие в нем примут ближайшие партнеры Украины. Он также добавил, что Украине важно привлечь и другие страны для участия в Саммите, в частности, Индию и Китай.

"Работа над подготовкой первого инаугурационного Саммита мира продолжается, и сейчас можно точно сказать, что участие в нем примут наши ближайшие партнеры. Не исключено, что на мероприятии будет присутствовать президент США Джо Байден. В то же время Украине очень важно привлечь страны глобального Юга и государства-члены "Большой двадцатки", в частности Индию и Китай", - говорится в заявлении политика.

Читайте также: Саммит мира в Швейцарии состоится в середине июня, - Bloomberg

По словам Мережко, есть надежда, что Китай таки удастся убедить принять участие в июньском Саммите мира в Швейцарии. Депутат отметил, что это стало бы "весомой дипломатической победой Украины".

"Сейчас идет очень интенсивная дипломатическая работа и сейчас есть надежда, что удастся убедить Китай принять участие в Саммите мира. Это была бы весомая дипломатическая победа Украины, ведь мероприятие должно продемонстрировать волю к миру, волю остановить российскую агрессию, показать Путину изоляцию страны-агрессора. Надо засвидетельствовать, что большинство стран мира требует скорейшего мира и полного восстановления территориальной целостности Украины", - заявил политик.

Мережко также прокомментировал подготовку Европейским Союзом 14-го пакета санкций против России.

"Я надеюсь, что в этом пакете будут решаться вопросы по запрету российского импорта, а также будет расширен круг юридических и физических лиц, на которых наложат экономические ограничения. Очень важно остановить российскую военную машину, и здесь требуется внедрение вторичных санкций, которые помогут бороться с попытками РФ обойти ограничения. То есть необходимо изменение концепции санкционного механизма и санкционной политики", - подчеркнул народный депутат.

Смотрите также: Россия намерена сорвать Саммит мира, - Зеленский. ВИДЕО

Как известно, правительство Швейцарии намерено провести 15-16 июня конференцию высокого уровня, в ходе которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Напомним, ранее президент Зеленский допустил, что Россия может сорвать саммит мира в Швейцарии.