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Байден может приехать на Саммит мира в Швейцарию, - "слуга народа" Мережко

Байден може взяти участь у Саміті миру у Швейцарії

В парламенте не исключают, что президент США Джо Байден станет одним из участников первого инаугурационного Саммита мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом говорится в заявлении народного депутата, главы парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Народный избранник отметил, что сейчас идет работа над подготовкой к Саммиту мира в Швейцарии. По его словам, участие в нем примут ближайшие партнеры Украины. Он также добавил, что Украине важно привлечь и другие страны для участия в Саммите, в частности, Индию и Китай.

"Работа над подготовкой первого инаугурационного Саммита мира продолжается, и сейчас можно точно сказать, что участие в нем примут наши ближайшие партнеры. Не исключено, что на мероприятии будет присутствовать президент США Джо Байден. В то же время Украине очень важно привлечь страны глобального Юга и государства-члены "Большой двадцатки", в частности Индию и Китай", - говорится в заявлении политика.

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По словам Мережко, есть надежда, что Китай таки удастся убедить принять участие в июньском Саммите мира в Швейцарии. Депутат отметил, что это стало бы "весомой дипломатической победой Украины".

"Сейчас идет очень интенсивная дипломатическая работа и сейчас есть надежда, что удастся убедить Китай принять участие в Саммите мира. Это была бы весомая дипломатическая победа Украины, ведь мероприятие должно продемонстрировать волю к миру, волю остановить российскую агрессию, показать Путину изоляцию страны-агрессора. Надо засвидетельствовать, что большинство стран мира требует скорейшего мира и полного восстановления территориальной целостности Украины", - заявил политик.

Мережко также прокомментировал подготовку Европейским Союзом 14-го пакета санкций против России.

"Я надеюсь, что в этом пакете будут решаться вопросы по запрету российского импорта, а также будет расширен круг юридических и физических лиц, на которых наложат экономические ограничения. Очень важно остановить российскую военную машину, и здесь требуется внедрение вторичных санкций, которые помогут бороться с попытками РФ обойти ограничения. То есть необходимо изменение концепции санкционного механизма и санкционной политики", - подчеркнул народный депутат.

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Как известно, правительство Швейцарии намерено провести 15-16 июня конференцию высокого уровня, в ходе которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Напомним, ранее президент Зеленский допустил, что Россия может сорвать саммит мира в Швейцарии.

Автор: 

Байден Джо (2785) саммит (1170)


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Топ комментарии
+6
Их от "погоняла" слуга нарду еще не воротит?
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29.04.2024 18:40
+4
А може і не приїхати, запитали би спершу чи згоден.
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29.04.2024 18:46
+4
А Байден спитав дозволу у "слуги народу" Мережка?
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29.04.2024 19:05
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Их от "погоняла" слуга нарду еще не воротит?
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29.04.2024 18:40 Ответить
шаб абнять главу делегації шпигуна трампьониша Козира
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29.04.2024 21:58 Ответить
нехай захопить складний стульчик!
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29.04.2024 18:44 Ответить
А може і не приїхати, запитали би спершу чи згоден.
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29.04.2024 18:46 Ответить
50/50
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29.04.2024 19:00 Ответить
зеленоморді вангують....
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29.04.2024 19:01 Ответить
Президент США погодив це питання зі слугами народу...і вони дали дозвіл
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29.04.2024 18:54 Ответить
зі слугами? ні... Слуги - там просто слуги
там 5-6 менеджерів "дали" добро.!!!!
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29.04.2024 19:03 Ответить
"слуга народу" Мережко?

потужно і дуже переможно!
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29.04.2024 18:55 Ответить
Той мережко квапиться... Старається... За цілий Державний департамент, Білий Дім... Байден може приїхати на Саміт миру у Швейцарії, - голова комітету

Ніби з самим Байденом "на короткой ногє" - хлєстаковщину розвели...
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29.04.2024 18:57 Ответить
манія жага до величності ......
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29.04.2024 19:04 Ответить
А Байден знає?
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29.04.2024 18:59 Ответить
Наверное лично позвонил.
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29.04.2024 19:00 Ответить
А Байден спитав дозволу у "слуги народу" Мережка?
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29.04.2024 19:05 Ответить
Саме так..Він порадився з безуглою і вона запропонувала йому написати клопотання на ім'я голови фракції "Слуга народу"...заява була розглянута і президент США отримав дозвіл
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29.04.2024 19:15 Ответить
Кто настоящий хозяин Белого ДОМА? One American News
https://www.youtube.com/watch?v=qeqI2xYTNcY&t=46s
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29.04.2024 19:32 Ответить
Это ему Байден сказал?!!!
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29.04.2024 19:37 Ответить
Кароче Мережко домовиться і Байдену буде просто нікуди діватись. )))
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29.04.2024 19:38 Ответить
Слуга криворізького урода йде *****.

Для сповіщення про плани Байдена є Госдеп США, а не клоуни з Шапітолію.
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29.04.2024 19:45 Ответить
Мережко-"красава". Шах і мат. Хай спробує тепер Байден не приіхати..., Безуга зразу Трампа привезе, а арахамія Сі.
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29.04.2024 21:45 Ответить
Це не здійсненна мрія тупорилого ішака. "Большой і толстий" клав Байден на ваше збіговисько.
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29.04.2024 21:52 Ответить
Тупорылый, не тупорылый, а одного президента под импичмент подвёл. Сорвалось не по вине ішака.
Я бы бы, Бриану палец в рот не положил на месте Байдена задумался
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29.04.2024 22:32 Ответить
Відать, ніхто не бажає їхати в Женеву. Тому зелене шобло наганяє градус. І таки будуть дзвонити зулусам і гібонцям -приїзджайте, сам Байден погодився. Клоун разговорного жанру набиває собі ціну.
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29.04.2024 22:02 Ответить
 
 