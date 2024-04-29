Байден може приїхати на Саміт миру у Швейцарію, - "слуга народу" Мережко
У парламенті не виключають, що президент США Джо Байден стане одним із учасників першого інавгураційного Саміту миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.
Про це йдеться у заяві народного депутата, голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Народний обранець зазначив, що наразі триває робота над підготовкою до Саміту миру у Швейцарії. За його словами, участь у ньому візьмуть найближчі партнери України. Він також додав, що Україні важливо залучити й інші країни для участі в Саміті, зокрема, Індію та Китай.
"Робота над підготовкою першого інавгураційного Саміту миру триває, і зараз можна точно сказати, що участь у ньому візьмуть наші найближчі партнери. Не виключено, що на заході буде присутній президент США Джо Байден. Водночас Україні дуже важливо залучити країни глобального Півдня і держави-члени Великої двадцятки, зокрема Індію та Китай", - йдеться у заяві політика.
За словами Мережка, є надія, що Китай таки вдасться переконати взяти участь у червневому Саміті миру у Швейцарії. Депутат зазначив, що це стало б "вагомою дипломатичною перемогою України".
"Наразі триває дуже інтенсивна дипломатична робота і зараз є надія, що вдасться переконати Китай взяти участь у Саміті миру. Це була б вагома дипломатична перемога України, адже захід має продемонструвати волю до миру, волю зупинити російську агресію, показати путіну ізоляцію країни-агресора. Треба засвідчити, що більшість країн світу вимагає якомога швидшого миру та повного відновлення територіальної цілісності України", - заявив політик.
Мережко також прокоментував підготовку Європейським Союзом 14-го пакету санкцій проти Росії.
"Я сподіваюся, що в цьому пакеті будуть вирішуватися питання щодо заборони російського імпорту, а також буде розширене коло юридичних та фізичних осіб, на яких накладуть економічні обмеження. Дуже важливо зупинити російську військову машину, і тут потрібне впровадження вторинних санкцій, що допоможуть боротися зі спробами рф обійти обмеження. Тобто необхідна зміна концепції санкційного механізму та санкційної політики", - наголосив народний депутат.
Як відомо, уряд Швейцарії має намір провести 15-16 червня конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Нагадаємо, раніше президент Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру у Швейцарії.
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там 5-6 менеджерів "дали" добро.!!!!
потужно і дуже переможно!
Ніби з самим Байденом "на короткой ногє" - хлєстаковщину розвели...
маніяжага до величності ......
https://www.youtube.com/watch?v=qeqI2xYTNcY&t=46s
Для сповіщення про плани Байдена є Госдеп США, а не клоуни з Шапітолію.
Я бы бы,
Бриану палец в рот не положилна месте Байдена задумался