Байден може приїхати на Саміт миру у Швейцарію, - "слуга народу" Мережко

У парламенті не виключають, що президент США Джо Байден стане одним із учасників першого інавгураційного Саміту миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Про це йдеться у заяві народного депутата, голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Народний обранець зазначив, що наразі триває робота над підготовкою до Саміту миру у Швейцарії. За його словами, участь у ньому візьмуть найближчі партнери України. Він також додав, що Україні важливо залучити й інші країни для участі в Саміті, зокрема, Індію та Китай.

"Робота над підготовкою першого інавгураційного Саміту миру триває, і зараз можна точно сказати, що участь у ньому візьмуть наші найближчі партнери. Не виключено, що на заході буде присутній президент США Джо Байден. Водночас Україні дуже важливо залучити країни глобального Півдня і держави-члени Великої двадцятки, зокрема Індію та Китай", - йдеться у заяві політика.

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За словами Мережка, є надія, що Китай таки вдасться переконати взяти участь у червневому Саміті миру у Швейцарії. Депутат зазначив, що це стало б "вагомою дипломатичною перемогою України".

"Наразі триває дуже інтенсивна дипломатична робота і зараз є надія, що вдасться переконати Китай взяти участь у Саміті миру. Це була б вагома дипломатична перемога України, адже захід має продемонструвати волю до миру, волю зупинити російську агресію, показати путіну ізоляцію країни-агресора. Треба засвідчити, що більшість країн світу вимагає якомога швидшого миру та повного відновлення територіальної цілісності України", - заявив політик.

Мережко також прокоментував підготовку Європейським Союзом 14-го пакету санкцій проти Росії.

"Я сподіваюся, що в цьому пакеті будуть вирішуватися питання щодо заборони російського імпорту, а також буде розширене коло юридичних та фізичних осіб, на яких накладуть економічні обмеження. Дуже важливо зупинити російську військову машину, і тут потрібне впровадження вторинних санкцій, що допоможуть боротися зі спробами рф обійти обмеження. Тобто необхідна зміна концепції санкційного механізму та санкційної політики", - наголосив народний депутат.

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Як відомо, уряд Швейцарії має намір провести 15-16 червня конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Нагадаємо, раніше президент Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру у Швейцарії.