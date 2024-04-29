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Байден може приїхати на Саміт миру у Швейцарію, - "слуга народу" Мережко

Байден може взяти участь у Саміті миру у Швейцарії

У парламенті не виключають, що президент США Джо Байден стане одним із учасників першого інавгураційного Саміту миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Про це йдеться у заяві народного депутата, голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Народний обранець зазначив, що наразі триває робота над підготовкою до Саміту миру у Швейцарії. За його словами, участь у ньому візьмуть найближчі партнери України. Він також додав, що Україні важливо залучити й інші країни для участі в Саміті, зокрема, Індію та Китай.

"Робота над підготовкою першого інавгураційного Саміту миру триває, і зараз можна точно сказати, що участь у ньому візьмуть наші найближчі партнери. Не виключено, що на заході буде присутній президент США Джо Байден. Водночас Україні дуже важливо залучити країни глобального Півдня і держави-члени Великої двадцятки, зокрема Індію та Китай", - йдеться у заяві політика.

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За словами Мережка, є надія, що Китай таки вдасться переконати взяти участь у червневому Саміті миру у Швейцарії. Депутат зазначив, що це стало б "вагомою дипломатичною перемогою України".

"Наразі триває дуже інтенсивна дипломатична робота і зараз є надія, що вдасться переконати Китай взяти участь у Саміті миру. Це була б вагома дипломатична перемога України, адже захід має продемонструвати волю до миру, волю зупинити російську агресію, показати путіну ізоляцію країни-агресора. Треба засвідчити, що більшість країн світу вимагає якомога швидшого миру та повного відновлення територіальної цілісності України", - заявив політик.

Мережко також прокоментував підготовку Європейським Союзом 14-го пакету санкцій проти Росії.

"Я сподіваюся, що в цьому пакеті будуть вирішуватися питання щодо заборони російського імпорту, а також буде розширене коло юридичних та фізичних осіб, на яких накладуть економічні обмеження. Дуже важливо зупинити російську військову машину, і тут потрібне впровадження вторинних санкцій, що допоможуть боротися зі спробами рф обійти обмеження. Тобто необхідна зміна концепції санкційного механізму та санкційної політики", - наголосив народний депутат.

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 Як відомо, уряд Швейцарії має намір провести 15-16 червня конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Нагадаємо, раніше президент Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру у Швейцарії. 

Автор: 

Байден Джо (2883) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+6
Их от "погоняла" слуга нарду еще не воротит?
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29.04.2024 18:40
+4
А може і не приїхати, запитали би спершу чи згоден.
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29.04.2024 18:46
+4
А Байден спитав дозволу у "слуги народу" Мережка?
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29.04.2024 19:05
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Их от "погоняла" слуга нарду еще не воротит?
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29.04.2024 18:40 Відповісти
шаб абнять главу делегації шпигуна трампьониша Козира
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29.04.2024 21:58 Відповісти
нехай захопить складний стульчик!
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29.04.2024 18:44 Відповісти
А може і не приїхати, запитали би спершу чи згоден.
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29.04.2024 18:46 Відповісти
50/50
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29.04.2024 19:00 Відповісти
зеленоморді вангують....
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29.04.2024 19:01 Відповісти
Президент США погодив це питання зі слугами народу...і вони дали дозвіл
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29.04.2024 18:54 Відповісти
зі слугами? ні... Слуги - там просто слуги
там 5-6 менеджерів "дали" добро.!!!!
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29.04.2024 19:03 Відповісти
"слуга народу" Мережко?

потужно і дуже переможно!
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29.04.2024 18:55 Відповісти
Той мережко квапиться... Старається... За цілий Державний департамент, Білий Дім... Байден може приїхати на Саміт миру у Швейцарії, - голова комітету

Ніби з самим Байденом "на короткой ногє" - хлєстаковщину розвели...
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29.04.2024 18:57 Відповісти
манія жага до величності ......
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29.04.2024 19:04 Відповісти
А Байден знає?
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29.04.2024 18:59 Відповісти
Наверное лично позвонил.
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29.04.2024 19:00 Відповісти
А Байден спитав дозволу у "слуги народу" Мережка?
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29.04.2024 19:05 Відповісти
Саме так..Він порадився з безуглою і вона запропонувала йому написати клопотання на ім'я голови фракції "Слуга народу"...заява була розглянута і президент США отримав дозвіл
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29.04.2024 19:15 Відповісти
Кто настоящий хозяин Белого ДОМА? One American News
https://www.youtube.com/watch?v=qeqI2xYTNcY&t=46s
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29.04.2024 19:32 Відповісти
Это ему Байден сказал?!!!
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29.04.2024 19:37 Відповісти
Кароче Мережко домовиться і Байдену буде просто нікуди діватись. )))
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29.04.2024 19:38 Відповісти
Слуга криворізького урода йде *****.

Для сповіщення про плани Байдена є Госдеп США, а не клоуни з Шапітолію.
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29.04.2024 19:45 Відповісти
Мережко-"красава". Шах і мат. Хай спробує тепер Байден не приіхати..., Безуга зразу Трампа привезе, а арахамія Сі.
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29.04.2024 21:45 Відповісти
Це не здійсненна мрія тупорилого ішака. "Большой і толстий" клав Байден на ваше збіговисько.
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29.04.2024 21:52 Відповісти
Тупорылый, не тупорылый, а одного президента под импичмент подвёл. Сорвалось не по вине ішака.
Я бы бы, Бриану палец в рот не положил на месте Байдена задумался
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29.04.2024 22:32 Відповісти
Відать, ніхто не бажає їхати в Женеву. Тому зелене шобло наганяє градус. І таки будуть дзвонити зулусам і гібонцям -приїзджайте, сам Байден погодився. Клоун разговорного жанру набиває собі ціну.
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29.04.2024 22:02 Відповісти
 
 