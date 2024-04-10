Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня, - Reuters
Уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
Про це йдеться у заяві Федеральної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Наразі існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для запуску мирного процесу", - йдеться у заяві.
Як зазначається, конференція відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн. Зазначається, що метою конференції є створення умов, сприятливих для досягнення тривалого миру в Україні, а також "конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі".
Швейцарська влада ще не оприлюднила повний список учасників.
Російські офіційні особи заявили, що не братимуть участі в перемовинах у Швейцарії.
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Ще й на курорті.
Сіррьозна штука!
Затем, в прошлом месяце, сценарий резко изменился.
43-летний https://www.documentcloud.org/documents/24453282-smirnov Смирнов https://apnews.com/article/hunter-biden-burisma-fbi-informant-lying-6969656f6012780a23a4b8841ce2689b обвиняется https://apnews.com/article/hunter-biden-burisma-fbi-informant-lying-6969656f6012780a23a4b8841ce2689b в лжи ФБР , обвиняется в сфабриковании истории о взяточничестве и шпионаже с участием тогдашнего вице-президента Байдена и украинской энергетической компании Burisma, и https://apnews.com/article/hunter-biden-fbi-informant-joe-biden-ef48c7543e7a45cd3b8b671d0e2f60e5 он сказал чиновникам, что у него есть контакты с российской разведкой .
Это сильно испутало расследование Республиканской партии
Насколько чиста грязь на Хантере Байдене? Ключевой источник-республиканец обвиняется во лжи ФБР
20 лютого 2024 року
15 ноября 2023 год
https://www.bbc.com/news/world-europe-67425906
https://glavcom.ua/news/venediktova-vklyuchilas-u-viynu-proti-baydena-679708.html
Знайдете його інтерв"ю, якщо захочете. Справа тьорок Єрмак - Джуліані, після провалу візиту Парнас с дружком до України , намагання розкрутити справу проти Байдена провалилася . Шокін зняв усі предʼяви.
АЛЕ!!! Потім виліз Деркач з плівками від ***** в підмогу Трампові! До справи приплели ще Порошенко . Зеленському ОСОБИСТО ВНОЧІ ВИКЛИКАНА В ОПУ Венедіктова пообіцяла відкрити швиденько справи! Відкрила!
а потім їхїзаховали в Швейцарії доблесні ЄРМАКОМАРОДЕРИ , ри тому що справи проти Байдена ще довго не були закритими.
Про це https://mvs.gov.ua/ua/news/39296_Ukrainska_policiya_pravomirno_pripinila_rozsliduvannya_u_spravi_de_figuruvav_ninishniy_Prezident_SSHA_Dzho_Bayden.htm повідомляє пресслужба МВС.
За словами поліцейських, кримінальне провадження №62020000000000236 було закрите 23 вересня 2020 року - за кілька місяців до проведення виборів президента США - у зв'язку із відсутністю складу злочину.
Колишній генпрокурор Віктор Шокін, за чиїм поданням була відкрита справа проти Байдена, не погодився з рішенням поліції та разом зі своїми адвокатами звернувся до суду.
"Детально ознайомившись з матеріалами провадження, 25 лютого 2021 року суд виніс свій вердикт: в задоволенні скарги ВІДМОВИТИ (справа №757/42457/20-к). Поліція закрила справу на законних підставах", - повідомили поліцейські.
Недолегітимний з неконстітуційновпноваженим недолегтімним .