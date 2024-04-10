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Новини
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Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня, - Reuters

швейцарія

Уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Про це йдеться у заяві Федеральної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Наразі існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для запуску мирного процесу", - йдеться у заяві.

Як зазначається, конференція відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн. Зазначається, що метою конференції є створення умов, сприятливих для досягнення тривалого миру в Україні, а також "конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі".

Швейцарська влада ще не оприлюднила повний список учасників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт миру у Швейцарії відбудеться в середині червня, - Bloomberg

Російські офіційні особи заявили, що не братимуть участі в перемовинах у Швейцарії.

Автор: 

Швейцарія (862) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+7
Черговий попіздаріум.
Ще й на курорті.
Сіррьозна штука!
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10.04.2024 18:01
+4
На этот раз Люцернский меморандум...
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10.04.2024 18:06
+1
А ДЕ АРАХАМІЯ ? головний миротворець . Він з рашистським гральним бізнесом вапрос парєшал ,вова абєщал захистити воїнів ЗСУ від переводу бабок в гральний бізнес рашки...
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10.04.2024 18:04
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Черговий попіздаріум.
Ще й на курорті.
Сіррьозна штука!
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10.04.2024 18:01 Відповісти
А ДЕ АРАХАМІЯ ? головний миротворець . Він з рашистським гральним бізнесом вапрос парєшал ,вова абєщал захистити воїнів ЗСУ від переводу бабок в гральний бізнес рашки...
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10.04.2024 18:04 Відповісти
На этот раз Люцернский меморандум...
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10.04.2024 18:06 Відповісти
Головна ПРокурор в ізгнаніі на посту послицці ( ну та що з Деркачем шпигуном відкривала справи на Байдена) - буде центром організації саміту від УКРОМАРОДЕНРНІ
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10.04.2024 18:10 Відповісти
А фірмочка Бурісма, підконтрольна ******** Бідона на ім'я Хантер - це свята контора, що працює в збиток 🤣
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10.04.2024 18:13 Відповісти
Як посміли в Україні відкрити кримінальну справу по фірмі непорочно зачатого преподобного Хантера Бідона? Жах, це просто жах
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10.04.2024 18:15 Відповісти
Реєстрація:04.04.2024
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10.04.2024 18:16 Відповісти
Від дати реєстрації акаунта на якомусь іорумі на кшталт цього фірма Бурісма і синуля Бідона стали святішими? "Старожил" ти наш недороблений?
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10.04.2024 18:18 Відповісти
ВАШИНГТОН (AP) - https://apnews.com/article/biden-fbi-oversight-comer-congress-0c647e00b2559f59e4a898ee264d8753 Республиканцы выдвинули Александра Смирнова в качестве одного из самых надежных информаторов ФБР, предложив "высоко заслуживающий доверия" отчет о наглой общественной коррупции Джо Байдена, который стал основой https://apnews.com/article/mccarthy-biden-impeachment-government-shutdown-051edf97ad8938e77f41ab57be631f8a расследования импичмента Палаты https://apnews.com/article/mccarthy-biden-impeachment-government-shutdown-051edf97ad8938e77f41ab57be631f8a представителей президента-демократа.

Затем, в прошлом месяце, сценарий резко изменился.

43-летний https://www.documentcloud.org/documents/24453282-smirnov Смирнов https://apnews.com/article/hunter-biden-burisma-fbi-informant-lying-6969656f6012780a23a4b8841ce2689b обвиняется https://apnews.com/article/hunter-biden-burisma-fbi-informant-lying-6969656f6012780a23a4b8841ce2689b в лжи ФБР , обвиняется в сфабриковании истории о взяточничестве и шпионаже с участием тогдашнего вице-президента Байдена и украинской энергетической компании Burisma, и https://apnews.com/article/hunter-biden-fbi-informant-joe-biden-ef48c7543e7a45cd3b8b671d0e2f60e5 он сказал чиновникам, что у него есть контакты с российской разведкой .

Это сильно испутало расследование Республиканской партии
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10.04.2024 18:37 Відповісти
Є рішення суду по сину Байдена, чи повірити трамполизу на слово?
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10.04.2024 18:59 Відповісти
https://apnews.com/article/hunter-biden-fbi-informant-smirnov-ukraine-impeachment-113c1104052dbdc9302606f6d42c9939 https://apnews.com/article/hunter-biden-fbi-informant-smirnov-ukraine-impeachment-113c1104052dbdc9302606f6d42c9939

Насколько чиста грязь на Хантере Байдене? Ключевой источник-республиканец обвиняется во лжи ФБР
20 лютого 2024 року
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10.04.2024 18:38 Відповісти
До речі, про старожилів. Не підкажеш, де зараз саши крешьчятікі, сєржи транскарпатіани, лілії стацкіє, родезіани та ін місцева шушваль на зразок чайки Київ? А нема їх, забанені. Ти теж не вічний (-на, -не).
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10.04.2024 18:21 Відповісти
Спитайте у шушвалі, яка перереєстровуєеться, та палиться на бикуватій манері подачі інформації і дебільних смайликах.
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10.04.2024 18:31 Відповісти
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10.04.2024 18:24 Відповісти
Украина обвиняет чиновников, связанных с расследованием Хантера Байдена и Россией

15 ноября 2023 год

https://www.bbc.com/news/world-europe-67425906
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10.04.2024 18:25 Відповісти
Давайте дочекаємось результату.
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10.04.2024 18:23 Відповісти
У війну Трампа проти Байдена включилась Венедіктова
https://glavcom.ua/news/venediktova-vklyuchilas-u-viynu-proti-baydena-679708.html
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10.04.2024 18:17 Відповісти
ПАРНАС У РАШКІНА
Знайдете його інтерв"ю, якщо захочете. Справа тьорок Єрмак - Джуліані, після провалу візиту Парнас с дружком до України , намагання розкрутити справу проти Байдена провалилася . Шокін зняв усі предʼяви.

АЛЕ!!! Потім виліз Деркач з плівками від ***** в підмогу Трампові! До справи приплели ще Порошенко . Зеленському ОСОБИСТО ВНОЧІ ВИКЛИКАНА В ОПУ Венедіктова пообіцяла відкрити швиденько справи! Відкрила!
а потім їхїзаховали в Швейцарії доблесні ЄРМАКОМАРОДЕРИ , ри тому що справи проти Байдена ще довго не були закритими.
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10.04.2024 18:49 Відповісти
римінальне провадження проти Джозефа Байдена за поданням Віктора Шокіна було закрите Національною поліцією України 23 вересня 2020 року.

Про це https://mvs.gov.ua/ua/news/39296_Ukrainska_policiya_pravomirno_pripinila_rozsliduvannya_u_spravi_de_figuruvav_ninishniy_Prezident_SSHA_Dzho_Bayden.htm повідомляє пресслужба МВС.

За словами поліцейських, кримінальне провадження №62020000000000236 було закрите 23 вересня 2020 року - за кілька місяців до проведення виборів президента США - у зв'язку із відсутністю складу злочину.

Колишній генпрокурор Віктор Шокін, за чиїм поданням була відкрита справа проти Байдена, не погодився з рішенням поліції та разом зі своїми адвокатами звернувся до суду.

"Детально ознайомившись з матеріалами провадження, 25 лютого 2021 року суд виніс свій вердикт: в задоволенні скарги ВІДМОВИТИ (справа №757/42457/20-к). Поліція закрила справу на законних підставах", - повідомили поліцейські.
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10.04.2024 18:54 Відповісти
Цей самит до дупи.Чергове зборище балаболів з розмовами ні про що з розряду аби якби.
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10.04.2024 18:28 Відповісти
Так Бербок заявила що дипломатичними методами *уйла вже не зупиниш. То може пора проводити воєнні саміти!
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10.04.2024 18:33 Відповісти
Хто від офіційної влади буде представляти Україну?
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10.04.2024 19:03 Відповісти
Байден навіть подумує відвідати -уявляю напівнедоЗЕлегітимного по праву руку з Єрмаком там...
Недолегітимний з неконстітуційновпноваженим недолегтімним .
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10.04.2024 20:44 Відповісти
Есть сомнения?
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10.04.2024 21:21 Відповісти
 
 