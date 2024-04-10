Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня, - Reuters

Уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Про це йдеться у заяві Федеральної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Наразі існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для запуску мирного процесу", - йдеться у заяві.

Як зазначається, конференція відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн. Зазначається, що метою конференції є створення умов, сприятливих для досягнення тривалого миру в Україні, а також "конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі".

Швейцарська влада ще не оприлюднила повний список учасників.

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