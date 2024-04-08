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Саміт миру у Швейцарії відбудеться в середині червня, - Bloomberg

швейцарія

Мирний саміт високого рівня у Швейцарії має відбутися у середині червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Джерела видання заявили, що саміт може відбутися 16-17 червня, хоча незрозуміло, скільки лідерів будуть присутніми.

Очікується, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального Півдня.

Водночас ключовим питанням залишається те, чи братиме участь у саміті Китай.

Речник МЗС Швейцарії повідомив, що дата та місце проведення конференції ще не визначені.

"На додаток до перспектив України, Росії та Європи, важливо також прислухатися до Глобального Півдня, який відіграватиме ключову роль у можливому включенні Росії в цей процес. ... Саме тому ми перебуваємо в тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР та Саудівською Аравією", - сказав він.

Наразі Пекін взяв участь лише в одній зустрічі між радниками з національної безпеки, метою якої було закласти основу для саміту.

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Автор: 

саміт (764) Швейцарія (862)


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я, взагалі, загубився!
зе!лідор, хрипів, як ніколи, що готується важкий наступ на харків. у травні червні.

мирний саміт, наскільки високого рівня, планується?
тим більше, в червні, у нас не зе!презік, а вже зе!передаст.

ой! не можна так казати, бо це кацапська іпсо.
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08.04.2024 16:25 Відповісти
Він передаст по життю, а не тільки в червні.
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08.04.2024 16:53 Відповісти
на хрє на ?

ЗЄля хоче щоб глобальний Південь з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР та Саудівською Аравією на чолі сказали:
харош воєвать! отдайте все оккупированное рашке!

ЗЄльоні кретини та зрадники !
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08.04.2024 16:25 Відповісти
Та йшли б вони із своїми сопливими самітами...
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08.04.2024 16:30 Відповісти
тусануть ...шампусіка випити...сукні показати...шикардос!
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08.04.2024 16:39 Відповісти
Дороблять, те що недоробили у 2022 в Стамбулі
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08.04.2024 17:11 Відповісти
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08.04.2024 17:12 Відповісти
Адженду вже завезли?
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08.04.2024 17:31 Відповісти
 
 