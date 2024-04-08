Саміт миру у Швейцарії відбудеться в середині червня, - Bloomberg

Мирний саміт високого рівня у Швейцарії має відбутися у середині червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Джерела видання заявили, що саміт може відбутися 16-17 червня, хоча незрозуміло, скільки лідерів будуть присутніми.

Очікується, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального Півдня.

Водночас ключовим питанням залишається те, чи братиме участь у саміті Китай.

Речник МЗС Швейцарії повідомив, що дата та місце проведення конференції ще не визначені.

"На додаток до перспектив України, Росії та Європи, важливо також прислухатися до Глобального Півдня, який відіграватиме ключову роль у можливому включенні Росії в цей процес. ... Саме тому ми перебуваємо в тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР та Саудівською Аравією", - сказав він.

Наразі Пекін взяв участь лише в одній зустрічі між радниками з національної безпеки, метою якої було закласти основу для саміту.

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