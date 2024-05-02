К участию в Глобальном Саммите мира приглашены страны со всех континентов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что первый Саммит мира состоится 15-16 июня около швейцарского города Люцерн

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно нашим договоренностям с Президентом Швейцарии Виолой Амхерд первый Саммит мира состоится 15-16 июня в Бюргенштоке, около города Люцерн в Швейцарии. К участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов", - отметил президент.

По словам Зеленского, Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

"Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам. Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в Саммите, поскольку он имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире. Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Итак, наш общий глобальный долг - защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом пойдет речь на первом Саммите мира в Швейцарии", - подытожил глава государства.

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Саммит мира в Швейцарии: Что известно

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Глава МИД Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом.

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