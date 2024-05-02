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К участию в Глобальном Саммите мира приглашены страны со всех континентов, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что первый Саммит мира состоится 15-16 июня около швейцарского города Люцерн

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно нашим договоренностям с Президентом Швейцарии Виолой Амхерд первый Саммит мира состоится 15-16 июня в Бюргенштоке, около города Люцерн в Швейцарии. К участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов", - отметил президент.

По словам Зеленского, Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

"Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам. Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в Саммите, поскольку он имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире. Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Итак, наш общий глобальный долг - защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом пойдет речь на первом Саммите мира в Швейцарии", - подытожил глава государства.

Также читайте: Участие России в Саммите мира не предполагается, пока нет смысла сажать ее за стол переговоров, - Кулеба

Саммит мира в Швейцарии: Что известно

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Глава МИД Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз развернет всю дипломатическую сеть для подготовки к Глобальному саммиту мира, - представительство ЕС в Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) саммит (1170) Швейцария (612)


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Топ комментарии
+3
З Антарктиди- пінгвіни?
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02.05.2024 11:59
+3
зе!лєнка якось вела онлайн урок, в часи ковідли.
то казала, шо пінгвінів, білі ведмеді нікуди не пускають.
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02.05.2024 12:00
+3
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02.05.2024 12:09
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З Антарктиди- пінгвіни?
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02.05.2024 11:59 Ответить
зе!лєнка якось вела онлайн урок, в часи ковідли.
то казала, шо пінгвінів, білі ведмеді нікуди не пускають.
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02.05.2024 12:00 Ответить
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02.05.2024 12:09 Ответить
А шо? Кіріл там був із челяддю. Все ж таки аборигени 6 континенту.
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02.05.2024 12:38 Ответить
нью-васюки шахматный конгрес.... дежавю

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02.05.2024 13:46 Ответить
а, тринідад і тобаго?
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02.05.2024 11:59 Ответить
Станут ООН і норми міжнародного права, це дуже товсто. Який ще покидьок ними сраку не підтирав? Хоча іньшого шляху немає, якщо не реформувати світовий устрій, все зільється в каналізацію...
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02.05.2024 12:00 Ответить
тобто, ви не поважаєте кулєбу?
він же сказав, дивитися в очі правди.
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02.05.2024 12:02 Ответить
Де тут про Кулебу? То що там кацапія не потрібна це правда, як і КНДР з Іраном. Китай можливо...
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02.05.2024 12:04 Ответить
тут не про кулєбу, а про правду.
кацапам насрати на оон і взагалі на всіх.
вони все скупили оптом і в роздріб!
то, з ким будуть домовлятися? з ядерною державою з надрами всієї періодичної системи чи з незрозумілим осколком імперії, що під час війни обирає поприколу? що за тридцять років, так і не вирішила, красива вона чи розумна?
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02.05.2024 12:10 Ответить
Ви все про Україну і кацапію, а я про загальний устрій нашої цивілізації, котрий прогнив до коренів і смердить. Якщо не будуть знайдені відповіді на глобальні виклики, то ця війна, здасться маленьким непорозумінням, озвірілі деграданти ************ світ на друзки.
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02.05.2024 14:02 Ответить
20 травня боневтік повинен звільнити місце
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02.05.2024 12:03 Ответить
можна мені. я не буду так красти.
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02.05.2024 12:14 Ответить
Після зермаків красти буде нічого.
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02.05.2024 12:22 Ответить
Ну, чекаємо, що з цьго самміту вийде, сподіваємось на краще. Головне, щоб це не закінчилось бурхливими оваціями черговому "бенефісу" нашого зе БЕЗ вирішення основного питання, для чого збирались.
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02.05.2024 12:05 Ответить
наступним буде міжгалактичний саміт миру
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02.05.2024 12:06 Ответить
прибульці з альфа-центавра будуть?
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02.05.2024 12:07 Ответить
Без участі Китаю це нажаль не більше чим нове зібрання... де заявлять про більш чим завжди занепокоєння, підтримку і нові "потужні" санкції ... нажаль замкнене коло...

а щодо орків то їх реально немає змісту запрошувати... вони тепер коли захопили ініціативу у війні.... сядуть за стіл тільки у разі поступок України або примусить це зробити далекобійна зброя і ******* авіація та удари по раші ними... але ми її не виробляємо а партнери нам не дадуть тому що залежні від ресурсів орків та бояться ядерки...

або третій варіант Китай може примусити... та косооким вигідна ця війна в плані санкцій та поставки до них дешевих ресурсів з раші... їхня промисловість стає в умовах інфляції незамінною промплощадкою для західних компаній....

і Китай відмовиться від підтримки війни... тільки якщо ЄС та США введуть до них додаткові мита і нівелюють їх профіт від війни... до виборів цього не буде тому що інфляція вдарить по рейтингу...та і при приході до влади деми одразу зняли мита на китайську продукцію яку ввів Трамп мотивуючи такий крок саме інфляцією

замкнене коло... можна вийти з нього якщо самі почнемо виробляти балістичні ракети ... але технічно мабуть буде складно це зробити наразі без закриття неба
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02.05.2024 12:19 Ответить
Остап Бендер- Задунайський так само втирав мешканцям Васюків по трасі до Пятигорська по "глобальний міропорядок", стоячи в кабріолєті Антилопа Гну. А його ПопандопУло (дерьмак) тим часом гендлював реквізованим майном. А друзья дуета гібонці з Гібону будуть ?
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02.05.2024 12:50 Ответить
Це ж яка аудиторія! Терміново тягніть піаніну!!! Щас збацає
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02.05.2024 12:55 Ответить
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02.05.2024 13:00 Ответить
Черговий "будапештський меморандум" від безглуздої та продажної "зеленої сволоти"...
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02.05.2024 22:54 Ответить
 
 