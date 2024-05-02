К участию в Глобальном Саммите мира приглашены страны со всех континентов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что первый Саммит мира состоится 15-16 июня около швейцарского города Люцерн
Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно нашим договоренностям с Президентом Швейцарии Виолой Амхерд первый Саммит мира состоится 15-16 июня в Бюргенштоке, около города Люцерн в Швейцарии. К участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов", - отметил президент.
По словам Зеленского, Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.
"Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам. Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в Саммите, поскольку он имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире. Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Итак, наш общий глобальный долг - защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом пойдет речь на первом Саммите мира в Швейцарии", - подытожил глава государства.
Саммит мира в Швейцарии: Что известно
15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.
Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.
По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.
Глава МИД Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом.
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то казала, шо пінгвінів, білі ведмеді нікуди не пускають.
він же сказав, дивитися в очі правди.
кацапам насрати на оон і взагалі на всіх.
вони все скупили оптом і в роздріб!
то, з ким будуть домовлятися? з ядерною державою з надрами всієї періодичної системи чи з незрозумілим осколком імперії, що під час війни обирає поприколу? що за тридцять років, так і не вирішила, красива вона чи розумна?
а щодо орків то їх реально немає змісту запрошувати... вони тепер коли захопили ініціативу у війні.... сядуть за стіл тільки у разі поступок України або примусить це зробити далекобійна зброя і ******* авіація та удари по раші ними... але ми її не виробляємо а партнери нам не дадуть тому що залежні від ресурсів орків та бояться ядерки...
або третій варіант Китай може примусити... та косооким вигідна ця війна в плані санкцій та поставки до них дешевих ресурсів з раші... їхня промисловість стає в умовах інфляції незамінною промплощадкою для західних компаній....
і Китай відмовиться від підтримки війни... тільки якщо ЄС та США введуть до них додаткові мита і нівелюють їх профіт від війни... до виборів цього не буде тому що інфляція вдарить по рейтингу...та і при приході до влади деми одразу зняли мита на китайську продукцію яку ввів Трамп мотивуючи такий крок саме інфляцією
замкнене коло... можна вийти з нього якщо самі почнемо виробляти балістичні ракети ... але технічно мабуть буде складно це зробити наразі без закриття неба