Росіяни били по Нікопольщині з важкої артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено багатоповерхівки, гімназію, підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж 2 травня під обстрілами росіян перебував Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти застосовували дрони-камікадзе та важку артилерію.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ворожий удар потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська сільська громади.
Пошкоджено зазнали три багатоповерхівки, стільки ж приватних будинків, господарська споруда. Крім того, пошкоджено гімназію й підприємство.
Також унаслідок обстрілу побиті 4 вантажівки, мопед. Зайнялося легкове авто. Пожежу рятувальники приборкали. Зачепило й лінію електропередач.
Голова ОВА зазначив, що люди не постраждали.
Нині на Дніпропетровщині оголошено повітряну тривогу.
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