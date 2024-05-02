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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни били по Нікопольщині з важкої артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено багатоповерхівки, гімназію, підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж 2 травня під обстрілами росіян перебував Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти застосовували дрони-камікадзе та важку артилерію.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожий удар потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська сільська громади.

Наслідки обстрілів Нікопольщини

Пошкоджено зазнали три багатоповерхівки, стільки ж приватних будинків, господарська споруда. Крім того, пошкоджено гімназію й підприємство.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини

Також унаслідок обстрілу побиті 4 вантажівки, мопед. Зайнялося легкове авто. Пожежу рятувальники приборкали. Зачепило й лінію електропередач.

Голова ОВА зазначив, що люди не постраждали.

Наслідки обстрілів Нікопольщини

Нині на Дніпропетровщині оголошено повітряну тривогу.

Також дивіться: Росіяни атакували Нікопольщину 10 дронами-камікадзе протягом дня, - ОВА. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3718)


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