Рашисти усю ніч атакували Нікопольщину Дніпропетровської області: обстрілювали з важкої артилерії та РСЗВ. Минулої доби окупанти 368 разів вдарили по Запорізькій області

Армія РФ протягом ночі 11 разів обстрілювала Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади дронами та артилерією. За добу рашисти завдали 368 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від вечора й до самого ранку агресор тероризував Нікопольщину. Три рази обстріляв район з важкої артилерії та РСЗВ. Й 9 – атакував дронами-камікадзе. Поцілив по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів на Нікопольщині пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адмінбудівля, агрофірма, мікроавтобус.

Лисак зазначив, що спеціалісти продовжують обстеження територій та встановлюють наслідки ворожих ударів.







"Протягом доби окупанти 368 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - написав у Telegram-каналі начальник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці. Також 139 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку, а 15 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине.

Крім того, 213 артобстрілів завдано по території Оріхового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

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