УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4397 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 860 13

Наслідки російської атаки на Одесу 1 травня: постраждало 14 людей, пошкоджена інфраструктура, - ОВА. ФОТОрепортаж

Через ракетний обстріл Одеси армією РФ постраждало 14 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Триває ліквідація пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна", - повідомив Кіпер.

За його інформацією, постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці. 

Читайте: До 6 зросла кількість жертв ракетного удару по Одесі 29 квітня

Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура.

Постраждало 14 людей.

Пожежа на місці влучання російської ракети.

Раніше повідомлялось, що ввечері 1 травня, російські війська вчергове атакували Одесу ракетами. Внаслідок обстрілу постраждало 13 людей. Внаслідок цього в місті виникла велика пожежа.

Автор: 

обстріл (28449) Одеса (5451)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Такої терористичної країни не повинно бути на карті Землі!
показати весь коментар
02.05.2024 01:56
+13
Так але для цього треба хоча б почати казати про це, бо третій рік війни а заголовок - "Наслідки російської атаки на Одесу 1 травня" тобто не "Наслідки терористичної атаки з боку країни агресора"... а це читають багато громадян та їм вже вповз вуха - звикли, а завтра вже й забудуть. а іноземні видання? Вони ж здебільшого публікують переклади - Five killed in Russian missile attack... тож вбивцю треба називати - вбивцею, терориста -терористом, а ***** - ******!
показати весь коментар
02.05.2024 04:27
+2
Той хто повинен це казати Хренпіде
показати весь коментар
02.05.2024 08:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такої терористичної країни не повинно бути на карті Землі!
показати весь коментар
02.05.2024 01:56 Відповісти
Так але для цього треба хоча б почати казати про це, бо третій рік війни а заголовок - "Наслідки російської атаки на Одесу 1 травня" тобто не "Наслідки терористичної атаки з боку країни агресора"... а це читають багато громадян та їм вже вповз вуха - звикли, а завтра вже й забудуть. а іноземні видання? Вони ж здебільшого публікують переклади - Five killed in Russian missile attack... тож вбивцю треба називати - вбивцею, терориста -терористом, а ***** - ******!
показати весь коментар
02.05.2024 04:27 Відповісти
Той хто повинен це казати Хренпіде
показати весь коментар
02.05.2024 08:48 Відповісти
Особливо журналісти , слухняно заглядають в пасть ОПг на Банковій , як кажуть їх говорячи голови:» Не расчеловечивайте партнерів» ! Денісову , всупереч закону звільнили « СЛУГИ РАШИСТСЬКОГО НАРОДУ» , мол ,она придумувала преступления русских !!!В Бучі , Ірпіні , Ізюмі , Бородянці ГВАЛТУВАГНЯ ТОРТУРИ ………… «Українська правда»,- клоака ПРИХВОСТНІВ ФСБшноі мразі ермака
показати весь коментар
02.05.2024 09:46 Відповісти
Да, Уп так завуалированно ********* подлизнуть зешмарам. "Маленькое правительство с большим премьером. Как у Шмыгаля хотят сменить Кабмин." Четверг, 2 мая 2024, 05:30
показати весь коментар
02.05.2024 11:23 Відповісти
всі
показати весь коментар
02.05.2024 13:26 Відповісти
у Славіка Нови є відео момент прильоту....Вже не секрет це склад НП
показати весь коментар
02.05.2024 08:44 Відповісти
це Николаевский Ванек зразу написав...
показати весь коментар
02.05.2024 11:50 Відповісти
это выплядки кремлёвские атаковали к 10ти-летию Дома профсоюзов?
показати весь коментар
02.05.2024 08:56 Відповісти
Окрім НПЗ треба теж бити по їх супермаркетах та складах ,хай хаос наростає на тереторії зла.
показати весь коментар
02.05.2024 10:16 Відповісти
маячня..які супермаркети?))) там ще "жирних "цілей ого-го!!! Окрім суто військових та НПЗ газокомпресорні та розподілчі вузли
показати весь коментар
02.05.2024 11:52 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм Джохар Дудаев
показати весь коментар
02.05.2024 16:09 Відповісти
 
 