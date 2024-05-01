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Внаслідок російського обстрілу Одеси постраждало 13 людей, - мер Труханов

Вибухи в Одесі

Ввечері 1 травня, російські війська вчергове атакували Одесу ракетами. Внаслідок обстрілу постраждало 13 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав мер Одеси Геннадій Труханов.

"Лишайтеся в укриттях. В місті чутно вибухи", - закликав він.

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Пізніше очільник міста повідомив, що внаслідок російського обстрілу постраждало 13 людей.

Удар військ РФ по Одесі 29 квітня

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, рашисти вдарили балістичною ракетою з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед містян та гостей міста локацій.

Також повідомлялося, що станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5.

1 травня кількість жертв внаслідок ракетної атаки військ РФ на Одесу, зросла до 6.

Читайте: 2 травня в Одесі оголошено днем жалоби

Автор: 

вибух (4439) обстріл (28228) Одеса (5437) Труханов Геннадій (378)


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Топ коментарі
+22
Кацапські ****** вже третій день кошмарять Одесу. Я не говорю про Харків. Щоб ви падли недорозвинуті поздихали разом з ******.
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01.05.2024 22:24
+16
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01.05.2024 22:27
+11
Та ніхто нам їх в Ізраїлі не дасть. Скоріше вдавляться чи здадуть на лом, ніж нам ...
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01.05.2024 22:34
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Сирник, чому досі стоїть мостик?
Чого чекає?
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01.05.2024 22:12 Відповісти
схоже,за мостік ще до сирника домовились,як і за весь південь,який не відвойовується
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01.05.2024 22:17 Відповісти
йому як він став у руля тепер інша задача він став артистом розмовного балакучого жанру зеленого шапіто і ніколи треба вихваляти Зе величність а міста та мости то не на часі
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01.05.2024 22:25 Відповісти
Чекає на Ізольду Перець
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02.05.2024 06:14 Відповісти
http://www.timesofisrael.com/patriot-air-defenses-to-be-mothballed-after-decades-of-mostly-gathering-dust/ www.timesofisrael.com/patriot-air-defenses-to-be-mothballed-after-decades-of-mostly-gathering-dust/


"ППО Patriot буде законсервована після десятиліть переважно припадання пилом.
Протягом двох місяців ВПС замінять застарілий перехоплювач американського виробництва на більш досконалі ізраїльські системи, включаючи "Залізний купол".
Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, а їхній персонал буде навчений керувати "Залізним куполом".

Незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже затребувані Україною, оскільки вона прагне захистити своє небо від російських ракет".
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01.05.2024 22:13 Відповісти
Та ніхто нам їх в Ізраїлі не дасть. Скоріше вдавляться чи здадуть на лом, ніж нам ...
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01.05.2024 22:34 Відповісти
Можливий бартер.
Вашингтон захищає від можливої видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та інших високопоставлених ізраїльських чиновників (DW).
Ізраїль за це передасть Україні батареї Patriot.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі з 2021 року розслідує радикальне терористичне угруповання ХАМАС та Ізраїль за ймовірні воєнні злочини в секторі Газа. Також триває розслідування актів насильства, скоєних ізраїльськими поселенцями на Західному березі.

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Нетаньягу побоюється видачі ордера МКС на його арешт, а також міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та начальника штабу Герці Галеві.
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01.05.2024 22:36 Відповісти
В даний час Сполучені Штати мають 15 батальйонів Patriot, і фінансування дозволило побудувати ще один. Кожен батальйон «Патріот» армії США складається з чотирьох вогневих підрозділів [батарей], озброєних шістьма пусковими установками.

А для України - один батальйон Патріотів?
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02.05.2024 07:18 Відповісти
Кацапські ****** вже третій день кошмарять Одесу. Я не говорю про Харків. Щоб ви падли недорозвинуті поздихали разом з ******.
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01.05.2024 22:24 Відповісти
наші промови кацапні по сраці поки їх не палити та знищувати по дорослому ця наволоч буде все знищувати а в нашого керівництва за грабунками держави ніколи про те думати
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01.05.2024 22:32 Відповісти
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01.05.2024 22:27 Відповісти
Вчера пропагандоны рассказывали что они поразили подземный штаб... кассетными. Что сегодня поражали?
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01.05.2024 22:34 Відповісти
Предварительно, мрази ударили по складу Новой Почты в Одессе

Также, предварительно, есть погибшие среди работников. Ждем официальную информацию. (c)
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01.05.2024 22:49 Відповісти
опять склад Новой Почты
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01.05.2024 22:51 Відповісти
❗️Попередньо окупанти вдарили по складу Нової Пошти у Одесі - є постраждалі і ймовірно загиблі працівники

https://t.me/+R3EHkJ6sKGP7aafv Реальна Війна
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01.05.2024 22:52 Відповісти
Не схоже, що Нова пошта. Надто могутнє було полум*я. Я від залізничної цистерни з бензином. На тепер полум*я вже погасло.
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01.05.2024 22:56 Відповісти
бумаги много , посылки
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01.05.2024 22:59 Відповісти
Нова пошта. Перед моїми вікнами
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01.05.2024 23:03 Відповісти
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01.05.2024 23:32 Відповісти
Поруч заправка
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02.05.2024 01:30 Відповісти
Нова пошта вантажне
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01.05.2024 22:55 Відповісти
Завтра ці ж кацапські тварюки лицемірно "співчуватимуть" жертвам будинку профсоюзів...
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01.05.2024 22:56 Відповісти
Мразота московитська зараз кошмарить касетними мирний Слов"янськ - сирник, де снаряди, знову втопили чи закопали?
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01.05.2024 22:56 Відповісти
13 постраждалих ,вроде бы погибших нет
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01.05.2024 23:01 Відповісти
https://t.me/voynareal/88750 ❗️Вибух з середини приміщення Нової Пошти - наразі ОВА пише про 13 постраждалих
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01.05.2024 23:02 Відповісти
А як же могло бути по іншому? Ракета пробила дах і вибухнула всередині приміщення.
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01.05.2024 23:08 Відповісти
https://t.me/voynareal/88751 Момент прильота балістики в Одесі
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01.05.2024 23:03 Відповісти
Маю заповітну мрію - щоб уся немита перетворилася на Газу!
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01.05.2024 23:13 Відповісти
Пропагандоны пишут что "склад боеприпасов" поразили...
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01.05.2024 23:21 Відповісти
Будь проклята фашиська росія ,що і ви виздихали кацапи варвари і чомусь ніхто не збирає ген. асамблею ООН ,влада мовчит ,світове співтовариство мовчит ,а тим часом варварська рашиська орда знищує Одесу.
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01.05.2024 23:33 Відповісти
Зелене кодло віддає , як і обіцяло :» ДАГАВАРИМСЯ ПААСЕРЕДИНЕ» , для того « янелох» звільнив Залужного з командою і де вони зараз ніхто не знає ! Гнида на кроті ЗЕПЕРЕВЕРТНЕМ поганяє ! Одні поразки з кацапом сирьський ! Прихвостень дерьмака кулеба не вимогає зібрати яке ніяке ООН ! ДОГОВОРНЯКИ з китайцями за спинами українців провертають про капітуляцію
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02.05.2024 01:27 Відповісти
Не путайтесь під ногами, не заважайте їм шашлики маринувати.
Єрмаковщина ще не вдавилася ними?
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02.05.2024 07:40 Відповісти
 
 