Внаслідок російського обстрілу Одеси постраждало 13 людей, - мер Труханов
Ввечері 1 травня, російські війська вчергове атакували Одесу ракетами. Внаслідок обстрілу постраждало 13 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав мер Одеси Геннадій Труханов.
"Лишайтеся в укриттях. В місті чутно вибухи", - закликав він.
Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Пізніше очільник міста повідомив, що внаслідок російського обстрілу постраждало 13 людей.
Удар військ РФ по Одесі 29 квітня
Як інформував раніше Цензор.НЕТ, увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, рашисти вдарили балістичною ракетою з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед містян та гостей міста локацій.
Також повідомлялося, що станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5.
1 травня кількість жертв внаслідок ракетної атаки військ РФ на Одесу, зросла до 6.
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"ППО Patriot буде законсервована після десятиліть переважно припадання пилом.
Протягом двох місяців ВПС замінять застарілий перехоплювач американського виробництва на більш досконалі ізраїльські системи, включаючи "Залізний купол".
Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, а їхній персонал буде навчений керувати "Залізним куполом".
Незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже затребувані Україною, оскільки вона прагне захистити своє небо від російських ракет".
Вашингтон захищає від можливої видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та інших високопоставлених ізраїльських чиновників (DW).
Ізраїль за це передасть Україні батареї Patriot.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі з 2021 року розслідує радикальне терористичне угруповання ХАМАС та Ізраїль за ймовірні воєнні злочини в секторі Газа. Також триває розслідування актів насильства, скоєних ізраїльськими поселенцями на Західному березі.
Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Нетаньягу побоюється видачі ордера МКС на його арешт, а також міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та начальника штабу Герці Галеві.
А для України - один батальйон Патріотів?
Также, предварительно, есть погибшие среди работников. Ждем официальную информацию. (c)
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Єрмаковщина ще не вдавилася ними?