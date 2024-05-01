Внаслідок російського обстрілу Одеси постраждало 13 людей, - мер Труханов

Ввечері 1 травня, російські війська вчергове атакували Одесу ракетами. Внаслідок обстрілу постраждало 13 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав мер Одеси Геннадій Труханов.

"Лишайтеся в укриттях. В місті чутно вибухи", - закликав він.

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Пізніше очільник міста повідомив, що внаслідок російського обстрілу постраждало 13 людей.

Удар військ РФ по Одесі 29 квітня

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, рашисти вдарили балістичною ракетою з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед містян та гостей міста локацій.

Також повідомлялося, що станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5.

1 травня кількість жертв внаслідок ракетної атаки військ РФ на Одесу, зросла до 6.

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