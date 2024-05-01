УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6428 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 121 8

2 травня в Одесі оголошено днем жалоби

одеса

В Одесі 2 травня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.

Про це повідомили у пресслужбі міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 1 травня 2024 року ворог атакував Одесу балістичними ракетами. На жаль, внаслідок атаки загинуло троє людей. З метою вшанування пам’яті загиблих 2 травня 2024 року оголошено днем жалоби у місті Одесі.

На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів", - йдеться в повідомленні.

Напередодні, 30 квітня, в Одесі також оголошували день жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки 29 квітня.

Читайте: В Одесі через ракетну атаку РФ пошкоджено місцеве представництво омбудсмена, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Ракетний удар РФ по Одесі

Нагадаємо, увечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи.

Ввечері 30 квітня армія Росії атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.

Читайте: Удар по Одесі "Іскандерами" може бути ознакою нового терору РФ проти цивільних в Україні, - The New York Times

Автор: 

Одеса (5437) жалоба (157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Петухов парашных на Куликовом поле будут жарить?
показати весь коментар
01.05.2024 13:33 Відповісти
Не подыгрывайте российской пропаганде. Лучше обвинять в организации этих событий РФ, тем более фактов предостаточно.
2 мая стало одним из самый серьезных информационных поражений Украины.
показати весь коментар
01.05.2024 14:31 Відповісти
Почти согласен, мало кацапов зажарили.
показати весь коментар
01.05.2024 18:04 Відповісти
Представь если бы они постоянно писали подобное про погибших МН17.
Или про Бучу. Типа "Мало мы хохлов казнили и изнасиловали. Харьков следующий"
Это бы мотивировало украинцев к сопротивлению, и увеличило помощь Запада.

Надо быть умнее и холоднокровней
показати весь коментар
01.05.2024 19:32 Відповісти
Срал я на твою хладнокровность. По моим понятиям это будет справедливо. 100% парашных свинособак должны быть уничтожены. И мне насрать, в какой последовательности: от жареных петухов 2 мая 2014 г. до всего населения мааацквабада и всей параши в термоядерном огне 2024 г.
показати весь коментар
01.05.2024 22:18 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2024 18:05 Відповісти
Дуже шкода людей. Кацапи 10 років верещали "біндеравци 2 мая пажглі людей в адесе!'. А це як називається?
показати весь коментар
01.05.2024 13:34 Відповісти
День жалоби "рускава мъра"
показати весь коментар
01.05.2024 13:42 Відповісти
 
 