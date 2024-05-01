2 травня в Одесі оголошено днем жалоби
В Одесі 2 травня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.
Про це повідомили у пресслужбі міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"У ніч на 1 травня 2024 року ворог атакував Одесу балістичними ракетами. На жаль, внаслідок атаки загинуло троє людей. З метою вшанування пам’яті загиблих 2 травня 2024 року оголошено днем жалоби у місті Одесі.
На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів", - йдеться в повідомленні.
Напередодні, 30 квітня, в Одесі також оголошували день жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки 29 квітня.
Ракетний удар РФ по Одесі
Нагадаємо, увечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи.
Ввечері 30 квітня армія Росії атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Також увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.
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2 мая стало одним из самый серьезных информационных поражений Украины.
Или про Бучу. Типа "Мало мы хохлов казнили и изнасиловали. Харьков следующий"
Это бы мотивировало украинцев к сопротивлению, и увеличило помощь Запада.
Надо быть умнее и холоднокровней