2 травня в Одесі оголошено днем жалоби

В Одесі 2 травня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.

Про це повідомили у пресслужбі міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 1 травня 2024 року ворог атакував Одесу балістичними ракетами. На жаль, внаслідок атаки загинуло троє людей. З метою вшанування пам’яті загиблих 2 травня 2024 року оголошено днем жалоби у місті Одесі.



На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів", - йдеться в повідомленні.

Напередодні, 30 квітня, в Одесі також оголошували день жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки 29 квітня.

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Ракетний удар РФ по Одесі

Нагадаємо, увечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи.

Ввечері 30 квітня армія Росії атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.

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