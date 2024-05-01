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Удар по Одесі "Іскандерами" може бути ознакою нового терору РФ проти цивільних в Україні, - The New York Times

Обстріл Одеси 29 квітня.

Удар по Одесі 29 квітня, який Росія завдала касетним варіантом ракети Іскандер, "може означати ескалацію в тактиці Росії". Того дня загинули п’ятеро людей, понад 30 було поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The New York Times.

"Протягом останніх тижнів Росія неодноразово обстрілювала густонаселені міста України, інколи використовуючи зброю, яка зазвичай зарезервована для зони бойових дій. Україна звинуватила Росію у застосуванні касетної зброї проти цивільних в Одесі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей", - йдеться в матеріалі.

Журналісти The New York Times. відмітили, що не можуть самостійно встановити тип боєприпасу, якими росіяни завдали ударів по Одесі 29 квітня. Проте зазначили, що нарахували близько 30 майже одночасних вибухів на відео, яке оприлюднив генеральний прокурор України Андрій Костін. Вони додають, що якщо озвучена Україною версія про атаку людного цивільного району Одеси балістичним Іскандером з касетною боєголовкою відповідає дійсності, то це "може означати ескалацію в тактиці Росії, спрямовану на те, щоб зробити нестерпним життя цивільних українців". NYT припускає, що ця мета і тактика охоплює також нещодавні масовані удари по українських електростанціях для відключення електроенергії у великих містах України.

Конрад Музика, польський військовий аналітик компанії Rochan Consulting, у коментарі NYT підтвердив, що удар по Одесі дійсно схожий на результат застосування касетного боєприпасу. У матеріалі нагадується, що касетні боєприпаси - суперечлива та широко заборонена у світі зброї, яка часто може завдати невибіркової шкоди цивільному населенню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни атакували Одесу трьома ракетами "Іскандер-М", - Повітряні сили

NYT також підкреслює, що прогулянковий променад в Одесі, де після атаки було видно бездиханні й закривавлені тіла мирних жителів, "не знаходиться поблизу жодного стратегічного об'єкта, військових споруд чи складів зерна".

Нагадаємо, увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі. Попередньо, удару було завдано балістикою з касетним боєприпасом. Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5.

Автор: 

обстріл (28212) Одеса (5437) ракети (4001) New York Times (54)


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Топ коментарі
+11
Замість цього бекання-мекання краще б розписали що робить кацапстан в РБ ООН? І про імпотентність світового співтовариства.
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01.05.2024 11:44
+8
І чо? Совбєз ООН мовчить, значить, все нормально.
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01.05.2024 11:47
+6
Москалі кляті , зупиніться !!
Ніколи Одеса не стане містом кацапстану!!
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01.05.2024 11:45
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І що ж тут нового? Зафіксовано відео прольотів?
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01.05.2024 11:42 Відповісти
Замість цього бекання-мекання краще б розписали що робить кацапстан в РБ ООН? І про імпотентність світового співтовариства.
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01.05.2024 11:44 Відповісти
Це для них не було лише ознакою
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01.05.2024 15:19 Відповісти
Москалі кляті , зупиніться !!
Ніколи Одеса не стане містом кацапстану!!
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01.05.2024 11:45 Відповісти
Русня завжди б'є того, хто її любить. Чим більше любиш, тим більше б'є.
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01.05.2024 11:49 Відповісти
І чо? Совбєз ООН мовчить, значить, все нормально.
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01.05.2024 11:47 Відповісти
Ну і де так звані ООНи та міжнародні правозахисні організації? Тобто нам вказують дотримуватись міжнародних конвенцій, а кацапам ні?
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01.05.2024 12:05 Відповісти
...чи складів зерна" - це виходить можна накривати касетками..., такі ж кончені, як й самі кацапські потвори...
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01.05.2024 12:21 Відповісти
А де мастурбованість...чи вже підмиваються
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01.05.2024 12:42 Відповісти
Тільки ознакою? Тоді що ж таке терор?
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01.05.2024 15:14 Відповісти
 
 