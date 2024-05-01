Вночі росіяни атакували Одесу трьома ракетами "Іскандер-М", - Повітряні сили

Російські окупаційні війська завдали удару по Одесі трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"За ключову ціль ворог зараз обрав собі місто Одеса. Раніше він бив і продовжує бити по Харкову. Зараз же він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Це черговий прояв кровожерливого обличчя російського терору. Ні на що інше, аніж на залякування та дестабілізацію обстановки, ця атака не покликана", - зазначив він.

За словами Євлаша, балістичні ракети дуже важко збити, а Одеса, як і Харків, на невеликій відстані від місць пуску.

Речник наголосив, що протистояти балістиці здатний лише комплекс Patriot, і Україна потребує більше таких систем і ракет до них, аби протидіяти російському терору.

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Ракетний удар по Одесі

В ніч на 1 травня в Одесі пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що окупанти завдали удару по місту балістикою, внаслідок чого загинули 3 особи.

Напередодні, 29 квітня, російські окупанти також атакували Одесу ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною.