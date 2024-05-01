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Новости Война
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Ночью россияне атаковали Одессу тремя ракетами "Искандер-М", - Воздушные силы

Обстріл Одеси 1 травня

Российские оккупационные войска нанесли удар по Одессе тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

"Ключевой целью враг сейчас выбрал себе город Одесса. Ранее он бил и продолжает бить по Харькову. Сейчас же он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы, в результате чего погибли и пострадали люди. Это очередное проявление кровожадного лица российского террора. Ни на что другое, чем на запугивание и дестабилизацию обстановки, эта атака не призвана", - отметил он.

По словам Евлаша, баллистические ракеты очень трудно сбить, а Одесса, как и Харьков, на небольшом расстоянии от мест пуска.

Спикер подчеркнул, что противостоять баллистике способен только комплекс Patriot, и Украина нуждается в большем количестве таких систем и ракет к ним, чтобы противодействовать российскому террору.

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Ракетный удар по Одессе

В ночь на 1 мая в Одессе прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли удар по городу баллистикой, в результате чего погибли 3 человека.

Накануне, 29 апреля, российские оккупанты также атаковали Одессу ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

Автор: 

обстрел (26891) Одесса (7868) баллистические ракеты (359) Евлаш Илья (138)


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И чьо главзеб молчит , не созывает заседание радбеза ООН, в связи с применением кацапами кассетных зарядов против мирного населения.
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01.05.2024 10:35 Ответить
 
 