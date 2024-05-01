Наслідки нічної ракетної атаки на Одесу. ВIДЕО
Російська армія другий день поспіль атакує Одесу балістикою. Внаслідок атаки 30 квітня загинули люди та постраждали житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
У житловому будинку вибито вікна та двері. Зранку на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації."Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались "сакральні дати". Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, ввечері 30 квітня армія Росії атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені.
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