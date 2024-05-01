Последствия ночной ракетной атаки в Одессу. ВИДЕО

Российская армия второй день подряд атакует Одессу баллистикой. В результате атаки 30 апреля погибли люди и пострадали жилые дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

В жилом доме выбиты окна и двери. С утра на месте начнет работу оперативный штаб районной администрации. "Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались "сакральные даты". Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я вас очень прошу максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья", - говорится в заметке.

Напомним, вечером 30 апреля армия России атаковала Одессу баллистическими ракетами, в результате обстрела погибли три человека, еще трое ранены.

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