РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12046 посетителей онлайн
Новости Видео
9 644 4

Последствия ночной ракетной атаки в Одессу. ВИДЕО

Российская армия второй день подряд атакует Одессу баллистикой. В результате атаки 30 апреля погибли люди и пострадали жилые дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

В жилом доме выбиты окна и двери. С утра на месте начнет работу оперативный штаб районной администрации.Цензор.НЕТ Зображення"Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались "сакральные даты". Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я вас очень прошу максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья", - говорится в заметке.

Напомним, вечером 30 апреля армия России атаковала Одессу баллистическими ракетами, в результате обстрела погибли три человека, еще трое ранены.

Также читайте: Россияне ударили по Одессе баллистикой, погибли 3 человека, - ОВА

Автор: 

Одесса (7879) Труханов Геннадий (315) баллистические ракеты (378)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапські сакральні як жіночі критичні не знаєш що чекать та гарного не жди
показать весь комментарий
01.05.2024 07:50 Ответить
Сексист? Чи імпотент, що про чоловічій пмс нічого не чули?))
показать весь комментарий
01.05.2024 08:27 Ответить
дійсно, якісь то дивні у вас, мягко кажучі, порівняння,,),,
показать весь комментарий
01.05.2024 08:52 Ответить
 
 