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В Одесі через ракетну атаку РФ пошкоджено місцеве представництво омбудсмена, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Унаслідок російської ракетної атаки по Одесі 30 квітня пошкоджень зазнало місцеве представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російських атак на місто Одеса зазнало пошкоджень місцеве представництво уповноваженого ВР України з прав людини. На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав травм", - зазначив він.

Представництво уповноваженого ВРУ з прав людини в Одесі після атаки РФ 30 квітня 2024 року.
Представництво уповноваженого ВРУ з прав людини в Одесі після атаки РФ 30 квітня 2024 року.

За його словами, для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, представництву потрібен час. Триває робота над ліквідацією наслідків обстрілу.

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Нині до місцевого представництва можна звертатися телефоном: +380973460828.

"Це вже четверте представництво, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні. Російська агресія продовжує воювати із цивільним населенням, тож світ має допомагати нам у боротьбі з цинічним ворогом", - додав Лубінець.

Представництво уповноваженого ВРУ з прав людини в Одесі після атаки РФ 30 квітня 2024 року.
Представництво уповноваженого ВРУ з прав людини в Одесі після атаки РФ 30 квітня 2024 року.

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Атака РФ на Одесу 30 квітня

Увечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи.

Ввечері 30 квітня армія Росії атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені.

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.

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Автор: 

обстріл (28435) Одеса (5451) представництво (79) Лубінець Дмитро (593)


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Это они типа адреса прилётов так "маскируют"...
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01.05.2024 13:30 Відповісти
та й х... з ним. якби був в державі справжній омбудсмен, то й приймальня була б. а пустому місцю - пусте місце
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01.05.2024 16:41 Відповісти
 
 