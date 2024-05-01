В Одесі через ракетну атаку РФ пошкоджено місцеве представництво омбудсмена, - Лубінець. ФОТОрепортаж
Унаслідок російської ракетної атаки по Одесі 30 квітня пошкоджень зазнало місцеве представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок російських атак на місто Одеса зазнало пошкоджень місцеве представництво уповноваженого ВР України з прав людини. На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав травм", - зазначив він.
За його словами, для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, представництву потрібен час. Триває робота над ліквідацією наслідків обстрілу.
Нині до місцевого представництва можна звертатися телефоном: +380973460828.
"Це вже четверте представництво, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні. Російська агресія продовжує воювати із цивільним населенням, тож світ має допомагати нам у боротьбі з цинічним ворогом", - додав Лубінець.
Атака РФ на Одесу 30 квітня
Увечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи.
Ввечері 30 квітня армія Росії атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені.
Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Також увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.
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