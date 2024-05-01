Наслідки ворожого удару балістичними ракетами по Одесі: зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

У ніч на 1 травня 2024 року війська РФ завдали чергового удару по Одесі балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, унаслідок ворожого удару по Одесі зазнали руйнувань адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади.

"З ночі ведуться роботи щодо усунення наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється. Тривають контрдиверсійні заходи з пошуку і встановлення можливих поплічників російських терористів", - йдеться у повідомленні.

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Удари військ РФ по Одесі

Зранку 1 травня повідомлялося, що 30 квітня армія Росії атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені.

Як інформував раніше Цензор.НЕТ увечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи.

Також повідомлялося, що увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5.