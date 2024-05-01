Наслідки ворожого удару балістичними ракетами по Одесі: зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж
У ніч на 1 травня 2024 року війська РФ завдали чергового удару по Одесі балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
Як зазначається, унаслідок ворожого удару по Одесі зазнали руйнувань адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади.
"З ночі ведуться роботи щодо усунення наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється. Тривають контрдиверсійні заходи з пошуку і встановлення можливих поплічників російських терористів", - йдеться у повідомленні.
Удари військ РФ по Одесі
Зранку 1 травня повідомлялося, що 30 квітня армія Росії атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені.
Як інформував раніше Цензор.НЕТ увечері 30 квітня в Одесі пролунали вибухи.
Також повідомлялося, що увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, окупанти вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локацій.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5.
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Вот что я написал в своем дневнике в апреле 2022 года.
"Россияне. Представим себе на секунду, что вы выиграли войну. А ведь даже в этом случае вы никогда не сможете приехать в Украину. Она для вас закончилась.
Хотя нет. Приехать вы сможете. Представим себе. Вы выходите из вагона поезда «Москва-Одесса» с чемоданами. В лацкане победоносная георгиевской ленточка. На перроне и грает «Есть город который я вижу во сне».
Подходит улыбчивый парень , помахивая ключами: Куда ехать? Увидев ленточку одобрительно кивает и еще шире улыбается.
Он везет вас в Черноморку, где «можно снять дешево и сердито хатку возле моря». Он божится, что договорится. Действительно маленькие хибары нависли над морем. Из окошка можно «бычков» ловить. Рыбачьи сети сушатся кольях в песке К вам подходит хозяин маленького поселка. Загорелый до черноты дедуля. Он кивает, приглашает идти за ним. Действительно домик стоит сущие пустяки. Улыбчивый таксист помогает внести чемоданы.
А потом в комнату заходит и дед. Босой ногой он выдвигает ржавое ведро посредине дощатого пола. А таксист перестает улыбаться. И достает длинный нож. - Слава нації!
Вы только хотите крикнуть, но вам перерезают глотку. Кровь с жестяным звуком льется в ведро. Последнее что вы слышите это дедовское:
- Смерть ворогам.
Вы пойдете на наживку. На переметы. Вас будет жрать камбала. От вас не остаётся ничего.
Приедете вы в Киев посмотреть на Крещатик, вас толкнут под поезд в метро.
Приедете в Каменец-Подольский посмотреть на древнюю крепость, вас столкнут с замкового моста.
Приедете в экстрим тур в Чернобыли приветливые сталкеры зароют вас в «рыжем лесу» .
Потому как от ваших бомб уже погибла жена одесского таксиста, бурят изнасиловал девушку которая столкнет вас в метро под поезд, а у сталкеров в Чернобыле кто-то из родных жил в Буче.
Вся страна клокочет от ярости. Вы смотрели фильмы про Гарлем 70-х, куда нельзя было и сунутся белому?
Это ерунда. В Украине вас сейчас хочет убить любой мужчина. Ваш убийца может оказаться портье, барменом, таксистом ,бабушка угостит отравленными пирожками, проститутка откусит член.
В Украине вас ждет смерть и страх без конца. Бойтесь *уки. И не приезжайте сюда. Никогда.
Автор Дмитрий Бакаев
На Чечню подивіться.
А що у нас зараз з любителями вмикати русскую попсу? Вже ******* на вулицях?
Русня має найкращу в світі методику боротьби з внутрішнім спротивом.