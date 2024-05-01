Последствия вражеского удара баллистическими ракетами по Одессе: разрушена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 1 мая 2024 года войска РФ нанесли очередной удар по Одессе баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, в результате вражеского удара по Одессе подверглись разрушениям административные и жилые здания, медицинское и учебное заведения.

"С ночи ведутся работы по устранению последствий атаки. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Продолжаются контрдиверсионные мероприятия по поиску и установлению возможных приспешников российских террористов", - говорится в сообщении.

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Удары войск РФ по Одессе

Утром 1 мая сообщалось, что 30 апреля армия России атаковала Одессу баллистическими ракетами, в результате обстрела погибли три человека, еще трое ранены.

Как информировал ранее Цензор.НЕТ вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы.

Накануне, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, оккупанты ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локаций.

По состоянию на утро 30 апреля количество жертв ракетного удара по Одессе возросло до 5.