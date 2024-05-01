Последствия вражеского удара баллистическими ракетами по Одессе: разрушена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 1 мая 2024 года войска РФ нанесли очередной удар по Одессе баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Как отмечается, в результате вражеского удара по Одессе подверглись разрушениям административные и жилые здания, медицинское и учебное заведения.
"С ночи ведутся работы по устранению последствий атаки. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Продолжаются контрдиверсионные мероприятия по поиску и установлению возможных приспешников российских террористов", - говорится в сообщении.
Удары войск РФ по Одессе
Утром 1 мая сообщалось, что 30 апреля армия России атаковала Одессу баллистическими ракетами, в результате обстрела погибли три человека, еще трое ранены.
Как информировал ранее Цензор.НЕТ вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы.
Накануне, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, оккупанты ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локаций.
По состоянию на утро 30 апреля количество жертв ракетного удара по Одессе возросло до 5.
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Вот что я написал в своем дневнике в апреле 2022 года.
"Россияне. Представим себе на секунду, что вы выиграли войну. А ведь даже в этом случае вы никогда не сможете приехать в Украину. Она для вас закончилась.
Хотя нет. Приехать вы сможете. Представим себе. Вы выходите из вагона поезда «Москва-Одесса» с чемоданами. В лацкане победоносная георгиевской ленточка. На перроне и грает «Есть город который я вижу во сне».
Подходит улыбчивый парень , помахивая ключами: Куда ехать? Увидев ленточку одобрительно кивает и еще шире улыбается.
Он везет вас в Черноморку, где «можно снять дешево и сердито хатку возле моря». Он божится, что договорится. Действительно маленькие хибары нависли над морем. Из окошка можно «бычков» ловить. Рыбачьи сети сушатся кольях в песке К вам подходит хозяин маленького поселка. Загорелый до черноты дедуля. Он кивает, приглашает идти за ним. Действительно домик стоит сущие пустяки. Улыбчивый таксист помогает внести чемоданы.
А потом в комнату заходит и дед. Босой ногой он выдвигает ржавое ведро посредине дощатого пола. А таксист перестает улыбаться. И достает длинный нож. - Слава нації!
Вы только хотите крикнуть, но вам перерезают глотку. Кровь с жестяным звуком льется в ведро. Последнее что вы слышите это дедовское:
- Смерть ворогам.
Вы пойдете на наживку. На переметы. Вас будет жрать камбала. От вас не остаётся ничего.
Приедете вы в Киев посмотреть на Крещатик, вас толкнут под поезд в метро.
Приедете в Каменец-Подольский посмотреть на древнюю крепость, вас столкнут с замкового моста.
Приедете в экстрим тур в Чернобыли приветливые сталкеры зароют вас в «рыжем лесу» .
Потому как от ваших бомб уже погибла жена одесского таксиста, бурят изнасиловал девушку которая столкнет вас в метро под поезд, а у сталкеров в Чернобыле кто-то из родных жил в Буче.
Вся страна клокочет от ярости. Вы смотрели фильмы про Гарлем 70-х, куда нельзя было и сунутся белому?
Это ерунда. В Украине вас сейчас хочет убить любой мужчина. Ваш убийца может оказаться портье, барменом, таксистом ,бабушка угостит отравленными пирожками, проститутка откусит член.
В Украине вас ждет смерть и страх без конца. Бойтесь *уки. И не приезжайте сюда. Никогда.
Автор Дмитрий Бакаев
На Чечню подивіться.
А що у нас зараз з любителями вмикати русскую попсу? Вже ******* на вулицях?
Русня має найкращу в світі методику боротьби з внутрішнім спротивом.