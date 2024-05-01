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Новости Война
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2 мая в Одессе объявлен день траура

одеса

В Одессе 2 мая объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара РФ по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 1 мая 2024 года враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. К сожалению, в результате атаки погибли три человека. С целью почтения памяти погибших 2 мая 2024 года объявлено днем траура в городе Одессе.

На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.

Накануне, 30 апреля, в Одессе также объявляли день траура по погибшим в результате ракетной атаки 29 апреля.

Также читайте: Ночью россияне атаковали Одессу тремя ракетами "Искандер-М", - Воздушные силы

Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы.

Вечером, 30 апреля, армия России атаковала Одессу баллистическими ракетами, в результате обстрела погибли три человека, еще трое - ранены. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Также вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, оккупанты ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локаций.

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Автор: 

Одесса (7868) траур (224)


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Петухов парашных на Куликовом поле будут жарить?
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01.05.2024 13:33 Ответить
Не подыгрывайте российской пропаганде. Лучше обвинять в организации этих событий РФ, тем более фактов предостаточно.
2 мая стало одним из самый серьезных информационных поражений Украины.
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01.05.2024 14:31 Ответить
Почти согласен, мало кацапов зажарили.
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01.05.2024 18:04 Ответить
Представь если бы они постоянно писали подобное про погибших МН17.
Или про Бучу. Типа "Мало мы хохлов казнили и изнасиловали. Харьков следующий"
Это бы мотивировало украинцев к сопротивлению, и увеличило помощь Запада.

Надо быть умнее и холоднокровней
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01.05.2024 19:32 Ответить
Срал я на твою хладнокровность. По моим понятиям это будет справедливо. 100% парашных свинособак должны быть уничтожены. И мне насрать, в какой последовательности: от жареных петухов 2 мая 2014 г. до всего населения мааацквабада и всей параши в термоядерном огне 2024 г.
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01.05.2024 22:18 Ответить
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01.05.2024 18:05 Ответить
Дуже шкода людей. Кацапи 10 років верещали "біндеравци 2 мая пажглі людей в адесе!'. А це як називається?
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01.05.2024 13:34 Ответить
День жалоби "рускава мъра"
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01.05.2024 13:42 Ответить
 
 