2 мая в Одессе объявлен день траура

В Одессе 2 мая объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара РФ по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 1 мая 2024 года враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. К сожалению, в результате атаки погибли три человека. С целью почтения памяти погибших 2 мая 2024 года объявлено днем траура в городе Одессе.



На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.

Накануне, 30 апреля, в Одессе также объявляли день траура по погибшим в результате ракетной атаки 29 апреля.

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Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, вечером 30 апреля в Одессе прогремели взрывы.

Вечером, 30 апреля, армия России атаковала Одессу баллистическими ракетами, в результате обстрела погибли три человека, еще трое - ранены. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Также вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, оккупанты ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локаций.

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