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В результате российского обстрела Одессы пострадали 13 человек, - мэр Труханов

Вибухи в Одесі

Вечером 1 мая российские войска в очередной раз атаковали Одессу ракетами. В результате обстрела пострадали 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Оставайтесь в укрытиях. В городе слышны взрывы", - призвал он.

Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Позже глава города сообщил, что в результате российских обстрелов пострадали 13 человек.

Удар войск РФ по Одессе 29 апреля

Как информировал ранее Цензор.НЕТ, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, рашисты ударили баллистической ракетой с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди горожан и гостей города локаций.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 30 апреля количество жертв ракетного удара по Одессе возросло до 5.

1 мая количество жертв в результате ракетной атаки войск РФ на Одессу, возросло до 6.

Читайте: 2 мая в Одессе объявлен днем траура

Автор: 

взрыв (6727) обстрел (26906) Одесса (7868) Труханов Геннадий (315)


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Топ комментарии
+22
Кацапські ****** вже третій день кошмарять Одесу. Я не говорю про Харків. Щоб ви падли недорозвинуті поздихали разом з ******.
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01.05.2024 22:24
+16
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01.05.2024 22:27
+11
Та ніхто нам їх в Ізраїлі не дасть. Скоріше вдавляться чи здадуть на лом, ніж нам ...
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01.05.2024 22:34
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Сирник, чому досі стоїть мостик?
Чого чекає?
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01.05.2024 22:12 Ответить
схоже,за мостік ще до сирника домовились,як і за весь південь,який не відвойовується
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01.05.2024 22:17 Ответить
йому як він став у руля тепер інша задача він став артистом розмовного балакучого жанру зеленого шапіто і ніколи треба вихваляти Зе величність а міста та мости то не на часі
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01.05.2024 22:25 Ответить
Чекає на Ізольду Перець
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02.05.2024 06:14 Ответить
http://www.timesofisrael.com/patriot-air-defenses-to-be-mothballed-after-decades-of-mostly-gathering-dust/ www.timesofisrael.com/patriot-air-defenses-to-be-mothballed-after-decades-of-mostly-gathering-dust/


"ППО Patriot буде законсервована після десятиліть переважно припадання пилом.
Протягом двох місяців ВПС замінять застарілий перехоплювач американського виробництва на більш досконалі ізраїльські системи, включаючи "Залізний купол".
Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, а їхній персонал буде навчений керувати "Залізним куполом".

Незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже затребувані Україною, оскільки вона прагне захистити своє небо від російських ракет".
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01.05.2024 22:13 Ответить
Та ніхто нам їх в Ізраїлі не дасть. Скоріше вдавляться чи здадуть на лом, ніж нам ...
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01.05.2024 22:34 Ответить
Можливий бартер.
Вашингтон захищає від можливої видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та інших високопоставлених ізраїльських чиновників (DW).
Ізраїль за це передасть Україні батареї Patriot.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі з 2021 року розслідує радикальне терористичне угруповання ХАМАС та Ізраїль за ймовірні воєнні злочини в секторі Газа. Також триває розслідування актів насильства, скоєних ізраїльськими поселенцями на Західному березі.

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Нетаньягу побоюється видачі ордера МКС на його арешт, а також міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та начальника штабу Герці Галеві.
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01.05.2024 22:36 Ответить
В даний час Сполучені Штати мають 15 батальйонів Patriot, і фінансування дозволило побудувати ще один. Кожен батальйон «Патріот» армії США складається з чотирьох вогневих підрозділів [батарей], озброєних шістьма пусковими установками.

А для України - один батальйон Патріотів?
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02.05.2024 07:18 Ответить
Кацапські ****** вже третій день кошмарять Одесу. Я не говорю про Харків. Щоб ви падли недорозвинуті поздихали разом з ******.
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01.05.2024 22:24 Ответить
наші промови кацапні по сраці поки їх не палити та знищувати по дорослому ця наволоч буде все знищувати а в нашого керівництва за грабунками держави ніколи про те думати
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01.05.2024 22:32 Ответить
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01.05.2024 22:27 Ответить
Вчера пропагандоны рассказывали что они поразили подземный штаб... кассетными. Что сегодня поражали?
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01.05.2024 22:34 Ответить
Предварительно, мрази ударили по складу Новой Почты в Одессе

Также, предварительно, есть погибшие среди работников. Ждем официальную информацию. (c)
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01.05.2024 22:49 Ответить
опять склад Новой Почты
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01.05.2024 22:51 Ответить
❗️Попередньо окупанти вдарили по складу Нової Пошти у Одесі - є постраждалі і ймовірно загиблі працівники

https://t.me/+R3EHkJ6sKGP7aafv Реальна Війна
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01.05.2024 22:52 Ответить
Не схоже, що Нова пошта. Надто могутнє було полум*я. Я від залізничної цистерни з бензином. На тепер полум*я вже погасло.
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01.05.2024 22:56 Ответить
бумаги много , посылки
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01.05.2024 22:59 Ответить
Нова пошта. Перед моїми вікнами
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01.05.2024 23:03 Ответить
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01.05.2024 23:32 Ответить
Поруч заправка
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02.05.2024 01:30 Ответить
Нова пошта вантажне
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01.05.2024 22:55 Ответить
Завтра ці ж кацапські тварюки лицемірно "співчуватимуть" жертвам будинку профсоюзів...
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01.05.2024 22:56 Ответить
Мразота московитська зараз кошмарить касетними мирний Слов"янськ - сирник, де снаряди, знову втопили чи закопали?
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01.05.2024 22:56 Ответить
13 постраждалих ,вроде бы погибших нет
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01.05.2024 23:01 Ответить
https://t.me/voynareal/88750 ❗️Вибух з середини приміщення Нової Пошти - наразі ОВА пише про 13 постраждалих
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01.05.2024 23:02 Ответить
А як же могло бути по іншому? Ракета пробила дах і вибухнула всередині приміщення.
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01.05.2024 23:08 Ответить
https://t.me/voynareal/88751 Момент прильота балістики в Одесі
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01.05.2024 23:03 Ответить
Маю заповітну мрію - щоб уся немита перетворилася на Газу!
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01.05.2024 23:13 Ответить
Пропагандоны пишут что "склад боеприпасов" поразили...
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01.05.2024 23:21 Ответить
Будь проклята фашиська росія ,що і ви виздихали кацапи варвари і чомусь ніхто не збирає ген. асамблею ООН ,влада мовчит ,світове співтовариство мовчит ,а тим часом варварська рашиська орда знищує Одесу.
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01.05.2024 23:33 Ответить
Зелене кодло віддає , як і обіцяло :» ДАГАВАРИМСЯ ПААСЕРЕДИНЕ» , для того « янелох» звільнив Залужного з командою і де вони зараз ніхто не знає ! Гнида на кроті ЗЕПЕРЕВЕРТНЕМ поганяє ! Одні поразки з кацапом сирьський ! Прихвостень дерьмака кулеба не вимогає зібрати яке ніяке ООН ! ДОГОВОРНЯКИ з китайцями за спинами українців провертають про капітуляцію
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02.05.2024 01:27 Ответить
Не путайтесь під ногами, не заважайте їм шашлики маринувати.
Єрмаковщина ще не вдавилася ними?
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02.05.2024 07:40 Ответить
 
 