В результате российского обстрела Одессы пострадали 13 человек, - мэр Труханов
Вечером 1 мая российские войска в очередной раз атаковали Одессу ракетами. В результате обстрела пострадали 13 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал мэр Одессы Геннадий Труханов.
"Оставайтесь в укрытиях. В городе слышны взрывы", - призвал он.
Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Позже глава города сообщил, что в результате российских обстрелов пострадали 13 человек.
Удар войск РФ по Одессе 29 апреля
Как информировал ранее Цензор.НЕТ, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, рашисты ударили баллистической ракетой с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди горожан и гостей города локаций.
Также сообщалось, что по состоянию на утро 30 апреля количество жертв ракетного удара по Одессе возросло до 5.
1 мая количество жертв в результате ракетной атаки войск РФ на Одессу, возросло до 6.
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Чого чекає?
"ППО Patriot буде законсервована після десятиліть переважно припадання пилом.
Протягом двох місяців ВПС замінять застарілий перехоплювач американського виробництва на більш досконалі ізраїльські системи, включаючи "Залізний купол".
Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, а їхній персонал буде навчений керувати "Залізним куполом".
Незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже затребувані Україною, оскільки вона прагне захистити своє небо від російських ракет".
Вашингтон захищає від можливої видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та інших високопоставлених ізраїльських чиновників (DW).
Ізраїль за це передасть Україні батареї Patriot.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі з 2021 року розслідує радикальне терористичне угруповання ХАМАС та Ізраїль за ймовірні воєнні злочини в секторі Газа. Також триває розслідування актів насильства, скоєних ізраїльськими поселенцями на Західному березі.
Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Нетаньягу побоюється видачі ордера МКС на його арешт, а також міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та начальника штабу Герці Галеві.
А для України - один батальйон Патріотів?
Также, предварительно, есть погибшие среди работников. Ждем официальную информацию. (c)
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Єрмаковщина ще не вдавилася ними?