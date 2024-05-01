В результате российского обстрела Одессы пострадали 13 человек, - мэр Труханов

Вечером 1 мая российские войска в очередной раз атаковали Одессу ракетами. В результате обстрела пострадали 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Оставайтесь в укрытиях. В городе слышны взрывы", - призвал он.

Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Позже глава города сообщил, что в результате российских обстрелов пострадали 13 человек.

Удар войск РФ по Одессе 29 апреля

Как информировал ранее Цензор.НЕТ, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, рашисты ударили баллистической ракетой с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди горожан и гостей города локаций.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 30 апреля количество жертв ракетного удара по Одессе возросло до 5.

1 мая количество жертв в результате ракетной атаки войск РФ на Одессу, возросло до 6.

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