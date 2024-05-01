В Одесі після обстрілу окупантів виникла велика пожежа. ВIДЕО

Після російського обстрілу Одеси ввечері 1 травня в місті виникла велика пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В Одесі після обстрілу окупантів виникла велика пожежа.

У фейсбуці "Нової пошти" заявили, що росіяни поцілили ракетою сортувальне депо та одне з одеських відділень.

"Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає", - зазначили в НП.

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Обережно на відео ненормативна лексика.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 1 травня, російські війська вчергове атакували Одесу ракетами. Внаслідок обстрілу постраждало 13 людей.