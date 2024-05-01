В Одессе после обстрела оккупантов возник большой пожар. ВИДЕО
После российского обстрела Одессы вечером 1 мая в городе возник большой пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Одессе после обстрела оккупантов возник большой пожар.
В фейсбуке "Новой почты" заявили, что россияне попали ракетой в сортировочное депо и одно из одесских отделений.
"Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет", - отметили в НП.
Осторожно, на видео - ненормативная лексика.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 1 мая, российские войска в очередной раз атаковали Одессу ракетами. В результате обстрела пострадали 13 человек.
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+26 Михаил Дужик #512165
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+11 Philip Od
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Що можу сказати - тримайтесь! А русня такі п..д.ри, яки ще світ не бачив!
Тобто почати вести терор проти цивільного населення , як це робить Московія?
Втрати підтримку цивілізованого світу, який буде дивитися на Україну як на Хамас чи ІДІЛ, я вже не кажу про повну зупинку фінансової та військової до
Якщо ж ти хочеш жити в Європі - то мусиш дотримуватися європейських норм та правил введення війни .
Але ж такі ,як - хочуть залишитися чистенькими -попіндіть в інтернетах - а всю брудну роботу ,щоб робили ,якісь інші люди...
Коли вже масква ???????????????????
Нібито тільки-но підвезли поставлені снаряди, і там пожежа з детонаціями.
Це ж русня, вони брешуть завжди і всюди!
Одне радує - новини з рашки:
"БПЛА ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру на территории Орловской области.
Очевидцы рассказали ..., что серия взрывов была слышна около часа назад. Под удар дронов-камикадзе попали Глазуновский и Свердловского район. Во время обезвреживания БПЛА были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домов. На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение.
Последний раз ВСУ наносили удар по Орловской области 17 марта. Тогда был уничтожен один БПЛА на подлёте к городу...."
Безпілотники, згідно з цим повідомленням, не долетіли, бо були "Абисбрежены".... і лише дії криворуких "Абисбреживатилей" привели до "Частичных нарушений..."!
15 березня: "...В Одесі через російську атаку загинула https://suspilne.media/odesa/706382-v-odesi-cerez-rankovu-ataku-e-poraneni-ova/ 21 людина та понад 70 поранено ."
29 грудня 2023 р.: "...кількість загиблих людей внаслідок ворожої атаки на Одесу https://omr.gov.ua/ua/news/236165/ 29 грудня https://omr.gov.ua/ua/news/236165/ збільшилася до п'яти .
Ну і взагалі по обстрілам Одеси - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B8_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8_(%D0%B7_2022) стаття в Вікіпедії.
А матюкаються у нас на ЦН бильше... Я не пидтримую матюки,
але що е, то е...
◾️У Орловській області після атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, місцями почалися проблеми з електроенергією.
◾️У Смоленській області БПЛА летіли на обʼєкт енергетичної інфраструктури у Рославльському районі. На місці події працюють екстрені та правоохоронні служби. Наслідки невідомі.
◾️Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, як намагаються переконати кацапи, БПЛА збили або посадили на підльоті. За словами місцевих орків, було три вибухи в районі третьої ночі.
Ukrainian, 98, tells BBC of six-mile walk to escape Russians