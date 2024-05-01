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В Одессе после обстрела оккупантов возник большой пожар. ВИДЕО

После российского обстрела Одессы вечером 1 мая в городе возник большой пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Одессе после обстрела оккупантов возник большой пожар.

В фейсбуке "Новой почты" заявили, что россияне попали ракетой в сортировочное депо и одно из одесских отделений.

"Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет", - отметили в НП.

Также читайте: 2 мая в Одессе объявлен день траура

Осторожно, на видео - ненормативная лексика.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 1 мая, российские войска в очередной раз атаковали Одессу ракетами. В результате обстрела пострадали 13 человек.

Автор: 

обстрел (26906) Одесса (7868) пожар (5931)


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Топ комментарии
+26
У відповідь маємо підривати їхні пасажирські літаки, метрополітен, ціанід в водогони кацапських міст, сибірську язву в Сибір, масово вбивати кацапських туристів на курортах Єгипту, Туреччини,Таіланду. Просто без розголосу. Просто настамнестояло.
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01.05.2024 23:53
+11
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02.05.2024 00:14
+9
Все більше україномовних, тішить, що багато молоді розмовлять солов"їною!
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02.05.2024 01:00
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Найближчій приліт до мене за цю війну
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01.05.2024 23:48 Ответить
Ну якщо в мене на початку Фонтану так бахнуло, то уявляю собі як воно у Вас було - приблизно так, як у нас вчора!
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01.05.2024 23:58 Ответить
Якось так вийшло, що у нас у будинку скло повилітало від 5 до 9 (останнього поверху) Нижче все скло ціле. А у сусідньому будинку подалі від прильоту повилітали навіть вхідні двері у двох людей.
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02.05.2024 00:09 Ответить
Це ми в 300 м від нп
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02.05.2024 00:11 Ответить
Ну так - в цьому районі відкрита місцевість, не те, що у вчорашньому місці.

Що можу сказати - тримайтесь! А русня такі п..д.ри, яки ще світ не бачив!
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02.05.2024 00:26 Ответить
На кого працюєш, "майкл"? То хіба що у тебе щось детонує.
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02.05.2024 07:00 Ответить
Ага, в центрi Одеси склад боеприпасiв... 😁
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02.05.2024 08:54 Ответить
Борони Вас та всiх нас Боже! 🙏🙏🙏
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02.05.2024 08:51 Ответить
У відповідь маємо підривати їхні пасажирські літаки, метрополітен, ціанід в водогони кацапських міст, сибірську язву в Сибір, масово вбивати кацапських туристів на курортах Єгипту, Туреччини,Таіланду. Просто без розголосу. Просто настамнестояло.
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01.05.2024 23:53 Ответить
Так українців в Німеччині кацапи вже вбивали.
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02.05.2024 06:11 Ответить
Добре. Я добавлю в свій допис - і на вулицях Німеччини. Так підійде, Бульбаш?
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02.05.2024 06:31 Ответить
А єслі наабарот? Укронацисти бєндєрофашистскій тєрорістічьскіх акт совєршилі протів мірновєздєсрущіх руzzкіх !?
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02.05.2024 06:36 Ответить
Для тебе єдиний шлях - це не реєструватися кожен день під різними прапорцями і ніками на цьому сайті.
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02.05.2024 06:32 Ответить
Скільки зелених дебілів лайкнуло одного зебіла.
Тобто почати вести терор проти цивільного населення , як це робить Московія?
Втрати підтримку цивілізованого світу, який буде дивитися на Україну як на Хамас чи ІДІЛ, я вже не кажу про повну зупинку фінансової та військової до
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02.05.2024 07:55 Ответить
Якщо ми не будемо масово вбивати різними засобами, то повбивають нас. І світ буде на нас дивитись вже на мертвих. І нащо буде нам їхня підтримка. Випити на могилках?
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02.05.2024 08:47 Ответить
Ти будеш особисто вбивати і труїти цивільне населення ? Чи ти будеш в цензорах пин..діти ? А це мають робити українські солдати ? А ти розумієш - що по європецським законам за такі речі наших солдат очікують серйозні тюремні сроки ? Ми вже ЄС ідемо . Головою вже час думати , а не жОПою ...
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02.05.2024 13:36 Ответить
Для цього є спецпідрозділи. Такі собі Боширови і Петрови, тільки української служби. Вони є в кожній країні, хочемо ми того чи ні. Для цього їх навчають та витрачають податки країн на їхню діяльність.
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02.05.2024 14:51 Ответить
Ось недавно кацапи попали в психіатричну лікарню. Багато вже їх військових засудили? Зараз мова йде вже про життя українців та майбутнє держави. Тут тільки два варіанти - або ми їх закопаєм, або вони нас.
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02.05.2024 14:57 Ответить
Ти де хочеш жити в Москаляндії чи в ЄС? Якщо в Москаляндії - піндуй - труї, катуй, гвалтуй ,як москаль ...
Якщо ж ти хочеш жити в Європі - то мусиш дотримуватися європейських норм та правил введення війни .

Але ж такі ,як - хочуть залишитися чистенькими -попіндіть в інтернетах - а всю брудну роботу ,щоб робили ,якісь інші люди...
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02.05.2024 15:26 Ответить
Щоб дожити до ЄС потрібно щоб нас не повбивали. Щоб нас не повбивали-потрібно вбити ворога. Вони нехтують правилами ведення війни. То що має стримувати нас, коли на кону стоїть життя нації та держави? Ізраіль приблизно так виживає. Бо розуміє, що в білих рукавичках вижити не вдається коли навкруги дуже численні та жостокі вороги. Хіба в нас по іншому? Ворог в рази міцніший та більший. Відмахуватись перчатками проти декількох озброєних це тільки в кіно. А тут потрібно вкусити зненацька за що завгодно. Може й буде шанс виграти. Бо так ніяк. Нас обіцяють вбити. В це треба серьозно вірити.І вбити першим.
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02.05.2024 17:00 Ответить
Що Ізраль кидає цианід у водогони цивільним ? Чи використуває біологічну зброю? Чи збиває цивільні літаки ? У вас з головою все добре ?
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02.05.2024 17:15 Ответить
Я не хочу більше дискутувати. Єдине зрозумів, що не дай Боже, якісь негідники будуть намагатись згвалтувати вашу дружину, то ви замість того щоб якимось молотком чи вилами їх повбивати, підкравшись ззаді, будете визивати їх на дуель.
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02.05.2024 17:38 Ответить
Ви дурень . По вашому тупому розумінню ви не гвалтівника будете вбивати - ви побіжите душить його дітей родичів собак та котів . Але навряд - просто буде про це пиндіти в неті
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02.05.2024 17:40 Ответить
І це також. Ви вгадали. Окрім собак і котів. Родичів обов'язково. За те що таких покидьків виховали. Вони 100-відсотково винуваті. Як і вся кацапня поголовно.
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02.05.2024 17:43 Ответить
то я можу вас привітати - ви 100% москаль по духу і крові
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02.05.2024 17:53 Ответить
Пане чистоплюй, не турбуйте мене більше!
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02.05.2024 19:22 Ответить
Дякую за увагу , більше не буду)
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02.05.2024 19:23 Ответить
👍🤝 Украiна-не росiя! Украiнцi-не москоляки!
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02.05.2024 08:57 Ответить
Так. Але й не мусять бути терпілами.
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02.05.2024 09:03 Ответить
"Відповідно до Закону про заборону Державний департамент США визнав, що Росія застосувала хімічну речовину хлорпікрин проти українських військ у порушення Конвенції про заборону хімічної зброї", Джерело:
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02.05.2024 09:01 Ответить
Мисько! Ти ж, наче, доросла людина? Йди! Куди - ти знаєш. Не заблукаєш.
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02.05.2024 08:45 Ответить
Разом з тобою на уй? Ні, ти вже якось сам.
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02.05.2024 08:49 Ответить
На уй - то для тебе буде не заслужене задоволення. Прямуй псу під хвіст.
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02.05.2024 08:52 Ответить
А, тепер зрозумів. На уй то для ТЕБЕ задоволення. Я просто зразу не розібрав що ти лідор на букву п.
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02.05.2024 08:55 Ответить
Ти, виявляється, долбойожик. І, взагалі, нічого не розібрав. На уй - кажеш? Підставляй - наступлю!
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02.05.2024 09:02 Ответить
Зникни.
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02.05.2024 09:04 Ответить
Прощавай, дурнику!
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02.05.2024 09:06 Ответить
Тебе як тут ніколи не було, так і не буде ще рік. Для чого мені з тобою здороватись-прощатись?
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02.05.2024 09:08 Ответить
Хтось посилок не дочекається ....
Коли вже масква ???????????????????
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01.05.2024 23:57 Ответить
Вже можна викладати відео з точними координатами влучень ракет?
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02.05.2024 00:01 Ответить
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02.05.2024 00:14 Ответить
По терминалам лупят... Явно по наводке(
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02.05.2024 00:15 Ответить
Наверное ищут склады с ракетами, которыми якобы 9 мая планируют ударить по мосту...
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02.05.2024 00:20 Ответить
Скажуть що там зброя була американська.
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02.05.2024 00:23 Ответить
Вже сказали!

Нібито тільки-но підвезли поставлені снаряди, і там пожежа з детонаціями.

Це ж русня, вони брешуть завжди і всюди!

Одне радує - новини з рашки:

"БПЛА ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру на территории Орловской области.

Очевидцы рассказали ..., что серия взрывов была слышна около часа назад. Под удар дронов-камикадзе попали Глазуновский и Свердловского район. Во время обезвреживания БПЛА были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домов. На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение.

Последний раз ВСУ наносили удар по Орловской области 17 марта. Тогда был уничтожен один БПЛА на подлёте к городу...."
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02.05.2024 00:33 Ответить
А де ж там "Про силу Української зброї"?

Безпілотники, згідно з цим повідомленням, не долетіли, бо були "Абисбрежены".... і лише дії криворуких "Абисбреживатилей" привели до "Частичных нарушений..."!
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02.05.2024 07:19 Ответить
Ви погано читаєте новини - після ракет зазвичай кількість вбитих і поранених набагато більша, ніж один-два, як Ви написали. Наприклад, після терористичної атаки ракетою з касетною боєголовкою по морському узбережжю (де апріорі дуже щільна забудова, і військову техніку в принипі нема де заховати, тим більше щоби вона залишилась непоміченою), загинуло шестеро, і більше 30 поранено, у тому числі тяжко.
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02.05.2024 07:37 Ответить
3 березня: "...Кількість загиблих в Одесі в ніч на суботу внаслідок попадання російського дрона типу "Шахед" у багатоповерховий житловий будинок https://ua.krymr.com/a/news-odesa-udar-zagybi-dity/32845944.html зросла до десяти. "

15 березня: "...В Одесі через російську атаку загинула https://suspilne.media/odesa/706382-v-odesi-cerez-rankovu-ataku-e-poraneni-ova/ 21 людина та понад 70 поранено ."

29 грудня 2023 р.: "...кількість загиблих людей внаслідок ворожої атаки на Одесу https://omr.gov.ua/ua/news/236165/ 29 грудня https://omr.gov.ua/ua/news/236165/ збільшилася до п'яти .



Ну і взагалі по обстрілам Одеси - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B8_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8_(%D0%B7_2022) стаття в Вікіпедії.
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02.05.2024 08:46 Ответить
Для ватана - это правда. Для нормальных людей - враки.
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02.05.2024 07:52 Ответить
Сволоти хватае...
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02.05.2024 08:58 Ответить
Судячи по матюкам з відео - знімали прихильники "рюзьгі міра" в 2014 році ( ті , що верещали про сгАревшую Адесу 2 мая ) , а також виборці Зеленського в 2019 році . А ще вони с радістю побігли б за рюзьгі аусвайс в 2022 році, якби Орда зайшла в Одесу , як вона зайшла в Бердянськ, Мелітополь , Херсон , Енергодар.
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02.05.2024 00:37 Ответить
Цікаво, скільки зараз в Одесі "рускаязичниг" (ну хоча б грубо у відсотках), і скільки україномовних мешканців?
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02.05.2024 00:55 Ответить
Все більше україномовних, тішить, що багато молоді розмовлять солов"їною!
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02.05.2024 01:00 Ответить
Не скажу за всю Одесу, но навіть ківалов вже проти кацапомовних.
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02.05.2024 01:00 Ответить
Прикидається гад…
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02.05.2024 01:35 Ответить
Очі відкрилися?
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02.05.2024 06:15 Ответить
не меньше 98%, если без учёта тех кто по-работе общается Украинською
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02.05.2024 02:20 Ответить
З цього приводу в Одесі нічого не змінилося. І зміни не передбачаються.
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02.05.2024 04:51 Ответить
Взагали, той хто коментувау видео. розмовляв МОВОЮ!
А матюкаються у нас на ЦН бильше... Я не пидтримую матюки,
але що е, то е...
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02.05.2024 09:29 Ответить
Ми такі таємні ,що і змінення статусу НП взнаєм від ворогів...Ну хто б міг здогадатись що американська допомога потрапляє в Україну зусиллями Нової Пошти.Не здивуюсь як на ракетах з'явиться логотип НП. Кацапи сприймають слоган " Доставка майбутнього" як пряму погрозу.
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02.05.2024 06:06 Ответить
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02.05.2024 06:24 Ответить
у всех пострадавших легкий испуг , только одного госпитализировали
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02.05.2024 06:26 Ответить
пардон , 900 ракет АТАКМС
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02.05.2024 06:27 Ответить
шо у Новой почты нету денег купить Патриот , пианист жлоб не даст
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02.05.2024 07:05 Ответить
Є! Можна біля кожного складу поставити. І, навіть, у тебе на даху.
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02.05.2024 08:49 Ответить
🔥Вночі відбулася атака БПЛА на низку енергетичних обʼєктів на болотах

◾️У Орловській області після атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, місцями почалися проблеми з електроенергією.

◾️У Смоленській області БПЛА летіли на обʼєкт енергетичної інфраструктури у Рославльському районі. На місці події працюють екстрені та правоохоронні служби. Наслідки невідомі.

◾️Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, як намагаються переконати кацапи, БПЛА збили або посадили на підльоті. За словами місцевих орків, було три вибухи в районі третьої ночі.
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02.05.2024 07:13 Ответить


Ukrainian, 98, tells BBC of six-mile walk to escape Russians
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02.05.2024 07:16 Ответить
Масштабный пожар. Получается 2 ракеты - в одно место с разницей во времени 3 секунды. Бо слышалось 2 взрыва один за одним на половину слабее чем прошлый раз. Но в районе Малиновского люди всполошились от мощного звука. К слову, прошлый раз тоже было два взрыва к ряду. Мабуть, ракета над ракетой летят.
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02.05.2024 07:32 Ответить
всегда когда посылаешь посылку пиши ее полную стоимость ,компенсуют
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02.05.2024 07:39 Ответить
касетник..два взриви...і на фугасній теж можливо...відділення бч підривом порохового заряду..слабенька "бавовна" потім вже спрацювання самої боєголовки
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02.05.2024 09:14 Ответить
У 2009 році Ківалов отримав орден Дружби від тодішнього президента Кацапстану Дмитра Медведєва, а в 2013 році Володимир Путін нагородив його медаллю Пушкіна. В указі, підписаному Путіним, йдеться, що цією медаллю йому вручили за "великий внесок у збереження та популяризацію російської мови за кордоном".
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02.05.2024 07:47 Ответить
Заре вin отримав вiд.уйла жменю осколкiв пiд гузно. Сколь веревочка ни вейся, а совьешься ты в петлю. Теперь я верю, Бог на свете есть. На очереди пыня, шоб он сдох !!!
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02.05.2024 07:59 Ответить
У 2024 році Ківалов отримав ранение в зад
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02.05.2024 07:59 Ответить
Это бумеранг козлу, за барсетку в февральском самолете Одесса-Киев, 6 лет назад.
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02.05.2024 08:33 Ответить
Виявляється, найбільший відсоток україномовних нациків-бандерівців, котрі принижують руцкагаварящіх, мешкають у Харкові та Одесі. Хто би міг подумати!..
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02.05.2024 07:49 Ответить
👍🤝😊
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02.05.2024 09:34 Ответить
https://t.me/voynareal/88758 Ранкові кадри наслідків удару по Одесі
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02.05.2024 08:01 Ответить
 
 