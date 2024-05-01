В Одессе после обстрела оккупантов возник большой пожар. ВИДЕО

После российского обстрела Одессы вечером 1 мая в городе возник большой пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Одессе после обстрела оккупантов возник большой пожар.

В фейсбуке "Новой почты" заявили, что россияне попали ракетой в сортировочное депо и одно из одесских отделений.

"Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет", - отметили в НП.

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Осторожно, на видео - ненормативная лексика.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 1 мая, российские войска в очередной раз атаковали Одессу ракетами. В результате обстрела пострадали 13 человек.