Наслідки російської атаки на Одесу 1 травня: постраждало 14 людей, пошкоджена інфраструктура, - ОВА. ФОТОрепортаж
Через ракетний обстріл Одеси армією РФ постраждало 14 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Триває ліквідація пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна", - повідомив Кіпер.
За його інформацією, постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.
Раніше повідомлялось, що ввечері 1 травня, російські війська вчергове атакували Одесу ракетами. Внаслідок обстрілу постраждало 13 людей. Внаслідок цього в місті виникла велика пожежа.
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+13 Инь Янь #217452
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