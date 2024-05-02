Рашисты всю ночь атаковали Никопольщину Днепропетровской области: обстреливали из тяжелой артиллерии и РСЗО. За прошедшие сутки оккупанты 368 раз ударили по Запорожской области

Армия РФ в течение ночи 11 раз обстреливала Никополь, Марганецкую и Мировскую громады дронами и артиллерией. За сутки рашисты нанесли 368 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"С вечера и до самого утра агрессор терроризировал Никопольщину. Три раза обстрелял район из тяжелой артиллерии и РСЗО. И 9 - атаковал дронами-камикадзе. Попал по райцентру, Марганецкой и Мировской громадах", - сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате обстрелов на Никопольщине повреждены двухэтажный жилой дом, админздание, агрофирма, микроавтобус.

Лысак отметил, что специалисты продолжают обследование территорий и устанавливают последствия вражеских ударов.







"В течение суток оккупанты 368 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов", - написал в Telegram-канале начальник Запорожской области Иван Федоров.

В частности, враг нанес авиационный удар по Новоандреевке. Также 139 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку, а 15 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино.

Кроме того, 213 артобстрелов нанесено по территории Орехово, Гуляйполя, Новоандреевки, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Работино, Левадного и Малиновки.

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