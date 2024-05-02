Последствия российской атаки на Одессу 1 мая: пострадали 14 человек, повреждена инфраструктура, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Из-за ракетного обстрела Одессы армией РФ пострадали 14 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"В результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты. Продолжается ликвидация пожара. В окрестных домах есть выбитые окна", - сообщил Кипер.

По его информации, пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь оказана на месте.

Также читайте: До 6 выросло количество жертв ракетного удара по Одессе 29 апреля

Ранее сообщалось, что вечером 1 мая, российские войска в очередной раз атаковали Одессу ракетами. В результате обстрела пострадали 13 человек. Вследствие этого в городе возник большой пожар.