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Последствия российской атаки на Одессу 1 мая: пострадали 14 человек, повреждена инфраструктура, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Из-за ракетного обстрела Одессы армией РФ пострадали 14 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"В результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты. Продолжается ликвидация пожара. В окрестных домах есть выбитые окна", - сообщил Кипер.

По его информации, пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь оказана на месте.

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Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура.

Постраждало 14 людей.

Пожежа на місці влучання російської ракети.

Ранее сообщалось, что вечером 1 мая, российские войска в очередной раз атаковали Одессу ракетами. В результате обстрела пострадали 13 человек. Вследствие этого в городе возник большой пожар.

Автор: 

обстрел (27129) Одесса (7880)


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Топ комментарии
+17
Такої терористичної країни не повинно бути на карті Землі!
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02.05.2024 01:56
+13
Так але для цього треба хоча б почати казати про це, бо третій рік війни а заголовок - "Наслідки російської атаки на Одесу 1 травня" тобто не "Наслідки терористичної атаки з боку країни агресора"... а це читають багато громадян та їм вже вповз вуха - звикли, а завтра вже й забудуть. а іноземні видання? Вони ж здебільшого публікують переклади - Five killed in Russian missile attack... тож вбивцю треба називати - вбивцею, терориста -терористом, а ***** - ******!
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02.05.2024 04:27
+2
Той хто повинен це казати Хренпіде
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02.05.2024 08:48
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Правила форума Совет форумчан
Такої терористичної країни не повинно бути на карті Землі!
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02.05.2024 01:56 Ответить
Так але для цього треба хоча б почати казати про це, бо третій рік війни а заголовок - "Наслідки російської атаки на Одесу 1 травня" тобто не "Наслідки терористичної атаки з боку країни агресора"... а це читають багато громадян та їм вже вповз вуха - звикли, а завтра вже й забудуть. а іноземні видання? Вони ж здебільшого публікують переклади - Five killed in Russian missile attack... тож вбивцю треба називати - вбивцею, терориста -терористом, а ***** - ******!
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02.05.2024 04:27 Ответить
Той хто повинен це казати Хренпіде
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02.05.2024 08:48 Ответить
Особливо журналісти , слухняно заглядають в пасть ОПг на Банковій , як кажуть їх говорячи голови:» Не расчеловечивайте партнерів» ! Денісову , всупереч закону звільнили « СЛУГИ РАШИСТСЬКОГО НАРОДУ» , мол ,она придумувала преступления русских !!!В Бучі , Ірпіні , Ізюмі , Бородянці ГВАЛТУВАГНЯ ТОРТУРИ ………… «Українська правда»,- клоака ПРИХВОСТНІВ ФСБшноі мразі ермака
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02.05.2024 09:46 Ответить
Да, Уп так завуалированно ********* подлизнуть зешмарам. "Маленькое правительство с большим премьером. Как у Шмыгаля хотят сменить Кабмин." Четверг, 2 мая 2024, 05:30
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02.05.2024 11:23 Ответить
всі
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02.05.2024 13:26 Ответить
у Славіка Нови є відео момент прильоту....Вже не секрет це склад НП
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02.05.2024 08:44 Ответить
це Николаевский Ванек зразу написав...
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02.05.2024 11:50 Ответить
это выплядки кремлёвские атаковали к 10ти-летию Дома профсоюзов?
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02.05.2024 08:56 Ответить
Окрім НПЗ треба теж бити по їх супермаркетах та складах ,хай хаос наростає на тереторії зла.
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02.05.2024 10:16 Ответить
маячня..які супермаркети?))) там ще "жирних "цілей ого-го!!! Окрім суто військових та НПЗ газокомпресорні та розподілчі вузли
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02.05.2024 11:52 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм Джохар Дудаев
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02.05.2024 16:09 Ответить
 
 