Последствия российской атаки на Одессу 1 мая: пострадали 14 человек, повреждена инфраструктура, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
Из-за ракетного обстрела Одессы армией РФ пострадали 14 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер.
"В результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты. Продолжается ликвидация пожара. В окрестных домах есть выбитые окна", - сообщил Кипер.
По его информации, пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь оказана на месте.
Ранее сообщалось, что вечером 1 мая, российские войска в очередной раз атаковали Одессу ракетами. В результате обстрела пострадали 13 человек. Вследствие этого в городе возник большой пожар.
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