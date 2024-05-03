Вследствие ракетной атаки на Кировоградщине ранен мужчина, поражены инфраструктурные объекты и частные дома
Россияне ударили ракетами по Кропивницкому району Кировоградской области, ранен мужчина, есть повреждения инфраструктуры и частных домов.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате ракетной атаки в Кропивницком районе поражены инфраструктурные объекты и частные дома.
Мужчина 1952-го года рождения получил серьезное ранение, он госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь.
Райкович сообщил, что все соответствующие службы работают на месте происшествия.
Ранее сегодня, 3 мая россияне ударили по зоне жилой застройки в Харькове, в результате чего погибла женщина, разрушены дома.
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показать весь комментарий03.05.2024 18:44 Ответить Мне нравится 0
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