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Новости Агрессия России против Украины
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Вследствие ракетной атаки на Кировоградщине ранен мужчина, поражены инфраструктурные объекты и частные дома

вибух

Россияне ударили ракетами по Кропивницкому району Кировоградской области, ранен мужчина, есть повреждения инфраструктуры и частных домов.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате ракетной атаки в Кропивницком районе поражены инфраструктурные объекты и частные дома.

Мужчина 1952-го года рождения получил серьезное ранение, он госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь.

Райкович сообщил, что все соответствующие службы работают на месте происшествия.

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Ранее сегодня, 3 мая россияне ударили по зоне жилой застройки в Харькове, в результате чего погибла женщина, разрушены дома.

Автор: 

обстрел (26928) Кировоградская область (629)


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Канатку закатывают..
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03.05.2024 18:44 Ответить
 
 