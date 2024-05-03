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Новости Война
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Рашисты ударили по зоне жилой застройки в Харькове: погибла женщина, разрушены дома. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупационные войска атаковали Харьков, в результате чего погибла женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, россияне обстреливают Харьков и Харьковский район.

СМИ сообщали о взрывах в Харькове.

Мэр Игорь Терехов заявил: "Предварительно прилет в Холодногорском районе города в зону жилой застройки. Относительно пострадавших - информация уточняется. Известно, что повреждениям подвергся трамвай с пассажирами".

Впоследствии глава города добавил: "Под ударом частный центр Харькова, разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. Продолжается поисково-спасательная операция".

Также мер заявил, что предварительно известно о погибшей женщине пенсионного возраста. Также есть пострадавший.

Глава МВД Игорь Клименко обнародовал последствия обстрелов.

Удар по Харкову 3 травня

"Враг продолжает терроризировать гражданское население Харькова. В результате очередного обстрела в городе разрушены 2 частных дома. По одному адресу удалось спасти мужчину. По другому, к сожалению, погибла пожилая женщина. Ее тело извлекли из-под завалов", - говорится в сообщении.

Под обстрелы в городе также попал трамвай. Потерпевших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У россиян действительно есть план захвата Харькова и Сум, - Павлюк

Глава ОВА Олег Синегубов обнародовал фото последствий обстрелов Холодногорского района Харькова.

"Попадание по частному сектору — разрушены 3 дома, повреждены 12. Погибла 82-летняя женщина, которая в результате инсульта 8 лет была прикована к постели. 66-летний мужчина получил травму от взрывной волны, а 78-летний мужчина — получил острую реакцию на стресс .Взрывной волной задело трамвай, курсировавший неподалеку — без пострадавших", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У россиян действительно есть план захвата Харькова и Сум, - Павлюк

Обстріл Харкова 3 травня
Обстріл Харкова 3 травня
Обстріл Харкова 3 травня
Обстріл Харкова 3 травня
Обстріл Харкова 3 травня
Обстріл Харкова 3 травня
Обстріл Харкова 3 травня

Автор: 

обстрел (26928) Харьков (7450) Харьковщина (5577)


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Жах!
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03.05.2024 14:25 Ответить
Умовний Захід і світовий шериф під всякі консенсуальні проволочки і лукаві обіцянки "після дощику в четвер, - слова, слова, дали слово - взяли своє слово взад, - маріуполить методично Харків, Суми та інші міста і села аж до Одеси.
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03.05.2024 14:56 Ответить
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03.05.2024 15:02 Ответить
Практически каждые полтора часа тревоги, ночью так же. Причем с 24 февраля 22 г. Северо- восток области, поселки, райцентры, села просто в дребезги. Школы, ДК, сельхоз производства, дороги, инфраструктура, церкви разрушены частично или полностью. Люди просто выехали. Третий год пошел.
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03.05.2024 16:51 Ответить
😢Суми
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03.05.2024 18:37 Ответить
Дипломатия Украины и правительство обязаны активно работать об принятии решения Западом о введении своих войск в Украину и об этом громко говорить на весь мир.Раскрутить предложение Макрона.И не только просить военную помощь и при этом упрекать за медленную поставку.Если бороться с рашизмом, то это надо делать всем миром прямым участием как военным так и экономическим.
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03.05.2024 17:31 Ответить
 
 