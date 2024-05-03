Рашисты ударили по зоне жилой застройки в Харькове: погибла женщина, разрушены дома. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупационные войска атаковали Харьков, в результате чего погибла женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, россияне обстреливают Харьков и Харьковский район.

СМИ сообщали о взрывах в Харькове.

Мэр Игорь Терехов заявил: "Предварительно прилет в Холодногорском районе города в зону жилой застройки. Относительно пострадавших - информация уточняется. Известно, что повреждениям подвергся трамвай с пассажирами".

Впоследствии глава города добавил: "Под ударом частный центр Харькова, разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. Продолжается поисково-спасательная операция".

Также мер заявил, что предварительно известно о погибшей женщине пенсионного возраста. Также есть пострадавший.

Глава МВД Игорь Клименко обнародовал последствия обстрелов.

"Враг продолжает терроризировать гражданское население Харькова. В результате очередного обстрела в городе разрушены 2 частных дома. По одному адресу удалось спасти мужчину. По другому, к сожалению, погибла пожилая женщина. Ее тело извлекли из-под завалов", - говорится в сообщении.

Под обстрелы в городе также попал трамвай. Потерпевших нет.

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Глава ОВА Олег Синегубов обнародовал фото последствий обстрелов Холодногорского района Харькова.

"Попадание по частному сектору — разрушены 3 дома, повреждены 12. Погибла 82-летняя женщина, которая в результате инсульта 8 лет была прикована к постели. 66-летний мужчина получил травму от взрывной волны, а 78-летний мужчина — получил острую реакцию на стресс .Взрывной волной задело трамвай, курсировавший неподалеку — без пострадавших", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У россиян действительно есть план захвата Харькова и Сум, - Павлюк













